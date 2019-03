Stiri pe aceeasi tema

- Familia Reimann, una din cele mai bogate din Germania, la conducerea firmei care detine, printre altele, produsele anticalcar Calgon sau reteaua de restaurante de tip fast food Pret a manger, a recunoscut duminica ca a avut legaturi cu regimul nazist al lui Adolf Hitler, transmite AFP, potrivit Agerpres.…

- Familia Reimann a decis sa doneze 10 milioane de euro dupa ce a aflat de rolul pe care anumiti inaintasi l-au avut in sustinerea venirii la putere a lui Hitler in anii 1930 si care au utilizat munca fortata in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, a afirmat purtatorul de cuvant al familiei, Peter…

- „Daca punem doua entitati schioape împreuna nu vom obtine un «campion european».“ Cele mai mari doua asocialtii de business pentru IMM-uri din Germania au anuntat public ca se opun unei potentiale fuziuni între Deutsche Bank si Commerzbank, argumentând…

- Oficiali din orasul Mainz au retras licenta singurei gradinite musulmane din landul Renania-Palatinat, in urma unor acuzatii ca aceasta ar fi promovat islamismul radical, informeaza Deutsche Welle.

- Ministrul de Interne german, Horst Seehofer, a anuntat marti interzicerea a doua grupari despre care el a afirmat ca fac parte din Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), interzis in Turcia, relateaza agentia dpa, informeaza Agerpres.Citește și: Erdogan nu uita și nu iarta. Arestari in…

- O familie din Romania a fost implicata intr-un grav accident de circulatie produs vineri in Austria, la granita cu Germania. Femeia si-a pierdut viata, iar fetita de 13 ani si tatal acesteia au ajuns la spital in coma, fiind transportati cu elicopterul.

