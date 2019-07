Legea care provoacă o schimbare MAJORĂ în zona restaurantelor: apă rece gratuit pentru clienți Un proiect de lege adoptat de Senat și avizat pozitiv de Guvern obliga restaurantele și instituțiile publice sa puna, gratuit, la dispoziția oamenilor apa potabila de la robinet. Citește și: SURSE - Viorica Dancila face acuzații EXPLOZIVE in CEX PSD: Dragnea și Codrin le dadeau primarilor ordin sa nu vorbeasca cu mine Clienții localurilor ar putea plati note mai mici daca vor consuma apa de la robinet. Ospatarii ar putea fi obligați sa puna la dispoziție, la cerere, apa buna de baut, din partea casei, informeaza Stiritvr. In unele tari turistice, precum Grecia, apa rece,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

