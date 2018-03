Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, azi, legea prin care șoferii care circula fara rovinieta nu vor putea fi sancționați în intervalul cuprins de la data savârșirii contravenției și pâna la data comunicarii acesteia, iar amenda se prescrie daca șoferul nu e informat timp de 4…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi Legea privind combaterea ambroziei, informeaza Administratia Prezidentiala intr-un comunicat transmis AGERPRES. Deputatii au dat unda verde, pe 6 februarie, cu 264 de voturi pentru si o abtinere, proiectului de lege privind combaterea ambroziei…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi Legea privind combaterea ambroziei, informeaza Administratia Prezidentiala.Deputatii au dat unda verde, pe 6 februarie, cu 264 de voturi pentru si o abtinere, proiectului de lege privind combaterea ambroziei - considerata ca fiind planta cea mai…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi Legea privind combaterea ambroziei, informeaza Administratia Prezidentiala intr-un comunicat transmis AGERPRES. Deputatii au dat unda verde, pe 6 februarie, cu 264 de voturi pentru si o abtinere, proiectului de lege privind combaterea ambroziei - considerata…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca in Romania se incearca acreditarea ideii ca procurorii sunt inamicii societatii si a subliniat ca acestia sunt de aceeasi parte a "baricadei" cu cei care doresc aplicarea legii. "Observam in unele discursuri politice si mediatice o tot…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat marti legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2017 referitoare la stabilirea unor masuri organizatorice la nivelul administratiei publice centrale cu privire la Centenar. Potrivit ordonantei, Ministerul Culturii si Identitatii Nationale preia activitatile…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea OUG nr. 47/2016 privind unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2016 si pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale si a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001. Legea prevede ca autoritatile administratiei publice locale din Romania pot aproba finantarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea OUG nr. 47/2016 privind unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2016 si pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, miercuri, ca adoptarea proiectului de lege privind reglementarea activitatii de telemunca, de Camera Deputatilor, permite oricarei persoane care lucreaza pe calculator sa faca acest lucru de acasa, precizand ca ITM poate face verificari la domiciliu,…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii pentru realizarea "Capabilitatii de sprijin de foc indirect" aferenta programului de inzestrare "Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bataie mare", anunta Administratia Prezidentiala. Legea are ca obiect de…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii pentru realizarea „Capabilitatii de sprijin de foc indirect” aferenta programului de inzestrare „Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bataie mare”, informeaza Administratia Prezidentiala.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii pentru realizarea "Capabilitatii de sprijin de foc indirect" aferenta programului de inzestrare "Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bataie mare", anunta Administratia Prezidentiala. Legea are ca obiect de reglementare…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca situatia salariilor mai multor categorii profesionale se va echilibra, mentionand ca a depus la Camera Deputatilor cateva amendamente la Ordonanta 91, adoptata in decembrie, care “ar ajusta sau regulariza cat de cat lucrurile”, informeaza AGERPRES…

- Camera Deputatilor a adoptat un proiect de lege potrivit caruia soferii care circula fara rovinieta nu vor putea fi sanctionati in intervalul cuprins de la data savarsirii contraventiei si pana la data comunicarii acesteia, iar amenda se prescrie daca soferul nu e informat timp de 4 luni. ”Camera Deputatilor,…

- Soferii care circula fara rovinieta nu vor putea fi sanctionati in intervalul cuprins de la data savarsirii infractiunii si pana la data comunicarii acesteia, iar amenda se prescrie daca soferul nu e informat timp de 4 luni. De asemenea, actul normativ adoptat astazi de Camera Deputatilor elimina si…

- Deputatii au adoptat proiectul de lege pentru modificarea si completarea articolului 9 din Ordonanta Guvernului 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, anunta Agerpres. Actul normativ a fost adoptat anterior de Senat.

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, cu unanimitate de voturi un proiect de lege care modifica art. 9 din OUG 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si trecere pe drumurile nationale a rovinietei. Astfel, procesul verbal nu mai trebuie sa fie insotit de fotografii doveditoare, iar daca…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, cu unanimitate de voturi un proiect de lege care modifica art. 9 din OUG 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si trecere pe drumurile nationale a rovinietei. Astfel, procesul verbal nu mai trebuie sa fie insotit de fotografii doveditoare, iar daca trec…

- Soferii prinsi circuland fara rovinieta pe drumurile nationale pot scapa de plata amenzii daca sanctiunea nu le este comunicata intr-un anumit interval de timp. Decizia a fost luata de catre Camera Deputatilor. Deputatii au adoptat marti un proiect de lege pentru modificarea si completarea art.9 din…

- Potrivit proiectului de lege pentru modificarea si completarea art.9 din Ordonanta Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania a fost adoptat de Camera Deputatilor cu 265 de voturi. Potrivit proiectului…

- Daca veți circula pe șoselele din Romania fara sa platiți taxa de drum, e bine sa știți ca amendat pentru rovinieta s-ar putea prescrie in patrul luni. Asta prevede un proiect legislativ care ar putea primi, marți, votul decisiv in Camera Deputaților. In momentul de fața, prescrierea intervine in șase…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și Klaus Iohannis s-au intalnit pentru a discuta despre viitorul UE, preluarea Președinției Consiliului Uniunii Europene de catre Romania in 2019, dar și despre modificarile legilor justiției din țara noastra. Ramaneți pe DC NEWS pentru…

- Seful statului se va intalni mai intai cu Jean-Claude Juncker, dupa care are programata o intrevedere cu membrii Colegiului Comisiei. Potrivit Administratiei Prezidentiale, cu acest prilej, vor fi abordate subiecte legate de pregatirea Presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalneste cu oficiali ai Uniunii Europene Presedintele României, Klaus Iohannis. Presedintele Klaus Iohannis se va întâlni miercuri, 31 ianurie, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului…

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat CCR cu privire la legea care permite parlametarilor, ministrilor, prefectilor si subprefectilor, primarilor si viceprimarilor, presedintilor si vicepresedintilor de CJ sa detina calitatea de comerciant persoana fizica. Sesizarea de neconstitutionalitate ridicata…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi Legea pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor masuri in domeniul invatamantului si cercetarii, precum si in ceea ce priveste plata sumelor prevazute in hotarari judecatoresti devenite executorii in perioada…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat joi decretul pentru promulgarea Legii privind promovarea transportului ecologic, care prevede obligatia autoritatilor locale de a achizitiona mijloace de transport in comun cu motoare electrice in proportie de minimum 30% din necesarul achizitiilor viitoare.…

- Președintele Klaus Iohannis a sesizat joi Curtea Constituționala in legatura cu un proiect de lege al UDMR, adoptat de Parlament in luna decembrie a anului trecut, prin care este eliminata o incompatibilitate din legislație, in așa fel incat deputații și senatorii, ministrii, prefecții și aleșii locali…

- Președintele Klaus Iohannis a sesizat joi Curtea Constituționala in legatura cu un proiect de lege al UDMR, adoptat de Parlament in luna decembrie a anului trecut, prin care este eliminata o incompatibilitate din legislație, in așa fel incat deputații și senatorii, ministrii, prefecții și aleșii locali…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, care prevede obligatia amplasarii de panouri de instiintare in cazul spatiilor fara autorizatie de securitate la incendiu. Potrivit legii,…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi legea privind aprobarea OUG 67/2017 pentru modificarea si completarea OG 39/2005 referitoare la cinematografie. Pe 20 decembrie 2017, Camera Deputatilor a aprobat, in calitate de for decizional, proiectul de lege privind aprobarea OUG 67/2017…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea pentru aprobarea OUG nr. 66/2017, care prevede trecerea Institutului Cantacuzino din subordinea Ministerului Sanatatii in subordinea Ministerului Apararii Nationale.

- Vești noi pentru romani! Potrivit unui proiect legislativ inițiat de Ministerul Dezvoltarii, orice gospodarie din Romania va trebui sa dețina hidranți sau sisteme corespunzatoare pentru cazurile de incendiu. Actul normativ prevede modificarea și completarea Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare…

- Toți cei care locuiesc la casa in Romania vor trebuie sa dețina hidranți sau sisteme adecvate pentru intervenții in caz de incendiu, potrivit proiect legislativ inițiat de Ministerul Dezvoltarii la sfarșitul lunii decembrie.Actul normativ prevede modificarea și completarea Legii nr. 241/2006…

- Presedintele Klaus Iohannis a discutat la telefon, vineri, cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, la initiativa acestuia din urma, si i-a transmis ca o eventuala decizie in sensul mutarii Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim poate fi luata doar cu luarea in considerare a evolutiilor viitoare…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului. Camera Deputatilor a admis partial, in octombrie, cererea de reexaminare a presedintelui privind…

- Acesta nu a primit tratament pentru cancerul de care suferea. Povestea lui Cezar Dutca, care a murit pe 2 ianaurie, la Rahova, este spusa de avocatul Alexandru Enache, informeaza Observator. La data de 16.11.2017, Dutca este extradat din Marea Britanie in Romania pentru executarea unei pedepse…

- Legea bugetului de stat și Legea bugetului asigurarilor sociale de stat au fost promulgate, miercuri, de Președintele Romaniei, Klaus Iohannis. Seful statului atrage insa atenția asupra unor vulnerabilitați ale bugetului și asupra provocarilor cadrului fiscal-bugetar actual, avand in vedere ca Romania…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat miercuri decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei. Actul normativ prevede ca introducerea…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2017 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, precum si pentru stabilirea unor masuri de aplicare a acesteia, potrivit…

- Vine Anul Nou cu o veste proasta pentru proprietarii de masini din Romania mai ales care au ceva vechime.Zilele acestea, mai precis pe 19 decembrie, a aparut o noua lege care ii va afecta pe toti posesorii de autoturisme mai vechi.Actul normativ se va aplica partial de la 1 ianuarie si integral din…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind promulgarea Legii privind pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA, informeaza Administratia Prezidentiala. Camera Deputaţilor a adoptat pe 13 decembrie legea privind plata defalcată a…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind promulgarea Legii privind pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23 2017 privind plata defalcata a TVA, informeaza Administratia Prezidentiala. Potrivit Agerpres.ro, Camera Deputatilor a adoptat pe 13 decembrie legea privind plata…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind promulgarea Legii privind pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA, informeaza Administratia Prezidentiala.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat vineri decretul pentru promulgarea Legii prevenirii, informeaza Administratia Prezidentiala.Proiectul a fost adoptat in noiembrie de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional. Proiectul reglementeaza unele instrumente care trebuie sa asigure prevenirea…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat vineri decretul pentru promulgarea Legii prevenirii, informeaza Administratia Prezidentiala intr-un comunicat transmis AGERPRES. Proiectul a fost adoptat in noiembrie de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional. Proiectul reglementeaza unele…

- Proiectul de lege pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane si pentru completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului roman a fost initiat de Guvern si adoptat de catre deputati cu 243 de voturi…

- Proiectul de lege pentru modificarea și completarea art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din Romania se afla pe agenda Camerei Deputaților, cu propunere de adoptare. Acesta deja a trecut de senatori…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, joi, 7 decembrie, decretul pentru promulgarea Legii prin care 18 decembrie devine Ziua Minoritaților Naționale din Romania. Legea prevede instituirea, pe 18 decembrie, a Zilei Minoritaților Naționale din Romania ca sarbatoare naționala. Legea prevede ca „anual,…