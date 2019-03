Lege mai blândă privind mașinile pe motorină, adoptată de Bundestagul german Interdicțiile de conducere în orașele germane vor fi aplicate în viitor doar începând cu o încarcatura de 50 micrograme de oxid nitric (NO2) pe metru cub de aer. Un amendament corespunzator la Legea federala împotriva poluarii a fost adoptat saptamâna aceasta, de Bundestag. &"Interdicțiile sunt o masura dura, fiind adecvate doar atunci când nu se întrevad, în curând, posibilitați ca limitele sa poata fi respectate“, a declarat secretarul de mediu, Florian Pronold (SPD). Astfel, legea germana se arata mai blânda cu șoferii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

