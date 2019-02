Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a propus oficial SUA sa revina la respectarea Tratatului privind fortele nucleare intermediare (INF) pana la data expirarii acestuia pe 2 august, scop in care ar trebui sa distruga pana la data respectiva trei elemente care in opinia Moscovei incalca acest tratat – dupa cum a declarat in aseara,…

- "Ministerul Apararii al Federatiei Ruse propune partii americane ca in perioada dinainte de expirarea Tratatului INF sa ia masurile necesare pentru revenirea la respectarea stricta a Tratatului INF prin distrugerea lansatoarelor universale Mk-41 desfasurate la sol, dezvoltate pentru lansarea rachetelor…

- Desfașurarea sistemelor de aparare anti-racheta din SUA pe teritoriul japonez este o încalcare a Tratatului privind eliminarea rachetelor cu raza scurta si medie de actiune (Tratatul INF). Acest lucru a fost anunțat pe 5 februarie de catre Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, în timpul…

- "NATO nu are nicio intentie sa desfasoare noi arme nucleare in Europa", a declarat Stoltenberg intr-un interviu acordat din capitala Norvegiei. "Nu trebuie sa reflectam ceea ce face Rusia. Dar in acelasi timp trebuie sa ne asiguram ca mentinem o descurajare credibila si eficienta", a spus…

- Rusia continua sa foloseasca propaganda in discuțiile din jurul Tratatului privind Forțele Nucleare Intermediare (INF), a declarat Andrea Thompson, secretarul de stat adjunct al Departamentului de Stat al SUA, intr-un interviu pentru DW. Potrivit oficialului, Rusia este singura țara care susține ca…

- Scuturile antiracheta din Europa se afla in raza de acțiune a forțelor rusești, potrivit unui general-colonel din cadrul Forțelor strategice ale Rusiei. „Nu trebuie sa uitam ca instalațiile de aparare antiracheta sunt plasate in raza de acțiune a altor modalitați eficiente de atac [non-nuclear] ale…