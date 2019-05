Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Ciobanu și-a pierdut viața in a doua zi de Paște, intr-un accident tragic. Puțina lume știe de legatura secreta dintre designer și Mihaela Radulescu, care a avut un rol important in viața lui Razvan.

- Ion Cristoiu dezvaluie ca a facut parte dintr-un cor al Armatei care i-a cantat lui Nicolae Ceaușescu de 23 august și a creat o revista a școlii militare Lipova, “Tineri ca Patria”, pe care nu și-a trecut-o in niciun CV.Jurnalistul a povestit in ediția speciala “Gandurile lui Cristoiu” ca…

- Cercetatorii au stabilit ca viața dupa un infarct suferit nu trebuie neaparat sa fie presarata cu medicamente sau vizite periodice la medic. Exista o procedura care, odata aplicata, prelungește durata de viața.

- Mamutul mumificat a trait acum 28.000 de mii de ani. Desi experimentul japonezilor a fost incununat cu succes, cercetatorii admit totusi ca in momentul de fata, cu tehnica disponibila, este imposibil sa poti resuscita complet un mamut. In timpul experimentului, cercetatorii au extras maduva…

- Mai multe persoane mor in fiecare an din cauza poluarii atmosferice decat ca urmare a fumatului, conform unui studiu publicat marti si citat de Thomson Reuters Foundation in care oamenii de stiinta au lansat un apel la adoptarea unor masuri urgente pentru stoparea practicii arderii combustibililor fosili.…

- Expresia "stil de viata sanatos" este intalnita la fiecare pas. Cu toate acestea, din pacate, prea putine persoane au taria de a renunta la vechile obiceiuri si de a merge pe drumul care tine departe de medici si spitale. Caci, asa cum se stie deja, un stil de viata gresit e asociat cu rata crescuta…

- Pesticidele afecteaza genele bondarilor, conform unui studiu care ar putea ajuta la imbunatatirea modului de evaluare a impactului substantelor chimice, relateaza joi Press Association. O echipa de oameni de stiinta de la Universitatea Queen Mary din Londra, in colaborare cu Imperial College…