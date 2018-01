Legea 29/2018: pro sau contra "amnistiei" dezvoltatorilor imobiliari. Ce spun specialistii in fiscalitate despre deciziile ANAF de impunere

Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de experti în domeniul energetic considera ca exista premise pentru revizuirea în scadere cu 30% a tarifului actual la gazele naturale și au solicitat Agentiei Nationale pentru Reglementare în Energetica (ANRE) organizarea unei sedinte publice pentru examinarea acestei…

- CHIȘINAU, 21 ian – Sputnik. Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA) a obligat radiodifuzorii și distribuitorii de servicii, aflați sub jurisdicția Republicii Moldova, sa-și racordeze serviciile de programe audiovizuale și ofertele serviciilor de programe în conformitate cu…

- Deputat PNL Bogdan Hutuca i-a cerut, joi, fostului presedinte ANAF, Gelu Diaconu sa nu transforme razboiul pe care il are cu ministrul Finantelor, Ionut Misa, intr-o ”suita de acuzatii calomnioase”, afirmand ca Legea 29/2018 degreveaza foarte multi romani de impunerile fiscale ”nedrepte” ale ANAF.”Imi…

- Basescu: Mafiile transpartinice PNL–PSD functioneaza perfect Presedintele PMP, Traian Basescu, a scris,joi, pe Facebook, ca ”mafiile transpartinice PNL–PSD functioneaza perfect”, oferind ca exemplu legea prin care se da amnistie fiscala dezvoltatorii imobiliari evazionisti, initiata de parlamentari…

- Premierul interimar a luat o decizie neasteptata, astazi. Mihai Fifor a decis sa-l repuna pe Gigi Dragomir in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM). Decizia a fost publicata si in Monitorul Oficial. Decizia lui Fifor vine ca…

- Fostul sef al ANAF Gelu Stefan Diaconu apreciaza ca o lege promulgata de presedintele Klaus Iohannis pe 15 ianuarie sterge "dintr-un condei datoriile smecherilor, baronilor locali si ale familiilor politrucilor cu afaceri in imobiliare". Initiatorii legii sunt liberali. Totusi, Diaconu spune ca ideea…

- Din 7 ianuarie 2018, au intrat in vigoare dispozitii noi sau modificate la Legea nr. 152/1998 privind inființarea Agenției Naționale pentru Locuințe. Astfel, medicii rezidenți și medicii specialiști, precum și cadrele didactice calificate pot depune cereri pentru repartizarea locuințelor construite…

- Ministrul Sanatații, Florian Bodog, vrea ca noua lege a transplantului sa fie clara, funcționala, sa respecte directivele europene și sa elimine orice suspiciuni. Reprezentanții Asociației Transplantaților cred ca este bine ca Romania sa fie inscrisa in Eurotransplant. Ministrul Bodog s-a intalnit,…

- Guvernul a adoptat, in sedinta din 28 decembrie, o ordonanta de urgenta prin care a eliminat din lege interdictia cumularii pensiilor speciale cu pensiile din sistemul public, interdictie introdusa in lege tot de guvern, cu doar doua saptamani inainte, relateaza Digi 24. OUG 116/2017, publicata in monitorul…

- Conform deciziei premierului, Carabulea - secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat - va semna toate documentele necesare in vederea exercitarii atributiilor primite la ANRM. Totodata, seful Executivului a decis eliberarea lui Gigi Dragomir din functia de presedinte,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 28 decembrie a.c., urmatoarele decrete: * Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordarii finantarilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau actiunile privind sprijinirea activitatii…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2017 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, precum si pentru stabilirea unor masuri de aplicare a acesteia. Legea…

- Deputatul ALDE, Steluta Gustica Cataniciu este un subiect controversat in sfera politica de foarte mult timp. Aceasta a ales sa ignore raportul de evaluare ANI care a aratat clar ca nu mai are dreptul sa fie in Parlament, desi Curtea Suprema a dat o decizie penala, definitiva si irevocabila in aceasta…

- Președintele PNL Constanța, deputatul Bogdan Huțuca, vicepreședinte al Comisiei pentru Buget Finanțe din Camera Deputaților, anunța adoptarea primei inițiative legislative a opoziției de catre Parlamentul Romaniei. Este vorba despre proiectul inițiat chiar de deputatul constanțean prin care vor fi amnistiate…

- Declaratiile fiscale cu privire la obligatiile fiscale aferente lunii ianuarie 2018 se vor transmite obligatoriu, prin Internet, in format electronic, se arata intr-un comunicat al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF). Conform sursei citate, transmiterea declaratiilor fiscale…

- PNL a sesizat Curtea Constitutionala in legatura doua legi adoptate recent de parlament: cea care modifica functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si Legea referitoare la statutul magistratilor. Deputatul liberal Ioan Cupsa a declarat ca parlamentarii liberali au fost privati de dreptul…

- Liberalii au depus la Curtea Constituționala sesizarea privind modificarile la Legea de functionare a Agentiei Nationale de Integritate (ANI), adoptata de Parlament și prin care inceteaza deciziile de incompatibilitate emise de instituție in perioada 2007-2013, a anunțat liderul deputaților PNL, Raluca…

- ”PNL a finalizat contenstatiile la Curtea Constitutionala pe legea care modifica functionarea Agentiei Nationale de Integritate, prin invalidarea tuturor deciziilor confirmate in instanta ale acestei Agentii in perioada 2007-2013, de catre parlamentari ai Romaniei. (...) Prin legea de functionare…

- Parlamentarii aflați in conflict de interese in perioada 2007-2013 pe baza raporturilor ANI scapa de interdicții. Senatul, care este camera decizionala, a adoptat noua forma a legii Agenției Naționale de Integritate, inițiata de social-democratul Florin Iordache.

- Senatul a adoptat in plenul de luni, in calitate de for decizional, inițiativa legislativa a deputatului PSD, Florin Iordache, care modifica Legea de funcționare a Agenției Naționale de Integritate (ANI) in sensul schimbarii unui articol potrivit caruia interdictiile aplicate deputatilor si senatorilor,…

- O delegatie a Serviciului Federal pentru Supraveghere Veterinara si Fitosanitara a Federației Ruse, Rosselhoznadzor, se va afla în perioada 18 – 21 decembrie în Republica Moldova, la invitația Agentiei Nationale pentru Siguranta Alimentelor (ANSA), transmite IPN. Potrivit…

- Consiliul National de Integritate sustine ca a luat act cu ingrijorare de modificarile aduse recent, in Camera Deputatilor, Legii de functionare a Agentiei Nationale de Integritate (ANI)."Consiliul National de Integritate a luat act cu ingrijorare de modificarile aduse recent Legii nr. 176/2010…

- Seful Agentiei nationale de Integritate: Modificarea Legii ANI ne va impiedica sa aplicam interdictii Presedintele Agentiei nationale de Integritate, Bogdan Stan, a declarat, marti, ca modificarile aduse de deputati la Legea ANI duce la imposibilitatea de a aplica interdictii, afirmand ca se va adresa…

- Comitetul liderilor grupurilor parlamentare au convocat, luni, sesiunea de vot final pentru statutul magistratilor si modifcarea legii Agentiei Nationale de Integritate. Sedinta a fost programata imediat dupa momendul solemn dedicat omagierii Regele Mihai. UPDATE Modificarea Legii 303/2004 privind Statutul…

- Plenul Camerei Deputaților a început, azi, cu 30 de minute mai devreme decât ora stabilita inițial, președintele de ședința, Gabriel Vlase, anunțând ca supune la votul final al plenului Statutul magistraților și legea privind ANI. Liderul grupului parlamentar PNL, Raluca Turcan,…

- Camera Deputaților a votat o modificare la legea de organizare a Agenției Naționale de Integritate prin care parlamentarii acuzați de ANI de conflict de interese, in perioada 2007-2013, sunt iertați.Legea a fost votata cu 167 de voturi pentru, 90 impotriva și 2 abțineri. Deputații au…

- Liderii USR au criticat, luni, decizia de a convoca sedinta de plen imediat upa sedinta solemna in care va fi omagiat Regele Mihai, pentru a supune la vot statutul magistratilor si modificarea legii ANI, sustinand ca este incepul incepul sfasitului democratiei in Romania ”A inceput sfarsitul…

- La vot au participat peste 20 000 de cititori ai DCNews. Rezultatele au fost covarșitoare. Conform rezultatelor, 13 664 de persoane s-au aratat de acord cu aceasta decizie, in timp ce restul de 6584 nu considera oportuna o astfel de masura. Iata graficul voturilor: Reamintim…

- Comisia Europeana a sesizat joi Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) contra Ungariei in legatura cu legea controversata privind finanțarea ONG-urilor, dupa ce in aceeași zi a decis sa trimita Ungaria, Polonia și Cehia in fața CJUE pentru ca nu și-au indeplinit obligațiile cu privire la primirea…

- De asemenea, munca suplimentara va fi compensata doar cu timp liber, nu cu bani, iar angajarile in administrația publica vor fi permise doar cu regula "1 la 2", respectiv la doua posturi vacante va fi permisa o singura angajare. Neacordarea de ajutoare/plați compensatorii la pensionare este o alta masura…

- Guvernul continua sa nu acorde beneficii, limiteaza angajarile pe sistemul 1 la 2, ingheața unele plați și obliga instituțiile sa taie 10% din cheltuieli. Ordonatorii principali de credite vor fi obligați sa scada cheltuielile cu bunurile și serviciile aferente intreținerii ți funcționarii…

- Fiscul alearga sa recupereze datorii vechi de 5 ani ca sa adune bani la buget. In jur de 200.000 de romani au primit anul acesta inștiințari de plata, prin care sunt somați sa iși achite contribuția la sanatate pentru anul 2012. Printre datornici sunt și oameni care susțin că sunt în…

- Cei cu venituri foarte mari din activitați independente vor plati contribuții extrem de mici la stat, comparativ cu salariații care achita la stat mai mult decat pana acum. In plus, actualele masuri fiscale reglementate pentru intreprinderi vor bloca investițiile straine ...

- In contextul acțiunilor de protest pe care Sindicatul Independent al Aeroportului Internațional ”Avram Iancu” Cluj a anunțat ca le va derula in fața sediului forului administrativ județean, din dorința unei corecte informari a clujenilor, Sindicatul Liber ”Transilvania” din Consiliul Județean Cluj…

- ​"In ultimii doi ani, Codul Fiscal a fost modificat prin nenumarate Ordonante, legi care aproba Ordonantele, Ordine de ministru sau Ordine ale Presedintelui ANAF. Avem nu doar modificari, ci si modificari ale modificarilor. Cred ca ar trebui sa ne linistim putin la cap cu schimbarile", a spus marti…

- Documente atasate: Proiect de Hotarare pentru modificarea normelor privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat Se modifica legislatia privind comertul" In august a fost adoptata OUG prin care casele de marcat cu jurnal electronic devin obligatorii de anul viitor. Noutatea…

- "Operatorii economici care nu intra sub incidenta ordonantei de urgenta pot opta pentru utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, in conditiile legii. Operatorii economici care au obligatia utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale, precum si cei prevazuti la alin. sunt denumiti…

- Va reamintim, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența al județului Timiș a cerut primariei, in urma unui raport al Inspectoratului de Stat in Construcții, sa intervina de urgența la poarta de pe Calea Aradului și „sa demoleze placile de fibrociment montate pe grinda metalica transversala…

- Comisia de buget finante din Senat a dat raport favorabil proiectului de lege initiat de presedintele Filialei Constanta a Partidului National Liberal, deputatul Bogdan Hutuca, privind anularea unor obligatii fiscale pentru dezvoltatorii imobiliari. "Am primit raport favorabil pentru propunerea legislativa…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, seful statului a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea OUG nr. 56/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea OUG nr. 99/2016 privind unele masuri pentru salarizarea personalului platit din fonduri publice, prorogarea…

- Saptamana trecuta a facut deliciul presei gafa subprefectului de Timiș, Daniel Franțescu, care, in discursul de Ziua Armatei, a felicitat… Poliția. Sigur, tanarul domn poate invoca emoțiile, i se poate intampla oricui sa o comita cand ii e lumea mai draga, doar ca gafa cu pricina mai scoate in evidența…

- Elena Mateescu, directorul Agenției Naționale de Meteorologie, a oferit mai multe detalii despre iarna care vine, dar și despre efectele incalzirii globale ce afecteaza inclusiv Romania. "In Romania, vom avea veri din ce in ce mai calduroase și mai secetoase. Dar, acele perioade de…

- Epidemia de rujeola pe care Romania o traverseaza de mai bine de un an numara pana acum 35 de decese si aproape 10.000 de cazuri diagnosticate. O lege a vaccinarii a trecut de Senat si a ajuns la Comisia de Sanatate a Camerei. Specialistii in sanatate publica spera ca actul normativ sa aduca o imbunatatire…

- Reprezentantul Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa /OSCE/ pentru libertatea presei, Harlem Desir, este ingrijorat de recentul amendament la Legea privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, care a primit aviz favorabil la 11 octombrie 2017 din partea…