Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii in cazul Caracal urmaresc o noua pista indicata de Gheorghe Dinca in incercarea de a elucida una din crimele pe care barbatul le-a recunoscut. Anchetatorii ar fi gasit astazi, in a patra zi de cercetari amanuntite, ramasite umane intr-o padure de la marginea orasului Caracal, la mica distanta…

- Gheorghe Dinca, ucigașul din Caracal, a spus anchetatorilor, la audierile de sambata, ca a folosit pentru creșterea temperaturii, in butoiul in care a ars cadavrul, vaselina și carton bitumat, au declarat surse judiciare pentru MEDIAFAX. Legat de cadavrul Luizei, susține ca l-a aruncat in Dunare.Citește…

- Rasturnare de situație in cazul lui Gheorghe Dinca. Barbatul acuzat ca le-a ucis pe Alexandra și Luiza, cele doua adolescente disparute in Caracal, ar fi fost adus la Spitalul Jilava pentru alte motive decat analizele medicale.

- Cazul de la Caracal va fi preluat de procurorii de la DIICOT Bucuresti, avand in vedere complexitatea acestuia si emotia pe care a generat-o. Pana acum, ancheta a fost derulata de procurorii antimafia de la Craiova. Anchetatorii nu au, pana acum, probe care sa ateste moartea celor doua fete, Luiza si…

- Șeful DIICOT, Felix Banila, a declarat miercuri, ca anchetatorii nu exclud in cazul de la Caracal ca Alexandra și Luiza, fetele rapite și violate de Gheorghe Dinca și despre care suspectul a zis ca le-a omorat, sa fie vorba de fapt despre o rețea de proxenetism.'Putem vorbi acum de o retea…

- Rudele tinerelor sechestratem violate si ucise la Caracal continua sirul dezvaluirilor din noaptea de cosmar, ultima pe care a trait-o Alexandra: o vecina a auzit tipetele tinerei, a iesit sa le spuna politistilor, dar acestia n-au intervenit.