- Președintele Vladimir Putin a semnat legea care introduce amenzi pentru rușii care raspândesc ceea ce autoritațile numesc ca fiind știri false sau arata lipsa de respect fațișa în mediul online fața de stat, relateaza Reuters. Parlamentul Rusiei a adoptat miercuri un set controversat…

- ''Presedintele Vladimir Putin se va deplasa pe 18 martie in Crimeea si la Sevastopol'', port de atas al Flotei ruse de la Marea Neagra, se mentioneaza intr-un comunicat al Kremlinului.Conform agendei anuntate, seful statului rus urmeaza sa participe in special la ceremonia de dare in exploatare…

- Parlamentul Rusiei a adoptat miercuri un set controversat de legi care vor transforma în infracțiuni ”jignirea” statului, precum și raspândirea de ”fake news”, sfidând avertizarile din partea criticilor care spun ca astfel s-ar deschide calea catre cenzurarea…

- Serviciul de mesagerie instanta și VoIP – Telegram – a cerut utilizatorilor sa ia masuri împotriva izolarii internetului rusesc, în cadrul unui miting programat pentru 10 martie. Apelul a fost distribuit de un ”bot” pe care mesageria anunța actualizarile aplicației.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat luni un decret prin care suspenda oficial participarea Rusiei la Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), semnat cu SUA la finalul Razboiului Rece, a anuntat luni Kremlinul, citat de Reuters, AFP si RIA Novosti. Rusia a anuntat luna trecuta suspendarea…

- Aproximativ 100 de polițiști din cadrul Direcției Generale de Politie a Municipiului București, prin Serviciul de Ordine Publica, cu sprijinul Sectoarelor 1-6 Poliție au desfașurat acțiuni de control la societați comercialedin bulevardele Unirii, Decebal și Burebista. Au fost aplicate 28 sancțiuni…

- Roskomnadzor, Agenția Federala pentru Supravegherea Comunicațiilor din Rusia, a anunțat luni ca va deschide proceduri administrative impotriva companiilor Facebook și Twitter, deoarece nu au explicat cum se vor conforma legislației naționale, relateaza agenția Interfax preluata de Agerpres. Roskomnadzor…

- Incepand cu 1 ianuarie 2019, in Rusia intra in vigoare Hotararea privind majorarea varstei de pensionare pentru cetațenii Rusiei. Legea prevede majorarea in etape a varstei de pensionare pentru barbați - de la 60 la 65 de ani, pentru femei - de la 55 la 60 de ani. De asemenea, se introduce noțiunea…