Lege referitoare la incompatibilitatea pentru aleşii locali, promulgată Presedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei.



Potrivit actului normativ, conflictele de interese pentru presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene sau consilierii locali si judeteni sunt prevazute la articolul 46 din Legea administratiei publice locale 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

