Stiri pe aceeasi tema

- Politistii, cadrele militare, soldatii si gradatii profesionisti si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciar vor beneficia de concediul paternal platit de 5 zile lucratoare si dupa data de 1 ianuarie 2019, potrivit unui proiect de lege adoptat, joi, de Executiv.

- S-a decis! Concediul paternal se acorda și polițiștilor, cadrelor militare, soldaților și funcționarilor din penitenciare. Proiectul de lege este pus pe ordinea de zi a ședinței de Guvern, de joi, 4 octombrie. Mai precis, modificarile privind concediul paternal sunt urmatoarele: ”1. Dupa alineatul (1)…

- Ministrul Muncii, Lia-Olguta Vasilescu, va sustine vineri, la ora 12:00, la sediul institutiei o declaratie de presa in legatura cu proiectul de lege privind sistemul public de pensii. Ministerul Muncii si Justitiei Sociale a lansat joi seara in dezbatere publica proiectul Legii pensiilor, care urmareste…

- Ministerul Muncii si Justitiei Sociale a lansat in dezbatere publica proiectul Legii pensiilor, care urmareste eliminarea inechitatilor dintre cei care au cotizat egal si primesc pensii diferite, dar si dintre barbati si femei, asa cum se intampla in prezent, se arata intr-un comunicat de presa al institutiei.…

- Redam mai jos integral postarea de pe Facebook a fostului ministru Mircea Titus Dobre: „Ca fost ministru al Turismului, actualmente deputat, nu pot sa accept fake news din partea ministerului pe care l-am condus. In general, n-aș putea sa accept fake news la nivel instituțional. Tocmai de aceea, trebuie…

- Parlamentarii au intrat, de vineri, oficial in vacanta, iar "revolutia fiscala" ramane la stadiul de ordonanta de urgenta, oamenii de afaceri fiind tinuti in continuare in incertitudine. S-au implinit sapte luni de cand OUG 79/2017 zace in Parlament, iar alesii nu au fost interesati sa voteze…

- Politistii cer șefului statului sa nu promulge legea pe care o considera un „pariu cu viata cetatenilor”. „Dorim, din nou, sa tragem un semnal de alarma prin care atentionam ca numarul accidentelor rutiere, avand cauza viteza excesiva, va creste alarmant dupa intrarea in vigoare a acestei legi (vor…

- China a devenit cea mai mare piata pentru tehnologia dezvoltata cu scopul de a supraveghea. Analistii estimeaza ca tara va avea, pana in 2020, aproape 300 de milioane de camere instalate pe strazi. Acum are aproximativ 200 de milioane, de 4 ori mai multe decat Statele Unite. Numai Politia chineza…