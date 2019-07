Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de astazi, 16 iulie 2019, Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul Legii privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale, precum si pentru modificarea unor acte normative. Persoanele interesate pot trimite propuneri, sugestii…

- Ministerul Afacerilor Interne a pus in dezbatere publica un proiect de lege care se refera la folosirea bratarilor electronice, in special in cazul agresorilor care comit fapte de violenta domestica, dar si pentru persoanele supravegheate aflate sub controlul judiciar, arest la domiciliu, precum…

- Legea privind monitorizarea electronica care va permite folosirea bratarilor electronice in cazul infractorilor a fost pusa astazi in dezbatere publica. Printre cei care vor fi obligati sa poarte bratara electronica se vor numara inclusiv agresorii care comit fapte de violenta domestica, dar si detinutii…

- Incepand de astazi, 16 iulie 2019, Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul Legii privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale, precum si pentru modificarea unor acte normative. Persoanele interesate pot trimite propuneri, sugestii…

- La Ploiești s-a desfașurat astazi proiectul pilot al demersului ministrului Ștefan-Radu Oprea, un dialog deschis pe tema achizițiilor publice, care se dorește a fi implementat la nivelul intregii țari, sub forma unei caravane la care sa participe reprezentanții Ministerului Mediului de Afaceri, Comerț…

- Autaritatile sanitare din Romania s-au ocupat pana acum de tratarea bolilor, fara sa ia in considerare preventia. De aceea, suntem printre ultimele state din Uniune la acest capitol. Dupa ani de discutii, autoritatile au elaborat in sfarsit un proiect de lege a prevenției.

- Intr-o intalnire cu reprezentantii Asociatia Coalitia pentru Economie Digitala, care reprezinta companiile de ridesharing Uber, Bolt si Clever, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a promis ca, in cursul zilei de astazi, va pune in procedura de transparenta decizionala proiectul de ordonanta care…

- Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul de Ordonanța de Urgența privind operarea Sistemului de avertizare a populației in situații de urgența „RO-ALERT”. Textul proiectului de act normativ este afisat si poate fi consultat pe pagina de internet a institutiei ...