Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 13 decembrie, Asociatia Elevilor din Maramures (AEM) face publice rezultatele studiului lansat la nivelul judetului Maramures in ultimele trei luni, care a urmarit elaborarea indexului accesului la educatie al elevilor din judet in anul scolar 2017-2018. In vederea realizarii studiului, AEM a trimis…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis la CCR o sesizare de neconstitutionalitate cu privire la un act normativ legat de reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, sustinand ca autoritatile administratiei publice locale, intrucat nu au personalitate juridica,…

- "Ma bucur ca am reusit sa devansam termenul pe care l-am anuntat in luna august si din cele 106 ambulante achizitionate de Primaria Generala a Capitalei pentru Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov au venit deja primele zece. Pana in luna februarie mai vin inca 60, restul urmand sa ajunga la Bucuresti,…

- Bucureștenii care au implinit varsta de 100 de ani sau mai mult vor primi, din bugetul Capitalei, 5.000 de lei, alaturi de o placheta onorifica, potrivit unui proiect de hotarare aprobat joi de Consiliul General al Municipiului București. Premiul de 5.000 de lei va fi acordat de Primaria Capitalei,…

- Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Legii nr. 92/2007 in scopul corelarii cu dispozitiile Legii 51/2006, precum si pentru extinderea la nivel judetean a serviciului de transport public local.Legea stabileste cadrul juridic si institutional unitar,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei dezbate, marti, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra Legii pentru modificarea ordonantei de urgenta privind circulatia pe drumurile publice, care prevede ca masinile de politie cu radar trebuie presemnalizate. In sesizarea catre CCR, seful statului…

- "Aproximativ 150 de hectare de spatii verzi sunt in pericol de a fi defrisate, de a disparea din Bucuresti, in sectoarele 3,4 si 6, in planuri urbanistice zonale care sunt fie deja votate fie urmeaza sa fie votate de Consiliul General al Municipiului Bucuresti. Sunt fie zone de parcuri, fie zone…

- Prima dintre observații se refera la intenția Primariei de a impune asociatiilor de proprietari obligația preluarii spațiului verde din jurul blocurilor. „Art. 123, alin. (1) din Legea 215/2001: Consiliile locale si consiliile judetene hotarasc ca bunurile ce apartin domeniului public sau…