- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii referitoare la modificarea Codului fiscal in sensul scutirii de la plata unor impozite locale a persoanelor persecutate din motive etnice de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat joi decretul de promulgare a legii care permite copiilor si mai multor categorii de persoane aflate in conditii de vulnerabilitate sa aiba garantat accesul la servicii de sanatate gratuite, chiar daca nu detin cod numeric personal. Proiectul de lege, adoptat in 18…

- Data de 30 octombrie devine „Ziua pacientului cu arsuri”. Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea. Ziua de 30 octombrie va comemora tragedia din Colectiv, cand 64 de tineri și-au pierdut viața in incendiul izbucnit in club, scrie Romania24. Legea are ca obiect de reglementare declararea zilei…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea referitoare la Ordonanta de Urgenta 103/2018 privind majorarea indemnizatiilor veteranilor de razboi, care prevede ca sotul supravietuitor sa beneficieze de suta la suta din indemnizatie, fata de jumatate...

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea de modificarea a Legii societatilor 31/1990, prin care persoanele condamnate definitiv pentru fapte de coruptie nu au interdictia de a avea calitatea de fondator al unei societati comerciale, decat prin pedeapsa complementara condamnarii.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea de aprobare a OUG 104/2018 privind implementarea programului guvernamental "gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar".Legea are ca obiect legiferarea unui tip special de cont de investitii - Contul individual de economii…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a promulgat astazii legea privind votul anticipat si prin corespondenta pentru romanii din strainatate. "Promulg astazi, aici, acum legea care ar trebui sa le asigure romanilor din strainatate posibilitatea sa-si exercite dreptul de vot fara sa mai fie nevoiti…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, marți, legea in materie electorala, prin care votul in Diaspora pentru alegerile prezidentiale este extins la trei zile, a anunțat șeful statului. Legea introduce, de asemenea, votul prin corespondența și votul electronic. „Promulg astazi, acum și aici Legea…