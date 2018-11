Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz s-a intalnit cu miliardarul George Soros pentru a discuta despre mutarea Universitatii Centrale Europene (CEU) din Ungaria in Austria, conform unei postari de luni pe contul de Twitter al sefului guvernului de la Viena, citat de Euronews in pagina sa electronica.…

- Steve Bannon, considerat de mulți unul dintre artizanii victoriei surprinzatoare a lui Donald Trump in 2016, a anunțat ca va lucra cu premierul ungar Viktor Orban in perioada de pana la alegerile care vor avea loc anul viitor in Parlamentul European, scrie Reuters. Bannon, fost presedinte al site-ului…

- Guvernul de la Budapesta a confirmat miercuri ca fostul prim-ministru macedonean Nikola Gruevski a cerut azil in Ungaria, transmit AFP si Reuters, citand un comunicat al biroului de presa al premierului Viktor Orban. ''Nikola Gruevski a prezentat o cerere de azil autoritatilor ungare competente'',…

- Securitatea Ungariei si stabilitatea Turciei sunt legate in mod direct, a declarat premierul ungar Viktor Orban, dupa discutiile avute luni la Budapesta cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza MTI preluata de Agerpres. 'Un guvern turc stabil si o Turcie stabila sunt o preconditie…

- Inainte de marele eveniment din viața lor, Cristi Borcea și Valentina Pelinel au luat o decizie importanta. S-a aflat și cate zile vor sta, de fapt, cei doi miri la Budapesta, acolo unde va avea loc nunta lor. Duminica, 30 septembrie, Valentina Pelinel și Cristi Borcea se casatoresc religios in capitala…

- Guvernul de la Budapesta va contesta la Curtea de Justitie a UE votul prin care Parlamentul European a cerut saptamana trecuta sanctiuni impotriva Ungariei, informeaza MTI si Reuters. Anuntul a fost facut luni de Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban. Parlamentul…

- In timp ce e in curs de desfasurare adunarea plenara a Parlamentului de la Strasbourg, care e chemat sa voteze sanctiuni impotriva guvernului de la Budapesta, Viktor Orban sfideaza eurodeputatii aparandu-si propriile interese fara sa dea inapoi nici macar un milimetru din pozitia avuta pana astazi:…

- Budapesta a respins marti criticile privind politica sa referitoare la migranti formulate de Inaltul Comisariat al ONU pentru Drepturile Omului, care a luat cunostinta de 'informatii socante' potrivit carora migrantilor retinuti in zonele de tranzit din Ungaria li s-a refuzat hrana, relateaza AFP…