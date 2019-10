Legătura dintre Florian Coldea și Dan Barna Ziariștii de la Bugetul.ro susțin ca legatura directa intre cei doi ar fi faptul ca soția fostului prim-adjunct al Serviciului Roman de Informații (SRI) este colega cu fostul asociat al lui liderului USR de la SC Grupul de Consultanța și Dezvoltare DCG SRL. Astfel, conform sursei citate, Dorina Coldea și Dragoș Jaliu sunt cadre didactice universitare la Școala Naționala de Studii Politice și Adminstrative (SNSPA). Ea este lector universitar, iar fostul asociat al liderului USR conferențiar universitar. Grupul de consultața din care a facut parte și Dan Barna a fost inființat in… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

