Lege pentru turiști în Austria Turistii care se vor plimba pe pasunile alpine din Austria vor trebui sa adere pe viitor la un cod de conduita, a anuntat Guvernul austriac, in urma unui verdict impotriva unui agricultor ale carui vaci au atacat si ucis o excursionista, informeaza dpa. "Daca nu [urmeaza codul], se confrunta cu consecinte legale", a indicat cancelarul austriac Sebastian Kurz la o conferinta de presa la Viena. Fermierii din Austria sunt pe picior de razboi de luna trecuta, de cand o instanta din Innsbruck a decis ca un fermier din zona montana se face vinovat de faptul ca nu si-a tinut vacile intr-un… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

