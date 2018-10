Legea bacsisului in lume. Iata regulile pe care trebuie sa le stii daca esti genul care calatoreste. Unde e considerat o insulta

Stiri pe aceeasi tema

- Ora de ora, va vom transmite rezultatele EXIT - POLL in urma raspunsurilor cititorilor DC News. Așadar, rezultatele pentru ora 19:00 arata astfel: Exit-poll DCNews: Cum votați la referendum? DA 52,28% (60566)NU 8,00% (9269)NU VOTEZ 39,71% (46008) Votul reprezinta…

- Ora de ora, va vom transmite rezultatele EXIT - POLL in urma raspunsurilor cititorilor DC News. Așadar, rezultatele pentru ora 18:00 arata astfel: Exit-poll DCNews: Cum votați la referendum? DA 53,19% (58296) NU 7,85% (8601) NU VOTEZ 38,96% (42706) Votul…

- Ora de ora, va vom transmite rezultatele EXIT - POLL in urma raspunsurilor cititorilor DC News. Așadar, rezultatele pentru ora 13:00 arata astfel: Exit-poll DCNews: Cum votați la referendum? DA 51,88% (40229) NU 8,22% (6371) NU VOTEZ 39,90% (30934) Votul…

- In reportajul, partial filmat in secret, sunt aratate sloganuri pro-ISIS pe zidurile taberei supraaglomerate Moria, cea mai mare din Grecia si unde conditiile sunt considerate cele mai rele din Europa. Singurul lucru ce pare sa functioneze acolo este criminalitatea, noteaza realizatorii reportajului.…

- Cea mai mare pensie din România, dar și din rândul pensionarilor din sistemul public din Europa, este de 56.816 lei. În luna august a anului 2017, Gheorghe Balașoiu, fost procuror-sef în judetul Arges si fost comandant al Penitenciarului Colibasi,…

- Legea care interzice purtarea valului integral islamic (burqa sau niqab) in spatiul public a intrat in vigoare miercuri in Danemarca, unde orice persoana care poarta un vesmant ce ii acopera fata este pasibila acum de amenda, relateaza AFP. Pentru oponentii sai, aceasta lege este o incalcare…

- „Am participat la diverse seminarii si conferinte. La Palatul Parlamentului a fost o conferinta, «Maini curate». Un spital din Brasov este cel mai curat din Europa si a promovat acest program, «Maini curate». (...) Exista niste indicatori, care se refera si la aceasta actiune, pentru ca spalatul mainilor…

- Un crematoriu ar putea fi construit pe teritoriul cimitirului Sfantul Lazar din Capitala / Legea propusa spre adoptare reglementeaza modul înființarii, extinderii, închiderii, lichidarii și administrarii cimitirelor, precum și modul rezervarii locurilor pentru înmormântarea…