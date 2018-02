Stiri pe aceeasi tema

- Veste buna pentru romanii care doresc sa obțina credite. Comisiile reunite ale Senatului, cea economica, juridica si de buget finante, au avizat favorabil, marți, 20 februarie, doua dintre cele trei proiecte de lege ale senatorului liberal Daniel Zamfir. Amendamentele legii care prevede plafonarea dobanzii…

- Comisiile reunite ale Senatului, cea economica, juridica si de buget finante au avizat favorabil astazi doua dintre cele trei proiecte de lege propuse de senatorul PNL, Daniel Zamfir. Cu 17 voturi pentru, amendamentele legii care prevad plafonarea dobanzii legale si remuneratorii au trecut si urmeaza…

- Senatorul Daniel Zamfir a anunțat ca legea care plafoneaza dobanda in cazul creditelor a fost aprobata in cadrul comisiilor reunite. „Am reușit!!! Legile impotriva camatariei au fost votate de majoritatea senatorilor din comisiile reunite juridica, economica și de buget! Am stabilit…

- Comisiile de buget, economica si juridica au acordat marti raport de admitere cu amendamente unei propuneri legislative care modifica OG 13/2011, astfel incat dobanda pentru creditele ipotecare nu va depasi de 2,5 ori dobanda de referinta a BNR, a declarat senatorul PNL Daniel Zamfir, unul dintre inițiatorii…

- Comisiile reunite – economica, pentru buget si juridica – din Senat au aprobat marti plafonarea dobanzilor pentru creditele ipotecare si de consum si au votat pentru reintroducerea dreptului debitorului de a-si rascumpara un bun de la firma de recuperare. Astfel, comisiile au aprobat…

- Comisiile de buget, economica si juridica au acordat marti raport de admitere cu amendamente unei propuneri legislative apartinand senatorului PNL Daniel Zamfir, care modifica Ordonanta de Guvern 13/2011, astfel incat dobanda pentru creditele ipotecare nu va depasi de 2,5 ori dobanda de referinta a…

- Senatorii din comisiile reunite au dat aviz pozitiv marti unor proiecte de lege propuse de senatorul PNL, Daniel Zamfir, care pevad limitarea dobanzilor la credite. Potrivit amendamentelor depuse, dobanda anuala efectiva (DAE) va fi limitata la de 2,5 ori dobanda legala pentru credite ipotecare, iar…

- Se propune plafonarea DAE la creditele ipotecare si de consum Senatorii din comisiile reunite pentru buget, economica si juridica au dat, astazi, raport favorabil unui proiect de lege privind limitarea dobânzilor anuale efective pentru creditele ipotecare si de consum. Initiatorul proiectului,…

- Senatorii din comisiile reunite au dat aviz pozitiv marti unor proiecte de lege propuse de senatorul PNL, Daniel Zamfir, care pevad limitarea dobanzilor la credite. Potrivit amendamentelor depuse, dobanda anuala efectiva (DAE) va fi limitata la de 2,5 ori dobanda legala pentru credite ipotecare, iar…

- Comisiile de buget, economica si juridica au acordat marti raport de admitere cu amendamente unei propuneri legislative care modifica OG 13/2011, astfel incat dobanda pentru creditele ipotecare nu va depasi de 2,5 ori dobanda de referinta a BNR. "Plafonarea dobanzilor efective anuale, am stabilit si…

- Comisiile juridica, economica si de buget-finante din Senat a adoptat o serie de amendamente la legea plafonarii dobanzilor. Cu 17 voturi pentru, comisiile au admis amendamentele senatorului PNL Daniel Zamfir."Ma bucur foarte tare ca azi am intrat in Europa din punctul de vedere al plafonarii…

- Iata mesajul lui Daniel Zamfir: "AM REUSIT!!! Legile impotriva camatariei au fost votate de majoritatea senatorilor din comisiile reunite juridica, economica și de buget! Am stabilit așa:Dobanda maxima pentru creditele ipotecare nu poate poate depași:1.de mai mult de 2,5 ori dobanda…

- Eugen Tomac scrie pe pagina sa de Facebook despre declaratia adoptata recent de Republica Moldova contra campaniilor de propaganda si dezinformare ale media rusesti din tara. Citeste si: Basescu, un nou comentariu ACID: '"Daddy, e groasa (MA) cu Valcov...' "Cel de-al doilea stat…

- Mai multe organizatii intentioneaza sa protesteze impotriva fascismului in weekend ca raspuns la un atac xenofob ce a avut loc saptamana trecuta in orasul italian Macerata (centru), in pofida unei promisiuni a primarului din localitate de a opri toate marsurile, relateaza joi agentia DPA. ''Facand…

- Marian Cucsa, vicepresedinte ALDE, transmite ca formatiunea pe care o reprezinta incearca sa combata prin dialog cu oficialii europeni manipularile celor din PNL, pe care ii acuza ca incearca sa manipuleze, dand exemplu inclusiv dezbaterea pe teme de justitiei, de miercuri, din Parlamentul European.

- Presedintele Consiliului Judetean Ilfov, Marian Petrache, a precizat, dupa clasarea dosarului sau de la DNA, ca este necesara continuarea luptei impotriva coruptiei, dar, in acelasi timp, nu trebuie sa fie facute abuzuri asupra niciunui om, indiferent ca este sau nu om politic. Articol aparut in nr.…

- Dupa transmisii live pe Facebook din plenul Camerei Deputaților și dans in comisia speciala pentru legile justiției, deputata USR Cosette Chichirau are și un demers care se potrivește cu propriul statut de parlamentar. Alaturi de alți colegi din USR, Chichirau a depus la Senat un proiect de lege…

- Daca legile Justiției raman așa cum au fost votate de Parlament, discuțiile despre MCV și aderarea la Schengen se vor pune in alți termeni, a declarat șeful Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, miercuri, in urma unei intalniri cu Klaus Iohannis. "Daca legile Justitiei raman asa cum au fost votate…

- 18.50 La aceasta ora suntpeste 400 de persoane. 18.10 Un nou protest fata de modificarile aduse legilor justitiei are loc sambata seara la Brașov. Aproximativ 200 de persoane protesteaza la aceasta ora, la Prefectura Brașov, „inarmate” cu pancarte si vuvuzele. Manifestatia a fost anuntata printr-un…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca seful statului Klaus Iohannis ar trebui sa ia, macar acum, o pozitie fara echivoc referitoare la "influenta nefasta a sistemului paralel de putere asupra Justitiei". "Presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa ia macar acum, in al…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca ar fi "amuzant" sa candideze la presedintia SUA impotriva lui Oprah Winfrey. Declaratia vine in contextul in care, in urma discursului sustinut de Oprah la Globurile de Aur, mai multi internauti i-au cerut prezentatoarei TV sa candideze la prezidentiale.…

- Inițiativa Timișoara, Rezistența Timișoara și alte organizații civice din urbea de pe Bega cheama oamenii la București pentru a protesta, in 20 ianuarie. Sambata, 20 ianuarie, la București va avea loc un marș cu pornire din Piața Universitații spre Piața Unirii – Fantani – Parlament,…

- „Orice discutie cu "Tudorel" Tudose pe marginea legilor justitiei este inutila. PNL l-a somat sa se implice inca inainte de adoptare si nu a facut nimic. Tudose este doar un alt Dragnea... de Braila”, a scris presedintele PNL pe pagina sa de Facebook, potrivit News.ro. Citeste si PNL: Singura…

- Premierul Mihai Tudose a acceptat intalnirea solicitata de 43 de organizatii civice, active in protestele de strada declansate impotriva modificarii legilor justitiei si a codurilor penale. Intr-o postare pe Facebook, seful Guvernului s-a declarat deschis la dialog si a propus data de 27 decembrie pentru…

- Raluca Vestemeanu, de la Declic, a folosit o idee inteligenta. In numele curentului #Rezist, mobilizeaza tinerii nemulțumiți de corupție, de toate cele care nu funcționeaza in Romania. Evident, in fața sediilor PSD. Iar șefii PSD clapaugi și prafuiți nu știu cum sa reacționeze. Iata scrisoarea trimisa…

- Politiciana a spus ca aceștia ar fi trebuit sa iasa in strada nu impotriva Uber, ci din alte motive mult mai importante. "Credeam ca protesteaza fiindca vor sa aiba POS in masina, sa se poarte frumos si sa miroasa bine!", a zis liberala care a povestit ce experiența a avut cu un șofer de taxi.…

- Scandalul privind terenurile BNR continua. Senatorul PNL Daniel Zamfir sustine ca protocolul incheiat de BNR cu Ministerul Tineretului si Sportului in 1992 este ilegal si acuza Oficiul de Cadastru ca, la insistentele BNR, a nesocotit o decizie definitiva a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Zamfir…

- Legea bugetului de stat pentru anul 2018 a fost adoptata, vineri, in Comisiile reunite de buget-finante, cu 17 voturi „pentru” si 14 „impotriva”, urmand ca aceasta sa ajunga, in perioada urmatoare, in plenul Parlamentului pentru votul final.

- Procurorul care instrumenteaza ultimul dosar al lui Liviu Dragnea continua asaltul la Comisia speciala condusa de Florin Iordache, care incepe astazi dezbaterile pe modificarea Legilor Justitiei. Alexandra Lancranjan revine pe pagina ei de Facebook cu noi exemple prin care desfiinteaza modificarile…

- Ministerul Mediului a primit, joi, aviz favorabil din partea comisiilor reunite de buget-finante din Parlament, pentru propunerea bugetara pe anul 2018, cu 18 voturi "pentru" si 13 "impotriva". La bugetul pe 2018 al Ministerului Mediului au fost depuse noua amendamente, dar niciunul nu a fost avizat…

- Oamenii de afaceri, reuniti in organizatia Romanian Business Leaders (RBL), isi exprima dezacordul profund cu graba si modul in care sunt votate legile Justitiei in parlamentul Romaniei. In opinia acestora, independenta puterii judecatoresti e singura cale catre consolidarea unui ecosistem de afaceri…

- Ministerul Mediului a primit, marți, aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate din Parlament, pentru propunerea bugetara pe anul 2018. Bugetul ministerului de resort a primit 16 voturi pentru, patru împotriva și o abținere. De asemenea, la bugetul…

- Deputatul PNL Mihai Voicu a acuzat, marti, doi deputati USR ca au votat ”cot la cot cu PSD, fara sa cracneasca” in sedinta comisiilor pentru romanii de pretutindeni, astfel incat 350 de amendamente nu au fost dezbatute, ci trimise la comisiile de buget-finante. ”O scena incredibila tocmai s-a petrecut…

- Proiectul de act normativ a fost adoptat cu 11 voturi pentru, 9 impotriva si o abtinere. Cele 187 de amendamente vor fi trimise in anexa la comisiile reunite pentru buget-finante, iar fiecare initiator isi va sustine amendamentul, conform unei propuneri a presedintelui Comisiei pentru transporturi…

- Traian Basescu anunța luni, pe Facebook, ca la plen PMP va vota impotriva oricarei legi cu privire la Justitie, avizata prin raport favorabil de comisia condusa de Florin Iordache. Reacția fostului președinte vine la scurt timp dupa ce Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei, condusa…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este prezent sambata la sesiunea de lucru a Comisiei de la Venetia, pentru a prezenta evolutiile legislative din Romania referitoare la legile Justitiei. "Comisia de la Venetia - sesiunea de lucru din data de 9 decembrie 2017: 1. Am dat curs invitatiei…

- "Comisia de la Venetia - sesiunea de lucru din data de 9 decembrie 2017: 1 - Am dat curs invitatiei de prezentare a evolutiilor legislative din Romania referitoare la legile justitiei. 2 - In marja reuniunii, am avut o intrevedere cu domnul Marin Mrcela, presedintele Grupului de state…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, l-a avertizat, vineri, pe senatorul liberal Daniel Zamfir ca daca va mai avea initiative legislative care nu sunt sustinute de partid ci "de consilierul premierului Tudose" va fi exclus din PNL. "Marturisesc ca ma deranjeaza ca este sustinut de consilierul…

- Ghena, presedintele CSM, despre infiintarea sectiei de investigare a magistratilor: Nu este necesara Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Mariana Ghena, a declarat, vineri, ca membrii Consiliului nu sunt de acord cu infiintarea sectiei de investigare a unor infractiuni din Justitie,…

- *Nu știu daca ați remarcat viața și activitatea senatorului liberal Daniel Zamfir, dar merita sa o faceți, pentru ca de la Guța Tatarescu n-ați mai vazut așa liberal de cumetrie. De fapt, nu de cumetrie, ci mai curand „liberal de televizor”. Adica un fel de liberal in acte, dar de-a dreptul bolșevic…

- Deputatul PNL Adriana Saftoiu a afirmat ca liberalii au reusit sa amane votul final utilizand doar mijloacele prevazute de Regulament, criticand indirect deputatii USR pentru faptul ca au recurs la folosirea unei portavoci si au preferat sa se ”deifice” pe Facebook. ”Ziua de ieri, asa cum s-a desfasurat…

- ”Modul in care coalitia PSD-ALDE modifica fara dezbateri legi fundamentale pentru statul de drept este inacceptabil. Vom protesta alaturi de romanii care nu accepta ca o mana de politicieni iresponsabili ne pot indeparta de valorile democratice la care am aderat dupa multe sacrificii”, este mesajul…

- „In Romania, nimeni nu e deasupra legii. In Romania, cine greseste plateste. Prin urmare, avem doua trepte, doua garantii de ordin de constitutional, care spun asa: ca statul raspunde pentru despagubirile materiale, cauzate prin grava neglijenta si rea credinta. Prin urmare, cetateanul care e victima…

- Dupa ce bucureștenii au protestat sambata, pentru a stopa demersul primarului general Gabriela Firea de a organiza un targ de Craciun in Piața Victoriei, noi manifestații au fost anunțate pe Facebook, duminica seara in Capitala, cat și in mai multe orașe din Romania. Protestatarii solicita demisia președinților…

- "URATA MAI E TRADAREA... Azi am trecut prin Comisiile reunite, economica și de Buget-Finante legea care limiteaza profiturile uriașe ale recuperatori și da posibilitatea consumatorului sa-și rascumpere bunul executat. Din pacate, nu ma simt deloc confortabil cu ceea ca singurii care s-au opus…

- Președintele Comisiei Economice din Senatul Romaniei, senatorul Daniel Zamfir, a lansat pe pagina sa de Facebook un atac devastator la adresa unor colegi din PNL. Zamfir are un limbaj suburban la adresa unei parlamentare PNL, Iulia Scantei, despre care spune ca a fost ”parașutata”, și la adresa lui…

- ”URATA MAI E TRADAREA... Azi am trecut prin Comisiile reunite, economica și de Buget-Finante legea care limiteaza profiturile uriașe ale recuperatori și da posibilitatea consumatorului sa-și rascumpere bunul executat. Din pacate, nu ma simt deloc confortabil cu ceea ca singurii care s-au opus au…

- Judecatorii si procurorii vor fi aparati din oficiu impotriva oricarui act de imixtiune in activitatea profesionala de catre sectiile speciale din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, au decis marti parlamentarii Comisiei speciale pentru modificarea legilor Justitiei.Conform amendamentului…

- Google duce lupta cu fenomenul Fake News la un nou nivel, anuntand prin vocea CEO-ului Eric Schmidt ca va contracara influenta site-urilor de stiri controlate de Rusia depreciind importanta acestora in listele cu rezultate la cautari.

- Judecatorul Bogdan Mateescu, membru CSM, susține intr-o postare pe pagina personala de Facebook, ca prezența la Comisia parlamentara a lui Victor Alistar, membru CSM din partea societații civile, nu a fost mandatata de Consiliu. In speța, Victor Alistar a vorbit la Comisie unde s-au dezbatut modificarile…