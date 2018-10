Lege nouă pentru preoții musulmani: "Scopuri politice" Textul, adoptat miercuri de Parlament si semnat vineri de presedinte, interzice imamilor apartenenta la partide politice neautorizate, participarea la conferinte in Siria sau peste hotare si parasirea teritoriul sirian fara autorizatie de la ministrul Afacerilor Religioase. In 2011, unele moschei siriene au fost punctul de plecare pentru manifestatiile contra regimului Assad. Dupa reprimarea sangeroasa a acestora, in acelasi an a izbucnit razboiul care, de-a lungul anilor, s-a complicat, in special prin implicarea gruparilor jihadiste, provocand moartea a peste 360.000 de oameni, aminteste… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Damasc, 13 oct /Agerpres/ - Presedintele sirian Bashar al-Assad a promulgat o noua lege ce stabileste un cadru mai strict in ce priveste activitatea clericilor musulmani, carora li se interzice utilizarea lacasurilor de cult in "scopuri politice" sau sa calatoreasca in strainatate fara autorizatie,…

