- Politia americana a deschis o ancheta pentru viol dupa ce o femeie aflata de mai bine de zece ani in stare vegetativa a nascut intr-un centru de ingrijire din Phoenix, relateaza AFP citand media din SUA.

- Sa-i citesti copilului nu este o joaca, ci este un element definitoriu in dezvoltarea lui. Copiii carora li se citeste zilnic sunt mai pregatiti pentru scoala, vor invata mai repede si mai bine. In plus, ritualul citirii le va dezvolta apetitul pentru citit si va creste legatura dintre parinte si…

- Dezvoltarea personala este un mijloc eficace pentru parinti si copii deopotriva, scopul fiind gasirea unor exemple pozitive de urmat si mai ales dezvoltarea capacitatii. Aceste lucruri se pot valorifica foarte usor cu ajutorul lecturii inca din primii ani de viata ai copilului, astfel incat sa i se…

- Schimbarile dese si bruste de dispozitie ale copilului de doi ani sunt normale si fac parte din cresterea si dezvoltarea lui. Un minut in urma era fericit, zambitor si cel mai vesel copil din lume, iar in minutele urmatoare este suparat sau se transforma intr-un mic scandalagiu si te intrebi…

- Fiecare femeie iși dorește sa aiba un partener alaturi de care sa se poate simți iubita și in siguranța. Cu toate acestea, unii dintre barbați ofera un cadru securizant mai greu și asta deoarece au o dificultate in se apropia de partenera și de a crea o intimitate emoționala. Psihoterapeutul Ștefania…

- Un barbat aflat in inchisoare pentru violarea unei tinere de 15 ani a fost invitat de autoritațile americane sa ia legatura cu fiul sau, rezultat tocmai din violul pentru care a fost inchis, scrie Daily Mail. O femeie care a fost violata atunci cand avea doar 15 ani și a ramas insarcinata cu violatorul…

- Inainte de a da ochii cu Liviu Dragnea si cu ceilalti colegi ai sai din fruntea PSD-ului, vicepresedintele social-democrat aflat in fruntea Primariei Capitalei a subliniat – raspunzand unei intrebari cu privire la eventuale prejudicii la nivelul imaginii PSD-ului ce i-ar putea fi imputate – ca in declaratiile…

- In cadrul emisiunii "Sputnik Matinal", cercetatorul științific Sergiu Sanduleac a vorbit despre practicile și abordarile moderne in problema protecției copilului fața de violența prin prisma bilanțurilor unei reuniuni științifice internaționale, desfașurate recent la Chișinau.