Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de aparare din Senat o va audia, marti, pe ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, pe tema protestului din 10 august. Potrivit site-ului Senatului, membrii Comisiei i-au invitat la audieri pe Speranta Cliseru, prefectul Capitalei, de la ora 9,30; pe maiorul Laurentiu Cazan, seful dispozitivului…

- Urmand sa fie activa mai ales pe perioada campaniilor electorale, organizate in Statele Unite sau in alte regiuni ale lumii, centrul de comanda denumit sugestiv War Room va gazdui un grup restrans de 20 specialisti bine antrenati pentru a supraveghea activitatea in retelele de socializare. Centrul de…

- Audierile de marti din Comisia de aparare din Senat pe tema violentelor din 10 august, din Piata Victoriei, au fost scoase de pe ordinea de zi, la propunerea reprezentantilor PSD – ALDE, care i-au reprosat presedintelui Comisiei, liberalul Marcel Vela, ca nu i-a consultat cand a decis invitarea la comisie…

- Raportul MAI cu privire la evenimentele din 10 august "a fost incheiat" Ministrul Carmen Dan. Foto: Agerpres. Ministrul de interne, Carmen Dan, secretarul de stat Raed Arafat si reprezentantii Jandarmeriei au fost audiati în Comisia de Aparare a Camerei Deputatilor în contextul solicitarii…

- "Romania are nevoie de adevar! Nu mai putem permite aceasta practica si cultura a secretului, nu in Parlamentul Romaniei! Adevarul este dusmanul PSD! Raspunsurile ministrului Carmen Dan in fata Comisiei de aparare sunt clasificate la decizia PSD. Raspunsurile pe care le asteapta romanii despre represiunea…

- Deputații din Comisia de aparare decid, marți, cand va fi invitata Carmen Dan la audierea in forul legislativ, pentru a da explicații despre evenimentele de la protestele violente din 10 august. Ministrul de Interne a spus ca este dispusa sa vina ca sa prezinte raportul intocmit de MAI, transmite…

- Deputatul PNL Ovidiu Raețchi a apreciat, duminica pe Facebook, ca social-democrații ar intenționa sa inființeze o comisie parlamentara de ancheta a protestelor din 10 august pentru a ascunde adevarul și a-l feri pe ministrul de Interne de explicații in comisia de aparare a Camerei Deputaților.Citește…

- „Intrebați Comisia speciala care au fost rațiunile pentru care au reținut una dintre cele 32 de variante pentru abuzul in serviciu Ministrul Justiției Tudorel Toader a avut luni dimineața, sub o umbrela, pe ploaie, o reacție bine argumentata, dupa ce saptamana trecuta Parlamentul a adoptat Codul Penal,…