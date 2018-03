Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii Curtii Constitutionale au decis astazi in privința propriei superimunitați. Un proiect de lege votat in Parlament prevedea ca membrii Curtii nu pot fi retinuti sau arestati fara acordul colegilor lor. Proiectul a fost contestat de opozitie.

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis partial, marti, sesizarea PNL si USR privind imunitatea judecatorilor constitutionali, in sensul ca nu vor beneficia de imunitate in ceea ce priveste urmarirea penala, insa este nevoie de votul a doua treimi dintre membrii institutiei in cazul retinerii,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor a criticat dur, luni, decizia Curtii Constitutionale de a declara neconstitutional proiectul de lege referitor la infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mureș. ”Este un mesaj extrem de dur” in 2018 din partea CCR, a spus liderul UDMR, mentionand ca…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, modificarea art. 5 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, care prevede ca judecatorii acestei instante sunt numiti cu "votul majoritatii membrilor prezenti". "Fiecare Camera a Parlamentului…

- In cererea de reexaminare, presedintele aminteste ca, prin Decizia nr. 612/2017, Curtea Constitutionala a constatat neconstitutionalitatea unor dispozitii din legea mentionata, stabilind existenta unui paralelism legislativ in textul adoptat initial, incalcarea rolului Curtii Constitutionale prin…

- CCR admite sesizarea presedintelui Iohannis: Alesii nu pot fi comercianti persoane fizice CCR a admis, marti, sesizarea presedintelui Iohannis cu privire la legea care permite parlametarilor, ministrilor, prefectilor si subprefectilor, primarilor si viceprimarilor, presedintilor si vicepresedintilor…

- Curtea Constitutionala a fost sesizata de presedinte asupra acestei legi in 18 ianuarie. La data de 30 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii, Legea pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea…

- "Nu am participat pana acum la vreo discutie de partid, nu s-a pus problema la partid sa faca PSD ceva. Presedintele Iohannis este la capatul acestei proceduri, este responsabil de aceasta decizie, politica evident", a afirmat Cazanciuc, fost ministru al Justitiei, intrebat ce va face Partidul Social…

- "Cu privire la criticile de neconstitutionalitate privind art. I pct. 44 din lege, prin care se abroga art. 31 alin. (3) si (4) din Legea nr. 303/2004, Curtea constata ca acestea abroga dispozitiile legale referitoare la competenta Presedintelui Romaniei de a refuza o singura data numirea in functia…

- PNL si USR au contestat, vineri, la Curtea Constitutionala legea care ofera superimunitate judecatorilor CCR, initiatorii afirmand ca Parlamentul a incalcat principiul constitutional al infapuirii justitiei si ca judecatorii CCR ar fi perceputi drept "super-cetateni". „Partidul National…

- Steluța Cataniciu, intrebata care va fi parcursul celor trei legi ale Justiției (303, 304, 317/2004), dupa deciziile luate de CCR, a oferit urmatorul raspuns: "Cele trei legi ale Justiției – 303,304 și 317 - s-au aflat in control constituțional la Curtea Constituționala. Am vazut chiar ieri (n.r.…

- Senatul a adoptat o modificare la Legea de organizare a Curții Constituționale a Romaniei (CCR), astfel incat judecatorii care sunt numiți de catre Parlament sa fie votați de fiecare Camera.

- Judecatorii Curtii Constitutionale vor putea fi urmariti penal, retinuti, arestati preventiv sau trimisi in judecata doar cu aprobarea colegilor lor, dupa modelul imunitatii pentru parlamentari.

- Condamnarea de doi ani cu suspendare a lui Liviu Dragnea din dosarul „Referendumului” ar putea fi anulata dupa ce Curtea Constitusionala a Romaniei a hotarat ca sunt neconstitutionale o serie de prevederi din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciara. Potrivit CCR, „este lipsita de efecte juridice…

- L. guvernantei corporative a intreprinderilor publice e neconstitutionala Presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu. Legea de modificare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice a fost declarata astazi neconstitutionala. Actul…

- "Am admis aceasta sesizare (...) in principal pentru incalcarea principiului bicameralismului. Legea pleca de la initiator cu vreo trei exceptii de la aplicarea OUG, intr-o Camera s-au mai adaugat vreo 30 si in alta Camera s-a triplat numarul fara ca sa fie trecute toate acestea prin ambele Camere.…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a decis, marti, ca sunt neconstitutionale unele dispozitii din modificarile aduse Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). ‘Ne-am pronuntat pe cea de-a treia lege a Justitiei – Legea 317/2004 privind organizarea…

- Curtea Constitutionala a decis marti ca modificarile la Legea 317 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) sunt partial neconstitutionale. Pana acum, CCR s-a pronuntat asupra contestatiilor la modificarile celorlalte doua legi ale justitiei – Legea 303/2004 privind…

- Sesizarile formulate de PNL si de Inalta Curte de Casatie si Justitie asupra modificarilor la Legea 317 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) vor fi analizate marti de CCR. Legea 317 este cea de-a treia si ultima din pachetul legilor Justitiei.

- Magistratii Curtii Constitutionale au analizat sesizarea de neconsitututionalitate adresata forului in legatura cu Legea privind CSM-ul, ultima din pachetul celor trei legi ale Justitiei. Si au decis, marti, ca mai multe prevederi ale actului normativ adoptat de Parlament au fost declarate neconstitutionale.…

- Proiectul de lege prin care se acorda o superimunitate judecatorilor Curtii Constitutionale, in sensul in care acestia nu pot fi urmariti penal, retinuti, arestati preventiv si nici trimisi in judecata decat cu votul a doua treimi dintre ei, se afla pe ordinea de zi a plenului Senatului de luni, for…

- Cea mai importanta modificare din Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor declarata neconstitutionala de magistratii CCR se refera la raspunderea magistratilor. Judecatorii CCR au decis ca obligativitatea statului de a se indrepta in justitie impotriva unui magistrat care a luat…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a decis marti ca mai multe dispozitii din Legea 303/2004 privind statutul magistratilor sunt neconstitutionale si a cerut redefinirea erorii judiciare si a relei credinte, dar si a gravei neglijente, informeaza Mediafax. „Dupa o sedinta maratonica, mai exact care…

- Curtea Constituționala a decis, marți, ca modificarile la Legea 304/2004, privind organizarea judiciara, sunt doar in parte neconstituționale. Au fost admise doar 4 argumente de la ICCJ, iar argumentele PNL au fost respinse. Chestiunile de procedura au fost declarate constituționale. Aspecte cele mai…

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat CCR cu privire la legea care permite parlametarilor, ministrilor, prefectilor si subprefectilor, primarilor si viceprimarilor, presedintilor si vicepresedintilor de CJ sa detina calitatea de comerciant persoana fizica. Sesizarea de neconstitutionalitate ridicata…

- Seful statului a remis institutiei conduse de catre Valer Dorneanu o sesizare de neconstitutionalitate ce vizeaza Legea pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001. Concret, Presedintia anunta, joi, ca este vorba despre actul normativ remis de Parlament Cotrocenilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului. Camera Deputatilor a admis partial, in octombrie, cererea de reexaminare a presedintelui privind…

- "Joi, 21 decembrie 2017, judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie s-au constituit in Sectii Unite, conform dispozitiilor art. 25 lit. c) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru sesizarea Curtii Constitutionale cu…