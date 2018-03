Stiri pe aceeasi tema

- Ies la iveala detalii teribile despre crima de astazi din Vaslui, unde un tanar de 26 de ani a fost imauscat in cap de un politist. Victima este Adrian Munteanu, nepotul subcomisarului Iulian Munteanu fost sef al Biroului Politiei Rutiere Vaslui.

- Acesta din urma este judecat din 2016 pentru mai multe fapte de coruptie. A fost denuntat in 2014 chiar de un subaltern, agentul principal Mihai Vizitiu, care, coincidenta, este chiar cel a carui arma s-a descarcat.

- Polițistul din Vaslui care l-a impușcat mortal in cap pe un șofer, joi dupa-amiaza, ar fi fost unul dintre principalii colaboratori ai Direcției Naționale Anticorupție (DNA) in dosarul in care nu mai puțin de zece polițiști, printre care și șeful direct al agentului de la Rutiera, au fost trimiși in…

- O stranie coincidenta in cazul tanarului impucat mortal joi pe o strada din Zona Industriala a Vasluiului, dupa ce a fugit de un echipaj rutier. Victima este nepotul fostului sef al Biroului Rutier Vaslui, Iulian Munteanu. Politistul care a tras cu arma este tocmai agentul care l-a denuntat de DNA pe…

- UPDATE 3! Tanarul de 26 de ani, declarat mort la mai bine de doua ore dupa ce a fost impușcat in cap de catre polițistul Mihai Vizitiu, este nepotul subcomisarului Iulian Munteanu. Cu o zi inainte, victima se certase cu tanara cu care are un copil și astazi venise sa se impace. Din pacate, lucrurile…

- O persoana a decedat si alte 4 au fost ranite grav in urma unui accident rutier care s-a produs, cu putin timp in urma, pe Drumul National 2F, la iesirea din municipiul Vaslui catre Bacau. Circulatia rutiera este oprita pe ambele sensuri pe DN 2F. Potrivit primelor informatii, doua autovehicule s-au…

- Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile a confirmat cel de-al doilea deces provocat de gripa in județul Vaslui, victima fiind o femeie de 52 de ani. Dupa ce, pe 25 februarie, a fost anunțat primul deces din județul Vaslui ca urmare a imbolnavirii de gripa sezoniera, iata…

- IRESPONSABIL… In aceasta seara, in jurul orelor 21,00, pe strada Dimitrie Bolintineanu, din municipiul Vaslui, s-a produs un accident de circulație. Doua vehicule s-au ciocnit in trafic, iar, in urma impactului, una dintre mașini (un Matiz, condus de o șoferița) a fost proiectata pe trotuar, unde a…

- Sala Sporturilor din Constanta gazduieste in aceasta seara o actiune caritabila organizata de SSC Farul Constanta, la care participa glorii ale FC Farul din mai multe generatii, scopul fiind ajutorarea fostului portar al FC Farul Ioan Anton, care se lupta cu o boala grea, cancerul.Ioan Anton a venit…

- Cum s-a produs avalanșa din Cheile Tișiței, in Munții Vrancei. O avalanșa care s-a produs sambata, 3 martie, in Cheile Tișiței, din Munții Vrancei, a dus la blocarea a 30 de persoane din cauza alunecarii de zapada. O femeie care a fost data disparuta a fost gasita decedata. Cum s-a produs avalanșa din…

- Un angajat al Politiei de Frontiera a fost impuscat accidental in picior de catre colegul sau. Incidentul s-a intamplat aseara, la vama Leuseni, in momentul predarii armelor la schimbarea turei.

- Politia de Frontiera ofera mai multe detalii despre incidentul din seara zilei de ieri, 22 februarie curent, cind un angajat al Sectorului Poliției de Frontiera Leușeni a fost impușcat accidental in picior de catre un coleg de serviciu. Potrivit unui comunicat la PF, citat de impacttv, un politist de…

- Un tanar de 19 ani a ajuns la Spitalul de Urgenta din Galati cu o plaga inpuscata la nivel abdomenului. Politistii fac cercetari in acest caz pentru a stabili in ce circumstante a avut loc incidentul de vanatoare.

- In cadrul acțiunilor desfașurate, polițiștii au aplicat 589 de sancțiuni contravenționale in conformitate cu prevederile privind circulația pe drumurile publice și alte 54 de sancțiuni la alte acte normative. 95 dintre sancțiuni au fost aplicate pentru incalcarea regimului legal de viteza, 11 pentru…

- Descoperire macabra in padurea din sectorul Ciocana. Un politist a fost gasit impuscat in cap. Langa cadavrul barbatului a fost gasita o geanta cu lucruri personale si un pistol, detinut legal.

- Un polițist a fost prins drogat la volan in Lugoj, in timpul unui control de rutina al colegilor sai de la Rutiera. Surpriza de proporții pentru oamenii legii care au tras pe dreapta un șofer de 23 de ani, pentru verificari de rutina. Testerul a raspuns pozitiv la THC (tetrahidrocarbinol, substanța…

- Un baietel, de doar 13, ar fi fost trantit, umilit si sechestrat de catre un politist. Acestea sunt acuzațiile unei bunici disperate care isi creste singura nepotul. Femeia, dependenta de un tub de oxigen, spune ca se simte neputincioasa in fata autoritatilor care, acuza ea, nu ar face nimic pentru…

- Polițiștii de la Rutiera au reținut, pentru 24 de ore, un conducator auto depistat în trafic sub influența alcoolului și cu permisul de conducere suspendat.Mai exact, la data de 5 februarie a.c., în jurul orei 21:20, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca,…

- Curtea de Apel București a admis, luni, apelul DNA in dosarul lui Dragoș Basescu, nepotul fostului președinte al Romaniei, in dosarul in care acesta a fost judecat pentru trafic de influența dupa ce a promis intervenții pe langa procurori DIICOT. Astfel CAB a majorat pedeapsa stabilita de Tribunalul…

- Dragos Basescu, nepotul fostului presedinte Traian Basescu, a fost condamnat definitiv luni de Curtea de Apel Bucuresti la trei ani inchisoare cu executare, intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de DNA pentru trafic de influenta. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache,…

- Polițiștii de la Rutiera au desfașurat, miercuri, o serie de controale în trafic, pe raza municipiului Cluj-Napoca.”La data de 31.01.2018, politisti din cadrul Biroului Rutier, au actionat pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente de circulatie, atât…

- In urmatorii trei ani, in judetul Vaslui se vor asfalta sau reabilita peste 700 de kilometri de drumuri judetene. 200 kilometri de drumuri se vor reabilita ca urmare a castigarii de catre Consiliul Judetean (CJ) Vaslui a 14 proiecte pe drumuri pe PNDL 2, care reprezinta 102 kilometri. Prin proiectul „Drumului…

- Bogdan Dumitrescu, din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate (SCCO) Olt, a ajuns miercuri in spitalul din Craiova, dupa ce a fost impuscat in cap marti seara. Desi din primele informatii a rezultat ca barbatul s-a impuscat singur in cap, din cauza unor neintelegeri cu iubita, mai…

- Un nou caz cutremura MAI! Un politist de la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Olt si-a impuscat iubita, dupa care a incercat sa se sinucida. Barbatul de 33 de ani a supravietuit, dupa ce si-a pus pistolul la cap si a apasat pe tragaci, dar starea lui e grava si se afla internat…

- Bogdan Dumitrescu, de 33 de ani, din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate (SCCO) Olt, s-a impuscat in cap marti seara, pe fondul unor neintelegeri cu iubita, de 26 de ani. Tanara a fost ranita la mana stanga, in ...

- Declaratii contradictorii in cazul copilului de 13 ani, impuscat in timpul unei partide de vanatoare, in judetul Vaslui. Tatal baiatului spune ca nu stia ca acesta a plecat sa fie gonaci, pentru 30 de lei. Cel care a organizat vanatoarea spune, insa, ca tatal era si el acolo. Politia si Inspectoratul…

- SALARII DODOLOATE BOIERI LA STAT… Incepand cu 1 ianuarie 2018 salariile de baza aferente functiilor publice si contractuale din primaria Vaslui si institutiile din subordine, inclusiv Politia Locala, se majoreaza cu 20% fata de luna decembrie 2017. Masura ar trebui, spune conducerea primariei, sa acopere…

- Copilul in varsta de 13 ani care a fost ranit grav pe un fond de vanatoare din judetul Vaslui a fost operat, in timpul noptii de sambata spre duminica, noaptea la Spitalul „Sfanta Maria”, din Iasi, starea sa fiind stabila, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Vaslui, institutia a fost sesizata despre producerea unui incident pe fondul de vanatoare 37 Carja, din apropierea localitatii Murgeni. Un copil de 13 ani a fost impuscat in picior, in timpul unei partide de vanatoare care se pare ca era organizata…

- Curtea de Apel Craiova a stabilit, ieri, verdictul pentru cei patru angajați ai Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, in dosarul care vizeaza infracțiunile de favorizare a faptuitorului și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. Ofițerul Cziko-Nanu Florin-Grigore…

- Cazul batranului de 80 de ani, din judetul Vaslui, violat de un recidivist, scoate la iveala hibele sistemului de penitenciar: cat de eficiente sunt cursurile pentru reintegrarea sociala si cat formalism se ascunde in spatele lor.

- Marian Godina se pregatește de nunta. Anul trecut, Marian Godina a anunțat ca s-a logodit cu iubita lui. Fostul polițist de la Rutiera, trecut la „mascați”, a publicat pe o rețea de socializarea invitația la nunta.Citeste si: Lovitura pentru Casa Regala de la Guvern. Atac dur al premierului:…

- La inceput a fost doar un conflict verbal, consumat in interiorul unui club din Piața Avram Iancu din Arad. Ulterior, altercația s-a mutat in strada, degenerand in bataie, cu o victima – un polițist din Vladimirescu, aflat in timpul liber – si doi atacatori – despre care se spune…

- Victimele accidentului se afla in stare grava si sunt internate la doua spitale din Iasi. Soferul in varsta de 27 de ani a ajuns cu elicopterul la spitalul de Neurochirurgie din Iasi, unde a suferit o interventie chirurgicala, iar in acest moment este la Terapie Intensiva. Medicii sunt rezervati…