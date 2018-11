Stiri pe aceeasi tema

- In calitate de deputat PNL, am inițiat și depus o propunere legislativa prin care vin in sprijinul romanilor care doresc sa achiziționeze locuințe noi, prin aceea ca se instituie sistemul calitații in construcții - Propunere legislativa privind modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind…

- Deputatul de Alba, Florin Roman, a anunțat ca targurile de animale nu se vor mai deschide in acest an, rezultatul fiind dublarea prețului la carne de porc, in special inainte de Craciun. Acesta a declarat ca are informația oficiala de la directorul general al ANSVA. Cauza este, bineințeles, epidemia…

- La adoptarea legii salarizarii, ateageam atenția ca nu toate salariile din sanatate au crescut, ci doar ale medicilor, asistenților și ambulanțierilor. Celelalte categorii, fie ca vorbim de infirmieri, brancardieri, personal TESA, fizicieni, biochimiști, moașe au ramas mult in urma generand mai multe…

- Deputatul PNL Florin Roman afirma ca decizia CCR pe legea care interzicere radarele ascunse nu vizeaza fondul cauzei, pentru ca in continuare radarele vor trebui amplasate la vedere."Am asistat la o imensa manipulare. S-a spus ca legea care interzice radarele ascunse a fost declarata neconstituționala.…

- Deputatul PNL Florin Roman a solicitat PSD sa introduca pe ordinea de zi a urmatoarei sedinte de plen a Camerei Deputatilor proiectul de lege care acorda dreptul primariilor si consiliilor judetene sa stabileasca si sa liciteze traseele de transport public local.

- Deputatul PNL Florin Roman a solicitat PSD sa introduca pe ordinea de zi a urmatoarei ședințe de plen a Camerei Deputaților proiectul de lege care acorda dreptul primariilor și consiliilor județene sa stabileasca și sa liciteze traseele de transport public local.Solicitarea liberalului vine…

- Deputatul PNL, Florin Roman, sustine ca Guvernul PSD-ALDE a indatorat Romania cu 20 de miliarde de euro, iar pe fiecare roman cu 1.006 euro. Acesta a adaugat ca, numai in primele noua luni ale anului in curs, Liviu Dragnea a indatorat tara cu 9,8...

- Deputatul PNL Florin Roman a depus, la Senat, un proiect de lege care propune penalitați de 5.000 de lei pe zi pentru instituțiile care nu emit avizele in etapa de elaborare a documentațiilor tehnico-economice aferente proiectele de investiții, in termen de 15 zile de la data inregistrarii cererii,…