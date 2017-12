Legea care aproba Ordonanta split TVA a fost promulgata de presedinte. Ce spun consultantii despre forma finala?

Stiri pe aceeasi tema

- Legea prevenirii care ar urma sa dea antreprenorilor posibilitatea de primi indrumari pentru anumite greseli, inainte de a fi sactionati in urma unor controale ale autoritatilor, a fost promulgata de Presedintele Romaniei, informeaza Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA).…

- Legea pentru aprobarea Ordonanței de Guvern nr. 23/2017 a fost promulgata astazi, 27 decembrie a.c., de catre Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, anunța Administrația Prezidențiala. Adoptata de Parlament cu mai multe modificari fața de forma inițiala data de Guvern, ordonanța TVA Split, in forma…

- ”Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 27 decembrie a.c., decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA.”, se arata intr-un anunț al Administrației Prezidențiale. Ordonanța privind introducerea…

- Legislatia achizitiilor publice a fost modificata prin ordonanta de urgenta Simplificari și clarificari ale legislației achizițiilor publice. Guvernul a modificat și completat legislația achizițiilor publice, pentru a simplifica, clarifica și corela unele prevederi, precum și pentru a reduce…

- Presedintele domnul Klaus Iohannis, a semnat vineri, 22 decembrie, decretul pentru promulgarea Legii prevenirii. Oamenii de afaceri au avertizat, insa, ca modificarile aduse au facut ca legea sa fie o forma fara fond.

- Fondul Proprietatea (FP) a facut un apel public catre Klaus Iohannis, presedintele Romaniei, de a trimite inapoi in Parlament spre reexaminare legea aprobata ieri de Camera Deputatilor, care pune cele mai importante companii de stat din Romania pe lista exceptiilor de la aplicarea legislatiei privind…

- In sistemul public, romanii pot obține urmatoarele cinci feluri de pensie, conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice: pensia pentru limita de varsta, pensia anticipata, pensia anticipata parțiala, pensia de invaliditate și pensia de urmaș. Acestea sunt categoriile…

- La sfarșitul lunii noiembrie, consilierii locali au adoptat un raport privind „numirile finale in vederea ocuparii posturilor vacante de membri in Consiliul de Administrație la SC Drumuri Municipale SA”. Cei interesați au putut depune dosare, s-au facut evaluari, iar cei care au obținut cel mai mare…

- Comisia parlamentara speciala condusa de Florin Iordache ar urma sa dezbata marti modificarile propuse la cele doua Coduri penale pentru transpunerea Directivei Parlamentului European privind prezumtia de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces. Cu o zi in urma, dezbaterea a fost amanata,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 18 decembrie, urmatoarele decrete: Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 42 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207 2015 privind Codul de procedura fiscala; Decret pentru promulgarea…

- Subiectul care a tinut mediul de afaceri pe jar in ultimele luni pare ca se apropie de o finalitate. Caruselul TVA split a pornit cu aplicare universala, amenzi disproportionate si incalcarea legislatiei europene. Initiativele de temperare a acestor reglementari au tinut cateva luni, urmare…

- Ordonanța privind introducerea split TVA a fost adoptata, miercuri, de Parlament și merge la promulgare, la președintele Klaus Iohannis. Opoziția a criticat proiectul in plen, afirmand ca, prin aceasta masura, vor fi afectate nu doar firmele private cat și instituțiile publice. Parlamentul a adus mai…

- Legea de aprobare a OUG privind plata defalcata a TVA sau split TVA, a fost adoptata de Camera Deputatilor. Potrivit RomaniaTV.net, fata de varianta venita de la Guvern, legea a fost modificata in Parlament, in special la Camera Deputatilor. In Camera Deputatilor, legea a fost adoptata cu 163 de voturi…

- Ordonanta de urgenta a Guvernului privind plata defalcata a TVA, in forma modificata, a fost adoptata de Camera Deputatilor, urmand sa fie trimisa la presedintele Klaus Iohannis pentru promulgare.

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, OUG 23/2017 privind plata defalcata a TVA, cu voturi 163 "pentru" si 95 "impotriva", proiectul de lege urmand sa fie trimis presedintelui Klaus Iohannis pentru promulgare. Legea "SPLIT TVA" a fost modificata in Comisia de Buget a Camerei Deputaților.…

- Persoanele care n-au ajuns inca la varsta de pensionare pot sa-și plateasca retroactiv contribuția la pensii pentru ultimii cinci ani, daca au perioade in care n-au fost asigurați in niciun sistem autohton, a informat Casa de Pensii Timis. Persoanele interesate aveau posibilitatea sa incheie contracte…

- Presedintele aminteste ca, prin Decizia nr. 764/2016, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 104 din 7 februarie 2017, Curtea Constitutionala a constatat ca dispozitiile art. I pct. 6 si cele ale art. II din Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2015…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, vineri, Parlamentului cererea de reexaminare a Legii pentru aprobarea OUG 32/2015 privind infiintarea garzilor forestiere. Presedintele aminteste ca, prin Decizia nr. 764/2016, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 104 din 7 februarie…

- Ei au reluat, luni, dezbaterile la ordonanta de urgenta referitoare la TVA defalcata, dupa ce saptamana trecuta discutiile s-au oprit, dupa sapte ore de dezbateri, la articolul 3, fiind asteptat un punct de vedere de la Ministerul Finantelor privind amendamentele depuse. Presedintele comisiei,…

- Incadrarea in tinta de deficit de 3% din produsul intern brut si chiar depasirea acesteia nu reprezinta o problema daca Executivul poate sa explice Comisiei Europene depasirea controlata a deficitului, a declarat, miercuri, Eugen Teodorovici, presedintele Comisiei de buget-finante din Senat, dupa…

- "Cei care au depus foarte multe amendamente trebuie sa stie un lucru, ca este imperios necesar ca aceasta ordonanta sa fie respinsa, pentru ca, daca ea nu va fi respinsa de Camera Deputatilor, care este camera decizionala, ordonanta de urgenta ramane in vigoare. Ori, ramanand in vigoare, ea va genera…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul privind promulgarea legii cu privire la acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului roman, aceștia putand sa foloseasca gratuit un spațiu cu destinația de cabinet de lucru, pe langa reședința de protocol. …

- Ponta, atac la Guvern: “Haosul Fiscal Bugetar” bate la ușa, de la 1 Ianuarie, Dumnezeu cu mila! Iar noi ne uitam la razboiul “Dragnea – Kovesi”, a scris fostul premier, pe Facebook. Victor Ponta a criticat depunerea de catre USR a 5.000 de amendamente la Ordonanța care prevede introducerea Split TVA,…

- Lista normativelor este urmatoarea: - Ordonanta nr. 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 16 din 06 ianuarie 2017, cu 60 de articole modificate/completate; - Legea nr. 2/2017 pentru…

- Revolutie fiscala din doua-n doua zile. Peste 200 de articole, schimbate in 11 luni Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii (CNIPMMR) a prezentat, marti, o sinteza potrivit careia in perioada ianuarie-noiembrie 2017 un numar de 261 de articole din Codul Fiscal au fost modificate…

- Guvernul a aprobat peste noapte o ordonanta de urgenta prin care devine obligatorie initierea negocierii colective pentru toate categoriile de angajatori, incepand din 20 noiembrie, pana in 20 decembrie 2017. Ordonanta vine in completarea faimoasei Revolutii Fiscale. 0 0 0 0 0 0 “Avand…

- Guvernul PSD-ALDE a modificat, prin ordonanta de urgenta si impotriva avertismentelor tuturor - de la sindicate la investitori, de la ambasadori la presedintele Klaus Iohannis - Codul Fiscal. La cateva zile dupa, timp in care Liviu Dragnea a anuntat ca s-a lucrat la modificari, ordonanta a fost publicata…

- Cristina Dumitrache a propus mai multe amendamente care schimba complet sensul legii vaccinarii. Ele au fost aprobate, probabil in necunoștința de cauza de nu mai puțin de 95 de deputați. Totul dupa ce in Senat, pentru prima data, toate partidele au votat in unanimitate legea vaccinarii,…

- BNR a cotat astazi un euro la 4,6495 de lei. Este cel mai scazut nivel de la darea in folosinta a monedei europene, informeaza Digi 24.Leul a inceput sa se devalorizeze masiv de marti, cand oficiali ai Guvernului au anuntat ca ordonanta de modificare a Codului fiscal urma sa fie votata in sedinta de…

- Ordonanta de modificare a Codului Fiscal ar putea fi modificata, desi abia a fost publicata in Monitorul Oficial. Este de asteptat sa se intample in Parlament, unde documentul urmeaza sa fie dezbatut.

- CCR a declarat neconstituționala legea care permitea partidelor sa pastreze sumele primite ilegal in campanii. Curtea a admis, astfel, sesizarea formulata de 50 de deputati apartinand grupurilor parlamentare ale USR, PMP si PNL. ”In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu unanimitate de voturi,…

- Camera Consultantilor Fiscali despre Split TVA: Nu este optional, va afecta orice persoana impozabila Proiectul de Lege aprobat de Senat creeaza doar impresia simplificarii platilor defalcate a TVA, dar, in fapt, va afecta orice persoana impozabila, chiar daca nu este obligata sa aplice sistemul, arata…

- Proiectul de Lege aprobat de Senat creeaza doar impresia simplificarii platilor defalcate a TVA, dar, in fapt, va afecta orice persoana impozabila, chiar daca nu este obligata sa aplice sistemul, arata Camera Consultantilor Fiscali, intr-un comunicat. Executivul a anuntat simplificarea…

- Plenul Senatului a adoptat marti, 31 octombrie 2017, Legea de aprobare a Ordonantei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA . Senatul este prima camera sesizata, urmand ca forul decizional sa fie Camera Deputatilor. Pana la publicarea Legii in Monitorul Oficial, Ordonanta isi produce efectele…

- Proiectul de Ordonanta privind modificarea Codului fiscal va fi discutat în sedinta de Guvern de miercuri, inclusiv cu transferul contributiilor de la angajator la angajat, a declarat luni, la Parlament, ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa. "Am avut o discutie cu premierul.…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat, luni, la Parlament, ca a avut o discutie cu premierul Mihai Tudose si cu liderul PSD Liviu Dragnea, iar ordonanta de urgenta privind noile masuri fiscale va intra miercuri in sedinta de Guvern. ”Se poate aplica Legea salarizarii fara niciun fel de probleme.…

- "Legile privind achizitiile si contractul - sunt trei propuneri - sunt gata de a fi trimise direct la Parlament pentru celeritate, sa nu mai treaca o luna, doua prin circuitul de avizare de la Guvern, apoi dezbaterea publica si ajung si la Parlament. Legea PPP, daca da Dumnezeu si avem avizele pana…

- Legea parteneriatului public privat (PPP) ar putea publicata in Monitorul Oficial "cel tarziu" saptamana viitoare, a anunțat premierul Mihai Tudose, luni, la ședința Asociației Municipiilor din Romania (AMR). "Legile privind achizițiile și contractul — sunt trei…

- Legea nr. 186/2016 privind unele masuri in domeniul asigurarii unor categorii de persoane in sistemul public de pensii a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 842 din 24 octombrie 2016 și a intrat in vigoare pe 27 octombrie 2017. In esența, prevederile ofera cetațenilor posibilitatea…

- Este vorba despre o ordonanta de urgenta care deja este in vigoare, dar a carei lege de aprobare a fost primulgata miercuri de presedintele Klaus Iohannis. „A fost promulgata Legea de aprobare a Ordonanței de Urgenta 56/2017 care prevede majorarile salariale pentru polițiști. Pe langa personalul din…

- UPDATE 12.30: Senatul a adoptat marti proiectul de Lege de aprobare a ordonantei 23/2017 privind plata defalcata a TVA, care se va aplica companiilor aflate în insolventa sau înregistreaza întârzieri la plata TVA, potrivit Mediafax. Senatul ar putea…

- “Legea privind Centenarul Razboiului pentru Intregirea Neamului (1916-1918) si Centenarul Marii Uniri” face cale intoarsa, dupa ce primul om in stat a decis sa o trimita Legislativului, spre reexaminare. In acest sens, Klaus Iohannis i-a adresat, in cursul zilei de marti, o cerere presedintelui Senatului,…

- Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu a anunțat, marți dimineața la Parlament ca echipa de specialiști din minister va veni cu o forma finala a noului certificat de mediu care sa înlocuiasca vechiul "timbru de mediu".

- Ministrul Consultarii Publice și Dialogului Social, Gabriel Petrea, a declarat sambata la Satu Mare ca are o forma aproape finala a noii legi a dialogului social, urmand sa fie trimisa in Parlament și sa intre in vigoare de anul viitor. "Noi negociem înca de la începutul…

- Ministrul Consultarii Publice si Dialogului Social, Gabriel Petrea, a declarat sambata la Satu Mare ca are o forma aproape finala a noii legi a dialogului social, urmand sa fie trimisa in Parlament si sa intre in vigoare de anul viitor."Noi negociem inca de la inceputul anului aceste modificari…

- Presedintele Senatului și al ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat miercuri, la Parlament, ca Ordonanta privind plata defalcata a TVA va fi modificata astfel încât sistemul Split TVA sa fie obligatoriu doar pentru rau-platnici si pentru firmele aflate în insolventa. Pentru…

- “Pensionarile din ultima perioada au avut drept cadru legal doua acte normative: Legea 223 privind pensiile militare, lege votata in Parlament aproape in unanimitate (...) si Statutul politistului, modificat de guvernul Ciolos in sensul in care permite pensionarea in anumite situatii chiar si la…

- Legea stabileste ca, incepand cu luna februarie 2017, salariile de baza de care beneficiaza personalul nedidactic din invatamantul superior si preuniversitar, din bibliotecile universitare si unitatile de invatamant special se majoreaza. De asemenea, seful statului a semnat decret pentru…

- Conform ministrului Liviu Pop, Ministerul Educatiei Nationale a semnat acordul-cadru cu editurile care au castigat licitatia pentru achizitia de manuale scolare de matematica pentru elevii de clasa a V-a. Acesta a mai spus ca mai e de rezolvat doar contestatia privind manualele de religie…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a trimis luni, 2 octombrie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2015 privind stabilirea unor masuri in domeniul cercetarii-dezvoltarii si inovarii in vederea asigurarii protectiei intereselor…