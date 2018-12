Lege pentru politisti si militari. A fost promulgata de presedintele Romaniei si publicata in Monitorul Oficial

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii și militarii care indeplinesc condițiile necesare pentru acordarea compensației lunare pentru chirie vor putea folosi aceasta suma de bani in vederea achitarii ratei sau a unei fracțiuni din rata pentru achiziționarea unei locuințe cu credit ipotecar/imobiliar. In acest sens, joi, 6 decembrie…

- Incepand de azi, politistii si militarii care beneficiaza de compensatia lunara pentru chirie pot folosi banii pentru plata ratelor la creditele pentru locuinte. Legea a fost promulgata la sfarsitul lunii noiembrie de presedintele Klaus Iohannis, iar astazi a fost publicata in Monitorul Oficial,…

- Legea a fost promulgata! Polițiștii și militarii pot folosi banii de chirie pentru plata ratei la casa. Polițiștii și militarii care beneficiaza de compensația lunara pentru chirie o pot folosi pentru plata ratei locuinței achiziționate, conform noii legi privind statutul Polițistului, respectiv Statutului…

- E oficial. Polițiștii și militarii care beneficiaza de compensația lunara pentru chirie o pot folosi pentru plata ratei locuinței achiziționate, conform noii legi privind statutul Polițistului, respectiv Statutului cadrelor militare.

- Presedintele filialei judetene Iasi a Partidului Miscarea Populara, deputatul Petru Movila, si-a exprimat, astazi, speranta ca pana la 1 decembrie presedintele Romaniei Klaus Iohannis va promulga legea Autostrazii Iasi – Tg.Mures. ‘La 1 decembrie, aceasta lege ar trebui sa fie promulgata si publicata…

- Pe fondul deficitului tot mai accentuat de forța de munca, Guvernul a modificat și completat mai multe acte normative in ceea ce privește regimul strainilor in Rominia, pentru a facilita importul de muncitori din alte țari. În România, criza forței de muncă s-a accentuat foarte…

- Decizia privind numirea fostului judecator CCR Toni Grebla in funcția de secretar general al Guvernului a fost publicata, luni, in Monitorul Oficial, demersul fiind anunțat de liderul PSD, Liviu Dragnea, in ședința CEx al partidului de vineri, informeaza Mediafax.Decizia premierului Viorica…

- Guvernul Dancila va avea o sedinta marti, 18 septembrie, de la ora 17.30. Cu aceasta ocazie, se va stabili ca referendumul pentru modificarea Constitutiei se va desfasura pe parcursul a doua zile, 6 si 7 octombrie. Legea de modificare a Constitutiei a fost publicata in Monitorul Oficial, impreuna cu…