Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce draft-ul Directivei Copyright a starnit numeroase controverse si discutii aprinse la nivel european pe tot parcursul anului trecut, prima luna din 2019 urma sa calmeze apele. Numai ca nu a fost asa. Pe 18 ianuarie, din senin, sase tari s-au razgandit si au hotarat ca nu mai sustin…

- În luna septembrie a anului trecut, Parlamentul European a votat în favoarea directivei privind drepturile de autor. Regulamentul este o actualizare a unei directive din 2001 privind copyright-ul și vizeaza modernizarea acestor reguli pentru epoca digitala. În acest fel, UE dorește…

- Proiectul de directiva privind copyrightul de pe piata digitala unica europeana, care are ca obiectiv si protejarea presei si reducerea „decalajului valoric“ intre profiturile obtinute de creatorii de continut si marile platforme online precum Google si Facebook, reprezinta o reglementare necesara in…

- Proiectul de directiva privind copyrightul de pe piata digitala unica europeana, care are ca obiectiv si protejarea presei si reducerea „decalajului valoric“ intre profiturile obtinute de creatorii de continut si marile platforme online precum Google si Facebook, reprezinta o reglementare necesara in…

- Fostul premier Dacian Cioloș a scris miercuri pe Facebook ca ”Executivul Grindeanu a adoptat pe repede inainte proiectul de lege a recursului compensatoriu pe care acum nu și-l asuma”, iar ”Legea a fost inițiata la propunerea lui Florin Iordache in aceeași zi in care a fost aprobata și celebra OUG 13”,…

- Facebook a anuntat ca va schimba regulile pentru publicitatea electorala înaintea unor alegeri importante din Uniunea Europeana si din mai multe state din întreaga lume pentru a evita scandaluri precum cele legate de manipularea electoratului în alegerile din Statele Unite sau în…

- Deputatul PSD Florin Iordache, care a fost ministru al Justitiei in perioada in care Guvernul, pe atunci condus de Sorin Grindeanu, a adoptat si trimis in Parlament proiectul de lege privind recursul compensatoriu, s-a declarat nemultumit de atitudinea lui Tudorel Toader, in acest scandal. El a declarat…

- Toti soferii trebuie sa stie asta! Se schimba legea: Vezi ce vor pati cei cu permisul suspendat Soferii din Romania sunt vizați de noua modificare legislativa care se pregatește. Un proiect de lege, depus de trei deputați liberali și unul PMP, vine sa imbunatațeasca situația celor care au ramas fara…