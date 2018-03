LEGE contra samsarilor din piețe. Vânzătorii trebuie să pună etichete cu detalii De acum, trebuie sa afișeze pe tarabe prețul produselor, locul de unde provin și cand au fost recoltate. Decizia are ca scop eliminarea samsarilor din piețe. Cand vine vorba de etichete, in piețele din țara este haos. Fiecare face ce vrea. Daca unii scriu - de pilda - prețul pe o hartie oarecare, alții nici nu-și bat capul. In curand, lucrurile ar trebui sa se schimbe. O lege promulgata de președinte ii obliga pe vanzatori sa confecționeze pentru fiecare produs vandut in piața o eticheta pe care sa scrie clar numele producatorului, localitatea de orgine a produsului, data de recoltare și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in Federația Rusa sunt organizate alegeri prezidențiale. Cu aceasta ocazie, autoritațile Federației Ruse au decis deschiderea a 27 de secții de votare in Republica Moldova. Dintre acestea, trei sunt constituite in teritoriul controlat de autoritațile constituționale și alte 24 sunt constituite…

- Implinirea a 61 de ani de la trecerea in nefiinta a marelui sculptor gorjean Constantin Brancusi va fi marcata si la Pestisani, comuna sa natala. Autoritatile locale vor organiza mai multe evenimente, sub genericul „Bran...

- Citeste si: Trei cooperative agricole, o asociatie si circa 400 de fermieri si-au unit fortele pentru a trece de la productie la procesare Cosmin Dragoi, directorul general Finacon: Sunt fermieri care nu au facut un efort financiar de a angaja un consultant, au incercat pe pielea lor sa ia fonduri europene…

- Detalii șocante despre crima din Pogana au ieșit la iveala. IPJ Vaslui a facut noi precizari despre modul brutal in care Mihai Galben și-a ucis concubina. O femeie din comuna Pogana, Stan Lenuța, a fost ucisa cu toporul, sambata dupa-amiaza, de catre concubinul sau, la scurt timp dupa ce Poliția intervenise…

- In fiecare an, Bacaul se confrunta cu cel puțin o avarie majora la rețea, care lasa un oraș intreg fara apa mai multe zile. Autoritațile locale au facut doar cațiva pași timizi pentru rezolvarea situației, in ultimii 20 de ani. De aceea, exista in... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Mircea Sandu, 65 de ani, fost șef al FRF, a dezvaluit pentru GSP.RO, dupa acuzele lui Razvan Burleanu, ca a primit mai multe cadouri, printre care și un ceas de 20.000 de euro (Detalii aici). "Am primit cadouri de la Federațiile din Italia, Spania, Irak. De la ultima imi aduc aminte ca am primit un…

- Valul falimentelor din anii ‘90 si achizitiile din cele doua decenii care au urmat au facut ca doar sapte branduri romanesti sa ramana vizibile in sistemul bancar in prezent. Majoritatea insa sunt in proprietatea unor grupuri financiare straine care au pariat pe identitatea romanesca pentru…

- Vine marele cutremur? Aceasta este intrebarea care sta pe buzele tuturor in ultima perioada, mai ales ca de mult timp se tot vorbeste despre marele cutremur. Chiar si autoritatile iau in calcul aceasta posibilitate si au demarat si o serie de pregatiri in acest sens.

- In zilele/perioadele cu temperaturi sub zero grade Celsius nu este permisa comercializarea legumelor si fructelor proaspete destinate consumului uman in piete, unde nu poate fi asigurata temperatura optima necesara pastrarii fructelor si legumelor. Reprezentantii Directiei Agricole Judetene…

- Presedintele american Donald Trump a sugerat vineri ca politistul inarmat care nu a intervenit in atacul de la un liceu din Florida la 14 februarie fie este 'un las', fie a fost paralizat de frica, relateaza AFP si dpa. "Ei sunt antrenati. El nu a reactionat corespunzator sub presiune…

- Firmele romanești cresc beneficiile pentru angajați. Excursii platite, abonamente medicale, lucru de acasa 75% dintre companiile mari ofera beneficii extrasalarile propriilor angajați, iar abonamentele de sport, spa și relaxare, tichetele de masa și de cadouri, abonamentele medicale sunt printre cele…

- Zentiva N.V. inițiaza oferta publica de cumparare a acțiunilor Zentiva S.A. (fosta Sicomed S.A. – Fabrica de Medicamente) București, 15 februarie 2018 - Zentiva N.V. inițiaza, in perioada 20.02.2018 – 05.04.2018, o oferta publica de cumparare in vederea achiziționarii…

- OMV Petrom este in discutii pentru a exporta in tarile vecine al gazele care vor fi extrase din Marea Neagra, a declarat, miercuri, Mariana Gheorghe, directorul general al companiei, intr-o conferinta de presa.

- Cutremurator! Un adolescent in varsta de 16 ani, din localitatea damboviteana Teis, a fost gasit spanzurat, miercuri dimineata (21 februarie), intr-o padure din spatele casei unde locuia, a informat Inspectoratul de Politie Judetean Dambovita. „Cel in cauza a plecat de acasa aseara in jurul orei 21.00,…

- Ambasada Franței in Romania, in parteneriat cu Business France și Camera franceza de Comerț și Industrie din Romania lanseaza prima ediție a concursului „Orașul durabil”, deschis tuturor comunitaților – județe, municipii, orașe, comune – care premiaza inițiativele inovatoare din domeniul dezvoltarii…

- Noi credem ca suntem in mijlocul unei revolutii. Modelul de productie si distributie de energie din ultimii 150 de ani este in schimbare, iar metering-ul este coloana vertebrala a acestei ere de distributie. Daca nu poti masura fluxul de energie, nu-l poti controla, a explicat Kostas Tsirbas, co-fondator…

- Profitul brut pe anul trecut depaseste 1,5 miliarde de euro, iar anul acesta estimam ca vom avea un profit mai mare. Am pornit anul trecut un proces de mentenanta si investitii, reusind per total sa realizam undeva la 60% din bugetul de investitii. Trebuie sa ne concentram pe investitii, a spus Bogdan…

- Modificarea propusa suna astfel: „Nu pot fi alesi in organele administratiei publice locale, in Camera Deputatilor, in Senat si in functia de Presedinte al Romaniei cetatenii condamnati definitiv la pedepse privative de libertate pentru infractiuni savarsite cu intentie, pana la intervenirea unei situatii…

- Antonio Conte, managerul lui Chelsea, risca sa fie demis dupa 0-3 cu Bournemouth și 1-4 cu Watford. "E greșit daca șefii clubului ma dau afara din cauza jucatorilor", spune Conte. E a doua oara in acest sezon cand Chelsea pierde doua meciuri la rand in Premier League. Dupa 0-3 cu Bournemouth situație…

- Doi batrani din Lugoj au lansat o campanie emotionanta pe pagina de socializare Facebook prin care cer ajutorul cetatenilor pentru a-si gasi fiul disparut de acasa in urma cu 19 ani. Cei doi pensionari au postat o fotografie cu ei tinand in mana un portret al fiului disparut, Gheorghe Vasile Laurentiu,…

- Modelul electric Seat Born va fi un hatchback compact cu dimensiuni apropiate de Leon, iar prețul va fi unul asemanator cu cel al SUV-ului Ateca, care costa peste 18.000 de euro in versiunea de baza.

- "Am fost la inmormantare la Alexandra si iubita mea a fost geloasa si a plecat de acasa", a declarat fostul iubit al tinerei ucise de un angajat MApN in coaforul din Titu. Radu Bogdan Daniel este barbatul cu care Alexandra a avut o relatie mai bine de patru ani si cu care avea primul copil.…

- Sute de case din orașul pitoresc Ollolai sunt scoase la vanzare de autoritațile locale pentru prețul de 1 euro. Primarul spera ca prin acest demers sa salveze orașul de la depopulare și sa dinamizeze mediul economic. Sute de case din orașul pitoresc Ollolai sunt scoase la vanzare pentru suma modica…

- Neinvinsa in Liga Campionilor, campioana Romaniei, Volei Alba Blaj, a pierdut ambele meciuri din campionat cu CSM București. Senzația Ligii Campionilor in acest sezon, acolo unde a bifat trei victorii din tot atatea meciuri disputate in grupa A, Volei Alba Blaj nu se descurca deloc bine in intrecerea…

- Contra sumei de peste 1 milion de lei Biroul de Arhitectura Strajan va proiecta amplasarea in teren a Ansamblului Memorial al Marii Uniri • Prețul, mai mare decat cel estimat inițial, ”din motive legate de protejarea unor drepturi de exclusivitate”. Autoritațile locale din Alba Iulia au facut primul…

- Marius Botan și-a injunghiat mortal fosta soție, chiar in biroul din incinta gradiniței unde era directoare. Acesta a dezvaluit ca, inițial, intenționase sa se sinucida in fața Nicoletei, motiv pentru care a și intrat in biroul ei, inarmat cu un cuțit.

- Materialul video, la finalul articolului! „Acest Van Basten din Alba Iulia pare a-și fi incheiat prematur cariera, așa cum s-a intamplat și cu originalul din atacul lui AC Milan. Cornel Timar tocmai și-a serbat cea de-a 29-a aniversare. La 20 de ani el era incorporat in cea mai buna echipa din Romania,…

- Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM) vrea sa modifice modul de calcul al redeventelor pentru gazele romanesti, raportand pretul acestora la cotatia gazului tranzactionat in Austria.

- Benzina vanduta la pompele din Romania s-a scumpit, in medie, cu 16 bani pe litru, in primele doua saptamani din acest an, in timp ce prețul motorinei a crescut cu 15 bani pe litru, potrivit datelor serviciului de monitorizare a pietei carburantilor din Uniunea Europeana, Oil bulletin. In prima zi…

- Noi detalii in cazul Niculinei Bulat, tanara care a decedat la Spitalul de urgenta din Capitala. O comisie creat de avocatul poporului a constatat ca in acest caz au fost incalcate drepturile la accesul serviciilor de sanatate și la informare.

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) marcheaza celebrarea a 168 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu prin lansarea proiectului Masterclass de literatura si poezie in scolile romanesti din afara granitelor tarii, care va fi derulat pe parcursului intregului an 2018."In cadrul…

- Autoritatile vor sa aduca acasa politistii care muncesc peste hotare. IGP a lansat o campanie in acest sens si le promite anumite facilitati moldovenilor din strainatate.Acestia vor beneficia de salarii mari si ar putea ocupa functii importante in cadrul institutiei.

- Inspectoratul General de Poliție lanseaza o noua campanie cu genericul „Revin acasa pentru ca-mi pasa”. Aceasta presupune aducerea in Republica Moldova a cetațenilor care la moment indeplinesc funcția de polițiști in alte țari. Cu aceasta inițiativa a venit șeful adjunct al IPG, Gheorghe Cavcaliuc,…

- Un turc a platit 1.000 de dolari pentru un buletin bulgaresc fals, insa n-a reusit sa-i pacaleasca pe politistii de frontiera romani si sa intre in tara. Potrivit Inspectoratului General al Politiei de Frontiera (IGPF), joi, in jurul orei 22:30, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat…

- Ministrul de externe al Ucrainei, Pavlo Klimkin, sustine ca autoritatile de la Kiev nu au in vedere "ucrainizarea comunitatii romane" din aceasta tara. El a declarat, joi, la Cernauti, la finalul unei intrevederi cu seful diplomatiei romane, Teodor Melescanu, ca aplicarea noii Legi a Educatiei se…

- Cinematograful "Arta" din Sfantu Gheorghe, care aniverseaza luna aceasta un an de functionare, va marca Ziua Culturii Romane printr-o serie de proiectii de filme romanesti. Organizatorii evenimentului au precizat, miercuri, ca printre lung-metrajele programate se regasesc atat pelicule…

- Politistul Eugen Stan a fost prins de Poliție și o ancheta a fost pornita pe numele sau. Acum, intreaga Romanie așteapta cu sufletul la gura verdictul in cazul pedofilului din Drumul Taberei!

- Doi copii de 8 si 11 ani, frați, au fost legați de tatal lor cu firele de curent de la priza, pentru ca barbatul dorea sa o șantajeze emoțional pe mama lor și sa o convinga astfel sa se intoarca la ei. Pentru a fi cat mai convingator, barbatul a filmat toata scena și i-a transmis femeii imaginile,…

- Compania low-cost irlandeza Ryanair vine cu o oferta fulger de final de an. Operatorul propune mai multe destinații cu plecare din Romania, la prețul de 9,99 euro. Oferta este valabilă până pe 31 decembrie, inclusiv. Prețul de 9,99 euro este pe segment, cu taxele de aeroport…

- „Autoritațile din Gagauzia nu-i vor putea garanta securitatea fostului președinte al Romaniei, Traian Basescu, in cazul vizitei sale in autonomie”, a declarat bașcanul Irina Vlah in timpul conferinței de presa de bilanț. Guvernatorul autonomiei a menționat ca fostul președinte roman nu este ințeles…

- Se stie ca nicaieri gustul mancarii nu e mai bun ca acasa. Un magazin din Bruxelles le indeplineste romanilor stabiliti in Belgia dorinta de a manca produse din tara, la preturi corecte.

- Autoritațile vor lansa un nou model de pașaport biometric. Anunțul a fost facut de directorul Agentiei Servicii Publice, Sergiu Raileanu. Potrivit lui, cetatenii vor putea obtine noile acte din luna februarie a anului viitor, cand se vor termina stocurile pașapoartelor de tip vechi.

- Bradul artificial, inalt de 18 metri si decorat cu 200 de globuri rosii, a fost instalat pe principalul bulevard comercial al capitalei, Knez Mihailova.Pretul sau a fost dezvaluit de site-ul de investigatii Pistaljka.rs ('Fluierul'), potrivit caruia contractul ar fi fost semnat cu trei…

- Lipsa materiilor prime, cresterea costurilor si dificultatea cu care firmele gasesc forta de munca pentru a lucra in fabrici pun presiune pe industria mobilei, care in prima parte a anului a cunoscut o stagnare, dupa mai multi ani cu majorari chiar si de doua cifre. „Nu este un an foarte…