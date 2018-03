Stiri pe aceeasi tema

- Nimeni nu s-ar fi asteptat la asta. Andreea Balan a marturisit ca il placea pe Liviu Varciu, pe vremea cand ea facea parte din trupa Andre si el din L.A. Andreea Balan a facut dezvaluiri din tinerețile sale și ale lui Liviu Varciu, de pe vremea cand erau inca membri ai trupelor Andre și, respectiv,…

- Liviu Varciu este cel mai fericit tatic! Artistul si-a botezat fetita, alaturi de iubita lui. Cantaretul si a vorbit despre emoțiile pe care le-a simțit in aceasta zi speciala, dar si despre casatorie.

- Artistul francez facea o acrobatie aeriana, sambata, cand a cazut. A murit mai tarziu al spital. "Intreaga familie Cirque du Soleil este in soc si devastata", se arata intr-un comunicat. Compania a transmis ca lucreaza impreuna cu autoritatile locale la investigatie pentru a stabili ce s-a intamplat.…

- Alexandru Francu, fondatorul Paraziții, iși face trupa de fete. Revine in muzica dupa 15 ani petrecuți departe de showbiz, ani in care s-a ocupat exclusiv de afaceri. Alexandru Francu, “tatal” trupei Paraziții, absolvent al ANEFS, a devenit un prosper om de afaceri. Insa cum prima dragoste nu se uita…

- Doina Spataru, mama regretatei Malina Olinescu, a fost internata de urgența. Artista are niște probleme de sanatate și va ajunge pe masa de operație. Una dintre cantarețele de top ale Romaniei, Doina Spataru, in varsta de 70 de ani, trece printr-o perioada mai puțin buna. Mai mulți apropiați ai artistei…

- Moartea capitanului de la Fiorentina a intristat o lume intreaga. Davide Astori avea doar 31 de ani, el fiind gasit fata suflare in camera de hotel unde se afla cu echipa. Fotbalistul Davide Astori a murit in somn, dupa ce a suferit un stop cardiac.

- Nightlosers canta de 24 de ani un etno-blues senzațional, trupa reușind sa combine blues-ul american cu elemente de folclor autentic ardelenesc. Din anul 1994, Nighlosers canta blues ardelenesc, un etno-blues construit ca display muzical postmodern, in care acordurile serioase ale…

- Este oficial! Trupa-minune a anilor 90, Spice Girls, se va reuni anul acesta. Dar și mai interesant este ca unul dintre aceste concerte atat de așteptate va avea loc la cel mai important eveniment monden al anului: nunta Prințului Harry cu Meghan Markle, de pe 19 mai. Cea care a dat de ințeles ca cele…

- Imaginile publicate in exclusivitate de CANCAN.RO (VEZI AICI FOTOGRAFII INCENDIARE), in care Liviu Varciu o saruta pe Roxana Niculae, au ravașit-o pe Anda Calin. Bruneta a luat in calcul chiar sa plece din casa in care locuiește cu prezentatorul TV. Liviu Varciu și-a recunoscut greșeala și promite ca…

- Dupa calificarea in Playoffs 6 al Ligii Campionilor, Volei Alba Blaj a jucat in ultima etapa a sezonului regulat al Diviziei A1, pe Bega, cu UTV Agroland Timisoara, meci in care era cotata ca si gazda. Volei Alba Blaj s-a impus in minimum de seturi, scor 3-0 (25-23, 25-18, 25-13). Venita in stagiunea…

- Liviu Varciu are o familie frumoasa și este o tata mandru de bebelușa sa! Acesta si partenera sa de viata, Anda Calin, traiesc o frumoasa poveste de dragoste, chiar daca in presa au aparut zvonuri ca cei doi s-ar desparti.

- Trupa lui Bogoi s-a impus din nou, la limita, de aceasta data in fața formației de Liga a III-a, CSM Resita, in ultimul joc amical dinaintea debutului oficial in 2018. 5 victorii și o remiza este bilanțul inregistrat de Pandurii in amicalele perioadei de pregatire de iarna, incluzand…

- Mai sunt doar trei zile pana la premiera celui mai dur reality show, Asia Express, care va ține telespectatorii cu sufletul la gura incepand din 12 februarie la Antena 1 de la ora 20:00. In cei 5000 de kilometri parcurși, vedetele au adunat o mulțime de amintiri, unele foarte frumoase, altele dureroase,…

- Anul trecut a fost unul aniversar pentru cunoscuta formatie 3 Sud Est. Au sarbatorit printr-un turneu national 20 de ani de activitate. Inainte de a incheia in decembrie turneul, au lansat in noiembrie piesa „Stele”, primul single extras de pe noul album, “Epic”. Incep in forta anul…

- Fiul lui Donald Trump ar fi chefuit pe un domeniu imens din Giurgiu, ferit de ochii curiosilor, cu milionarul roman Sorin Stanescu. Omul de afaceri este unul dintre cei mai mari jucatori din industria medicamentelor si ar avea conexiuni in serviciile secrete.

- Echipa de juniori sub 17 ani a Universitații Craiova și-a surclasat „sora vitrega“, CSJ Știința U Craiova, intr-un amical susținut sambata, pe stadionul „Aripile“, primul din aceasta iarna. A fost „doar“ 11-0, golurile alb-albaștrilor fiind marcate de Nițu (3), Boștina ...

- De cand Theresa May l-a inlocuit in mod neasteptat pe David Cameron, preluand functia de premier al Marii Britanii, jurnalistii s-au zbatut din rasputeri sa afle lucruri inedite despre viata personala a acesteia.

- Actorul are extrem de mare grija de fiica sa cea mica. Motivul pentru care Liviu Varciu iși va creștina fiica abia in luna mai, are de altfel legatura cu teama sa de a nu se imbolnavi. Artistul traiește una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale. Este de doua ori tatic și are ocazia sa stea…

- Aproximativ 70 de mii de oameni au protestat sambata seara in Piata Universitatii impotriva modificarii legilor justitiei. Protestul a avut parte, din pacate, si de incidente. Un jandarm a lovit in repetate randuri un batran din multime. Politistul Marian Godina a fost cel care a postat imaginile…

- Rasturnare de situație in cazul agresorului Vioricai Dancila. Premierul desemnat de Klaus Iohannis a trecut printr-un moment umilitor. Aceasta a fost injurata și lovita de un simpatizant al fostului președinte Traian Basescu, cu noua ani in urma.Totul s-a intamplat din cauza unor afișe electorale…

- "Formatia «Alb Negru» se destrama?". Aceasta a fost intrebarea care a fost pe buzele multor fani ai trupei, dupa ce au ascultat interviul pe care Andrei Stefanescu l-a dat astazi, in cadrul unei emisiuni TV. Colegul lui Kamara a declarat ca urmeaza sa lanseze mai multe melodii singur, iar la una dintre…

- CSU Alba Iulia a pierdut al treilea meci consecutiv din 2018 in Liga Naționala, fiind invinsa in Sala Universitatii „1 Decembrie 1918”, de Universitatea Cluj, scor 58-60 (18-13, 14-12, 19-16, 7-19), un meci cu implicatii enorme intre contracandidate la calificarea in play-off-ul Ligii Nationale de…

- Primarul din Alba Iulia, Mircea Hava, a anunțat ca prin implementarea sistemului de ridicare a mașinilor parcate neregulamentar in oraș, administrația nu face decat sa ”taxeze nesimțirea afișata ostentativ”. Acesta a adaugat ca toți cei implicați in aceasta activitate au facut astazi o vizita la Sibiu,…

- Tusea este un simptom minimalizat, în general, adesea ignorat, considerat a fi o afectiune usoara prin care toata lumea trece la un moment dat. Exista, fireste, cauze multiple pentru care tusim, dar una dintre ele este raceala. Tusea poate avea « radacini » în…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a afirmat joi ca va da "lamuriri cat de curand" in legatura cu declaratiile premierului Mihai Tudose la adresa ei. "In ceea ce priveste declaratiile prim-ministrului, voi da lamuriri cat de curand. (...) O sa dau lamuriri cat de curand", a spus Carmen…

- Ana Maria Roman, realizatoarea emisiunii "Esențial", de la Antena 3 și Mihai Gadea, realizatorul emisiunii "Sinteza Zilei" sunt uniți de o legatura indestructibila. Mai exact, legatura neștiuta dintre cei doi a fost devoalata: jurnaliștii sunt nascuți in aceeași zi, adica astazi, 10 ianuarie. In plus,…

- Cei doi sunt nascuți in aceeași zi - 10 ianuarie. Redacția DC News le ureaza "La mulți ani!" și va lasam, in randurile de mai jos, un interviu pe care Ana-Maria Roman ni l-a acordat in exclusivitate despre arta. Puțini știu, dar realizatoarea emisiunii "Esențial" are o inclinație spre desen.…

- La aproape o saptamana de la moartea Monalisei, tanara make-up artist din Pitesti, s-a aflat si legatura nestiuta dintre ea si Andreea Mantea. Cele doua s-au fotografiat impreuna in urma cu aproape un an.

- Rausor, mica statiune de la poalele celor mai inalte varfuri ale masivului Retezat, are o poveste aparte. Locul se anima in fiecare iarna, cand zapezile si atmosfera de basm a Retezatului ii atrag pe turisti.

- Procurorul Codruț Olaru a fost ales vineri, 5 ianuarie, in funcția de vicepreședinte al Consiliului Superior al Magistraturii. In mod surprinzator, acesta nu a fost votat de niciunul dintre ceilalți patru procurori membri CSM, potrivit unor surse din Consiliu. O posibila explicație ar putea fi și…

- Premierul Mihai Tudose a declarat sambata ca nu i s-a propus sa fie presedinte al PSD si nici nu are informatii despre alte persoane din Guvern, ca urmare a declaratiilor lui Liviu Dragnea ca sunt doi ministri care au primit informatii despre arestarea sa si au primit propuneri sa preia partidul.

- Liviu Varciu și nea Marin se iau la bataie. Iar! Zicea cineva ca cei doi s-au impacat și ca se iubesc de nu mai pot? Dar de unde atata dragoste?! Motivul incaierarii: Liviu spune, din nou, pas muncii, nu dorește sa munceasca, implicit sa faca ce-i spune "taticuțul" lui.

- E sarbatoarea in tabara lui nea Marin, in cea de-a treia zi de Craciun. Nicolai Tand, Andreea Balan și soțul ei George Burcea, Vica Blochina și Liviu Varciu sunt vedetele care au poposit in zona Rucar - Bran, acolo unde 30 de copii proveniți din medicii sociale defavorizate iși petrec prima vacanța…

- In ciuda unei notorietați greu de egalat, marile case producatoare de ceasuri cauta tot mai des colaborarea cu branduri sau vedete de prestigiu din alte domenii. Motivul? Vor sa-și faca cunoscute numele și produsele chiar și celor care nu au purtat vreodata un ceas. Iata doar cateva dintre cele mai…

- Vedetele ediției de saptamana aceasta a show-ului „Poftiți in vacanța” Andreea Balan, George Burcea, Vica Blochina, Nicolai Tand și Liviu Varciu fac tot posibilul ca cei mici sa petreaca momente de neuitat.

