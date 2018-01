Lege drepturi de autor. Klaus Iohannis o retrimite în Parlament Seful statului arata ca legea transpune Directiva nr. 2014/26/UE privind gestiunea colectiva a drepturilor de autor si a drepturilor conexe si acordarea de licente multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piata interna, iar in acest sens actul normativ defineste entitatile de gestiune independente, introduce dispozitii cu privire la modul de organizare, functionare si desfasurare a activitatii organismelor de gestiune colectiva a drepturilor de autor si a drepturilor conexe, stabileste procedura de acordare a licentelor multiteritoriale pentru drepturile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Ministerul Culturii si Identitatii Nationale (MCIN) anunta organizarea, impreuna cu Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor (ORDA), a unei reuniuni de consultare pe marginea propunerii de Directiva privind dreptul de autor in Piata Unica Digitala. Directiva europeana face parte din cel de-al…

- Ministrul Justitiei a negat, intrebat la finalul sedintei CSM daca il evita pe presedintele Klaus Iohannis. "Sa ne respectam atributiile legale si constitutionale. Ministrul face o propunere, Guvernul, comisia speciala, Parlamentul adopta, presedintele trimite la reexaminare, presedintele…

- Guvernul se reuneste pentru a stabili data exacta a scrutinului. Partidul Democrat va trebui sa se confurnte cu M5S si cu partidul de dreapta Forza Italia, care doresc masuri dure pentru reducerea migratiei, potrivit News.ro. Fluxul de migranti, in principal provenind din Africa sub-…

- Carmen Iohannis a sosit zambitoare si le-a urat "Craciun fericit" celor care o asteptau, relateaza News.ro. Anul trecut, presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen Iohannis, au asistat impreuna la slujba de Craciun, la Biserica romano-catolica ”Sfanta Treime” din Sibiu, unde merg de fiecare…

- Veste apocaliptica pentru adversarii lui Klaus Iohannis la finalul anului 2017. Se pare ca seful statului nu are adversar. Sociologul Marius Pieleanu sustine ca, daca maine ar avea loc alegeri, președintele Klaus Iohannis ar ieși din nou invingator.Citește și: Udrea la shopping cu mama! Suma…

- Parlamentul e la Chisinau a revotat vineri, 22 decembrie, legea ce interzice emisiunile politico-analitice rusesti in Republica Moldova, dupa ce legea a fost trimisa spre examinare Legislativului de catre Igor Dodon. Seful statului a refuzat sa promulge legea in primul caz, insa va fi obligat de Constitutie…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat joi ca si seful statului, Klaus Iohannis, ar trebui linistit cu privire la Legile Justitiei, 'mai ales ca vin sarbatorile'. 'Eu cred ca si presedintele trebuie linistit, mai ales ca vin sarbatorile', a raspuns Dragnea unei intrebari…

- Guvernul va interveni pentru a nu exista probleme cu Comisia Europeana in cazul in care Parlamentul nu va reusi sa adopte prin lege prevederile Directivei europene privind Justitia pe care Romania trebuie sa le implementeze pana in aprilie 2018, a declarat joi premierul Mihai Tudose. "Ma ingrijoreaza…

- Presedintele Comisiei speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a declarat joi ca Parlamentul isi va indeplini rolul de a transpune Directiva europeana privind prezumtia de nevinovatie, care cuprinde "doar niste principii", pana la data de 1 aprilie a anului viitor, conform Agerpres."Va…

- Presedintele Comisiei speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a declarat joi ca Parlamentul isi va indeplini rolul de a transpune Directiva europeana privind prezumtia de nevinovatie, care cuprinde "doar niste principii", pana la data de 1 aprilie a anului viitor. "Va asigur…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badau, a declarat joi, referitor la faptul ca Guvernul nu sustine proiectul de lege privind Statutul Casei Regale, ca premierul Mihai Tudose nu este „seful PSD”.

- Seful statului a afirmat, miercuri, intr-o intalnire informala cu jurnalistii, ca isi va petrece sarbatorile de iarna la Bucuresti si la Sibiu. Este ceva obișnuit pentru președintele Iohannis sa se intoarca la Sibiu pentru petrecerea sarbatorilor. In 2016, șeful statului si sotia sa, Carmen…

- „Daca cineva iși imagineaza ca nu vor exista urmari (dupa adoptarea legilor justiției - n.r.) e pur și simplu cazut din luna. Nu vom fi mai respectați și nu se va considera ca am consolidat statul de drept”, a spus Klaus Iohannis in cadrul unei intalniri la Cotroceni cu jurnaliștii la Palatul Cotroceni,…

- Șeful DIICOT, D. Horodniceanu, despre modificarea codurilor penale Șeful DIICOT, Daniel Horodniceanu. Foto: Agerpres. Comisia parlamentara speciala pentru legile justitiei a încheiat dezbaterile generale cu privire la Directiva europeana privind prezumtia de nevinovatie. În…

- Guvernul nu va adopta o ordonanta de urgenta pentru modificarea Codurilor penale in sensul transpunerii Directivei europene referitoare la prezumtia de nevinovatie, au declarat marti pentru AGERPRES surse guvernamentale. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat marti ca Directiva europeana privind…

- Prima faza a acordului privind Brexitul satisface Romania, iar problema cetatenilor romani care se afla in Marea Britanie este bine rezolvata, a declarat presedintele Klaus Iohannis, care participa la reuniunea Consiliului European. "Eu cred că se va ajunge la un acord. (...) Este un document foarte…

- „Din capul locului mi-am exprimat scepticismul in privința acestor modificari care mie mi se par prea ample și facute la prea mare viteza. Nu pot decat sa recomand Parlamentului sa abordeze cu maxima raspundere aceste modificari legislative, fiindca ele vor avea efecte pe termen lung”, a declarat președintele…

- Presedintele PSD Dolj, senatorul Claudiu Manda, a declarat ca la mitingul organizat pe 9 decembrie vor fi prezenti in jur de 30.000 de oameni, afirmand ca USR si PNL nu au reusit sa stranga decat 700 de manifestanti, iar oamenii vor putea sa spuna cine ii reprezinta. ”Din cate am inteles,…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, sambata, la Timisoara, ca Parlamentul si Guvernul au functionat, in ultimul an, „precum o casa de avocatura si de mentenanta a lui Liviu Dragnea".

- Dragnea respinge invitatia lui Iohannis de a asista la parada de 1 Decembrie: Nu o accept, nu cred in ea Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, ca nu va accepta invitatia presedintelui Klaus Iohannis de a asista la parada militara prilejuita de Ziua Nationala, Dragnea precizand ca nu crede…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a devenit nervos, joi, atunci când a fost întrebat de presa în legatura cu dosarele sale. Iata, în clipul video de mai jos, cum s-a rastit șeful PSD la jurnaliști. De asemenea, Dragnea a acuzat presa ca-i rastalmacește…

- Șeful statului a plecat in jurul orei 16:00, din Gara de Nord, cu trenul catre Ploiești. Klaus Iohannis va ajunge la Ploiești in aproximativ 40 de minute. El merge cu un tren interregio, pentru care și-a luat și bilet. Președintele este insoțit de angajații de la Serviciu de Protecție și…

- Klaus Iohannis i-a invitat pe Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu la recepția de la Cotroceni de anul acesta, dar și la parada de 1 Decembrie. Invitațiile au fost trimise de catre Administrația Prezidențiala și vor ajunge atat la președintele Senatului, cat și la președintele Camerei Deputaților.…

- Rezoluția a fost votata cu unanimitate de voturi. In preambulul rezoluției, social-democrații arata ca Executivul și-a indeplinit toate angajamentele luate in campanie și se face trimitere la raportul cu cele 100 de realizari . Totodata, in textul aprobat este invocata existența „statului paralel și…

- „Nu comentez spusele altora. Raman la opinia mea ca o creștere bazata preponderent pe consum nu este una sustenabila, o spun toți specialiștii. Asta nu inseamna ca trebuie sa reducem consumul, dar trebuie sa avem grija și de cealalta latura a investițiilor publice, a masurilor destinate incurajarii…

- "Toti stiu despre pozitia mea privind organizarea statala federativa. In realitate, nu conteaza cum se va numi asta: federatie, autonomie s.a.m.d. Conteaza ce anume va umple acest statut. Eu consider ca toate imputernicirile pe care le are astazi Transnistria trebuie sa-i fie lasate. Parlamentul,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a facut o serie de acuzații dure la adresa Serviciului de Protecție și Paza (SPP). Dragnea l-a acuzat pe șeful SPP, generalul Lucian Pahonțu, ca s-ar fi implicat in politica. Mai exact, Dragnea spune ca Pahonțu ar fi abordat membri PSD pentru a-i racola.Mai…

- USR ii cere presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa demisioneze din functie pentru a se ocupa de problemele pe care le are cu Justitia. Anunțul a fost facut, luni, de presedintele partidului, Dan Barna. „Azi dimineata, Liviu Dragnea a fost din nou la DNA si va propun sa ne imaginam unde…

- „Saptamana trecuta mi-am aratat intregul sceptcism fața de anunțatele modificari in legislația fiscala, am numit acest comportament al PSD o țopaiala fiscal-bugetara și tot ce am vazut la televizor, tot ce am auzit și astazi imi confirma ca evaluarea mea a fost cat se poate de exacta”, a declarat președintele.…

- Tariceanu, despre amanarea masurilor fiscale. Președintele ALDE a declarat, luni, la Senat, ca atunci cand e vorba de aprobarea unui pachet atat de important de masuri, de catre Executiv, rapiditatea nu e factorul cheie. Calin Popescu Tariceanu a declarat ca nu știe despre o ședința a coaliției care…

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat ca partidul sau va avea „cu siguranta“ un candidat propriu in turul I al alegerilor prezidentiale din 2019, iar pe presedintele Klaus Iohannis il va sustine numai in situatia in care acesta va ajunge in turul II cu un contracandidat din tabara PSD.

- Intrebat de o jurnalista ce parere are despre declarațiile lui Tariceanu conform carora forțe subterane conduc Romania și nu lasa Parlamentul și Guvernul sa iși faca treaba, președintele Klaus Iohannis a raspuns, referindu-se la președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu : “Declarațiile acestui…

- Iohannis a calculat ce marire de salariu va avea un roman care caștiga 2.335 lei, dupa trecerea contribuțiilor. ESte vorba despre 3 lei pe care ii caștiga salariatul, a spus șeful statului. El a declarat, la Cotroceni, ca Guvernul propune, prin ”revoluția fiscala”, trecerea contribuțiilor sociale de…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, ca legea ajutoarelor sociale a avut si efecte nedorite, afirmand ca in perioada urmatoare Guvernul si Parlamentul trebuie sa gaseasca cea mai buna forma a legii pentru ca oamenii care pot munci sa nu mai beneficieze de ajutoare sociale.Citeste…

- Intrebat, la finalul declaratiilor sustinute la Palatul Cotroceni, despre afirmatiile presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, potrivit carora Parlamentul si Guvernul nu isi pot exercita puterea si ca exista forte subterane, Klaus Iohannis a spus ca nu mai urmareste declaratiile "acestui…

- Seful statului sustine ca stie deja cum va arata rezultatul respectivului plebiscit, sugerand ca cetatenii vor vota contra unionistilor. Declaratiile presedintelui Igor Dodon au fost facute in contextul discutiilor despre activitatea lui Traian Basescu la Chisinau. „Noi examinam acum foarte…

- "Am toata convingerea ca Romania beneficiaza de un potential imens in agricultura, pe care insa trebuie sa il valorificam in mod inteligent si durabil. Romania detine a sasea cea mai mare suprafata agricola din Uniunea Europeana, suntem in primii 10 exportatori de grau si porumb la nivel global,…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, liderul PSD, Liviu Dragnea, și premierul Mihai Tudose ar fi avut o intalnire secreta, departe de ochii presei, in contextul in care, potrivit unor informații pe surse, președintele Klaus Iohannis ar putea respinge nominalizarea lui Paul Stanescu pentru…