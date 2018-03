Stiri pe aceeasi tema

- Karym s-a facut remarcat si aplaudat, dupa ce a lansat anul trecut piesele „Anonim”, alaturi de Mellina, și „La doua capete”, in colaborare cu Celia. Recent, artistul a dezvaluit ca si maine ar face un featuring cu Delia. „Ar fi cea mai mare provocare pentru mine. Pentru ca e WOW! E cel mai tare artist…

- Mihai Bendeac, despre cel mai mare coșmar al Deliei. Intrigat de apetitul colegei sale de la pupitrul de jurat ”iUmor”, actorul a facut un exercițiu de imaginație amuzant. Mihai Bendeac și Cheloo știu deja ca Deliei ii place sa se bucure de gustari in timpul filmarilor și de obicei jurata ”iUmor” imparte…

- Andreea Balan, Liviu Varciu și Andreea Antonescu – trei dintre vedetele apreciate din Romania. Recent, soția lui George Burcea a facut dezvaluiri incendiare despre unele momente intime pe care le-a trait impreuna cu Liviu Varciu. De altfel, artistul a fost surprins in ipostaze apropiate și cu Andreea…

- Smiley este unul dintre cei mai apreciați artiști din Romania. Are mulți fani, printre care și Simona Halep. Recent, cei doi au fost fotografiați la Miami. Tenismena participa la un turneu de categorie Premier Mandatory, in timp ce cantarețul se afla in vacanța. Inaintea partidei cu Oceane Dodin, Simona…

- Delia a fost fotografiata zilele trecute intrand intr-o clinica de fertilizare, insa motivul este cu totul altul, fața de ce s-a speculat. Artista a marturisit ca a mers sa iși faca niște controale de rutina, pentru ca nu trebuie sa mergi la medic in ultimul stadiu de cancer. ”Am vrut sa postez ceva,…

- EXATLON 20 martie. Diana Belbița și Vladimir Draghia au o relație aparte. Cei doi se ințeleg foarte bine și iși permite anumite glume. Recent, tanara a ras de mustața pe care actorul o are in prezent. „Cum s-a indoit!”, a spus Diana Belbița. EXATLON 20 martie. Replica lui Vladimir Draghia nu s-a lasat…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a anunțat ca este la curent cu starea vremii, pe care meteorologii de la ANM o transmit, și i-a in calcul inchiderea școlilor in aceasta saptamana. Firea a mai spus ca ține legatura și cu reprezentantii Inspectoratului General Scolar. Joi și vineri ar urma…

- Cel mai recent scandal in care a fost implicat Andrei Gheorghe. A fost și a ramas pana in ultima zi un prezentator TV și de realizator de emisiuni radio controversat. Și asta datorita felului sau de a spune lucrurilor pe nume, dar și a caracterului vulcanic. In ultimul scandal in care a fost implicat,…

- Ferma Vedetelor 2018. Iulia Vantur a ajuns la ferma. Iubita lui Salman Khan a luat-o prin surprindere pe Monica Barladeanu, dupa ce au aparut pe internet imagini cu aceasta la ferma. Fosta prezentatoare TV a avut cate un gand pentru fiecare concurent de la cunoscuta competiție, dar și pentru nea Rața…

- Cezara Filimon si Ileana Ciuculete s-au cunoscut in urma cu 14 ani, cand prima s-a mutat pe aceeasi strada cu regretata artista, la doua case distanta. Vecine fiind, cele doua s-au imprietenit rapid. Le unea dragostea pentru flori si copii, dar si cea pentru oameni, familie si viata tihnita. Ultima…

- O ferma din Tennessee, America, a ajuns in paragina. Nimeni nu isi explica ce s-a intamplat cu aceasta resedinta. Au intrat in aceasta casa de curiozitate. Nu se gandeau niciodata ca vor face o descoperire de asemenea amploare. Dar situatia era groaznica! Fostul proprietar al casei era un om rau si…

- Delia și-a obișnuit deja fanii cu schimbarile dramatice de look pe care le abordeaza la fiecare emisiune IUmor, insa de data aceasta nu este vorba de o aparitie TV. Am vazut-o cu par verde, roz, albastru, am vazut-o mascata, am vazut-o costumata și de fiecare data ne-a impresionat cu aparițiile excentrice,…

- Delia este una dintre cele mai de succes cantarete din Romania, bucurandu-se un public numeros, care o sustine si o apreciaza neconditionat. Și-a obisnuit deja fanii cu schimbarile radicale de look. Daca in urma cu ceva timp și-a vopsit parul verde, Delia a opat acum pentru o nuanța mai inchisa. Recent,…

- Andreea Esca este una dintre cele mai indragite prezentatoare TV din Romania. Are o fiica, Alexia, pe care o iubește enorm. Recent, știrista a vorbit despre posibilitatea de a deveni bunica. Iși dorește enorm acest lucru, insa mai are de așteptat. „Peste 10 ani, poate ca Alexia se va și marita, poate…

- Delia este una dintre cele mai de succes cantarete din Romania, bucurandu-se un public numeros, care o sustine si o apreciaza neconditionat. Și-a obisnuit deja fanii cu schimbarile radicale de look. Recent, pe contul personal de socializare, Delia a urcat o pictura in care apare tunsa la chelie. Imaginea…

- Oana Lis este foarte activa pe rețelele de socializare. Recent, soția fostului primar al Capitalei a urcat o fotografie in care apare nemachiata. In evidența a ieșit și decolteul pe care il are, iar prietenii virtuali au reacționat imediat. „Adevarata mea fata!! A voastra care e!?…”, a scris Oana Lis…

- Cele mai frumoase mame de vedete. Așa mame, așa fiice! Cum așchia nu sare departe de trunchi, vedetele noastre au moștenit frumusețea de la mamele lor. Antonia, Bianca Dragușanu, Inna, Monica Barladeanu și Delia se lauda pretutindeni cu cele care le-au dat viața și le-au crescut atat de frumos. Unde…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a decis modificarea informarii clientilor privind ingredientele continute de produsele brutariilor, covrigariilor si patiseriilor, informeaza romaniatv.net. Brutariile, covrigariile și patiseriile vor fi obligate sa iși informeze clienții, prin inscripționare…

- Baiețelul cel mic al Antoniei are probleme de sanatate. Lui Akim ii dat dințișorii și are febra, așa ca mama lui a facut noapte alba. Din fericire, este o perioada delicata penru baiețel, insa nu este nimic grav. Antonia le-a imartașit fanilor sai despe clipele grele prin care a trecut, postand si…

- Comisia Europeana le-a scris joi autoritatilor slovace, pentru a cere 'informatii' cu privire la suspiciunile de deturnare a unor fonduri europene in aceasta tara, dezvaluite de jurnalistul slovac Jan Kuciak, asasinat recent, anunta un purtator de cuvant al institutiei europene, informeaza AFP.…

- Antonia revine cu o noua piesa, in limba engleza, plina de energie, cu mult dans și un videoclip plin de culoare, “Tango”. Piesa a fost compusa de Trey Campbell, care a colaborat cu Adam Lambert, Kehlani, Bebe Rexha și produsa de David Ciente (Lariss – “Dale Papi”, INNA – “Ruleta” feat. Erik, INNA –…

- In perioada 1-10 martie curent va avea loc Festivalul Internațional de Muzica "Marțișor – 2018". Printre artiștii care vor evolua sunt și Delia, Antonia și formația "Mirage", iar la deschidere va participa și soprana Valentina Nafornița.

- LALEXPO, Latin America Adult Business sau, cu alte cuvinte, cel mai mare summit al industriei de Adult Entertainment din America de Sud, aflat la cea de-a cincea ediție celebrata in februarie 2018, și-a desemnat premianții in cadrul LALEXPO Awards. La prestigiosul eveniment din Cali, in Columbia, au…

- Ana Maria Mocanu a disparut din lumina reflectoarelor dupa e s-a retras din televiziune, dar focoasa șantena face in continuare ravagii cu formele ei. Recent, fosta asistenta tv a publicat un videoclip de la un salon de infrumusețare, acolo unde s-a dus pentru a se epila. Vedeta s-a lasat filmata dezbracandu-se…

- Iubitul Biancai Dragușanua trecut recent printr-o intervenție chirurgicala la piciorul stang, dupa ce s-a accidentat pe partia cu shi in urma cu mai bine de doua saptamani. In cadrul unui interviu recent, Victor Slav și partenera lui, dar și unul dintre medicii care s-a ocupat de prezentator au facut…

- Celebrul actor Ewan McGregor s-a despartit, anul trecut, de Eve Mavrakis dupa un mariaj de 22 de ani. Cei doi au impreuna 4 copii: Clara, Anouk, Esther Rose si Jamyan. Scotianul avea o relație cu Mary Elizabeth Winstead, partenera lui din serialul Fargo. Legatura lor nu a durat, insa, prea mult. Recent,…

- Ion, tatal Nicoletei Luciu, se confrunta cu grave probleme de sanatate. A fost operat de trei ori de cataracta, insa fara succes. Recent, și-a pierdut vederea la un ochi, iar riscul de a se intampla același lucru și cu cel de-al doilea este iminent. Tocmai din acest motiv, barbatul se teme ca nu va…

- Mihai Bendeac și Delia au o relație frumoasa de prietenie și obișnuiesc sa se tachineze, constant, pe conturile personale de socializare. Recent, actorul a urcat o fotografie in care apare alaturi de cantareața. In dreptul imaginii, a scris și un mesaj plin de umor, in stilul sau caracteristic. „Pe…

- Marian Mexicanu’ este unul dintre cei mai apreciați lautari din Romania, insa acest lucru nu il ferește de probleme. Recent, artistul a fost snopit in bataie la un eveniment și a ramas cu semne vizibile pe fața. Acesta a povestit, cu lux de amanunte, cum a ajuns sa fie agresat fizic. „Incepem ca animalele…

- Antonia a ajuns astazi in Italia, țara in care fiica ei cu fostul soț, Vincenzo Castellano, traiește. Dupa ce artista și Maya s-au imbrațișat și au facut schimburi de cadouri, cele doua au petrecut timp ca fetele… și și-au facut de cap cu fardurile. Dupa ce au terminat sesiunea de machiaj, iubita lui…

- Monica Gabor s-a stabilit de mai mulți ani in SUA, unde traiește o poveste de dragoste alaturi de Mr. Pink. Amandoi au copii din casniciile anterioare, dar nu unul al lor. Recent, a aparut un zvon conform caruia fosta soție a lui Irinel Columbeanu ar fi insarcinata cu actualul iubit. Chestionata pe…

- Sora Deliei Matache este mama de cateva luni, iar acum intreahga familie se pregatește pentru botez. Delia a fost data de gol chiar de mama sa, care a fost invitata la emisiunea ”Rai, da buni”, moderata de Mihai Morar. Femeia a spus care este ocupația zilnica a artistei. „Fac naveta zilnic Berceni-Pipera.…

- Cei care calatoresc des cu avionul știu aceasta senzație! Exista o explicație logica pentru care ați simțit de multe ori ca veți ingheța in timpul unui zbor. Singura soluție salvatoare pentru pasageri este sa-și ia haine mai groase pe ei, chiar daca locul unde vor ateriza calduros. Potrivit unui studiu…

- Cantareața Mirabela Dauer a lamurit lucrurile vizavi de un mesaj aparut pe pagina sa de pe o rețea de socializare. Mirabela Dauer a trecut printr-o intervenție chirurgicala la rinichi la sfarșitul lunii ianuarie a acestui an. De atunci s-au spus foarte multe despre starea sa de sanatate și nu numai.…

- Sfarsitul nemilos de care a avut parte artista cu chip de inger i-a ingrozit pe multi artisti din Romania, iar cea care a fost considerata mult timp rivala Denisei Raducu a luat o hotarare radicala in legatura cu showbiz-ul mioritic. Tanara cantareata s-a retras din lumina reflectoarelor, pentru ca…

- Smiley va petrece Ziua Indragostiților fara Gina Pistol, pentru ca artistul va urca pe scena din Chișinau pentru un concert memorabil. Smiley va canta in premiera piesele de pe cel mai recent album al sau, Confesiune, in Republica Moldova, cu sala plina. Artistul va concerta de Ziua Indragostitilor,…

- Dezvaluirea Antoniei i-a lasat masca pe toți. Artista a recunoscut ca doarme machiata, deși toata lumea ii spune ca nu face bine. Mai mult, interpreta marturisește ca ține diete și este foarte atenta la alimentația zilnica, pentru a arata perfect. Antonia a dezvaluit ca tine dieta si face mult sport,…

- Artiștii Global Records Latin de origine columbiana, Micke Moreno și Kryan, lanseaza single-ul și videoclipul „Juego”. Piesa a fost produsa de Alex Cotoi, cel care a creat hiturile unor artiști celebri ca Delia, Carla’s Dreams, Antonia sau Andra, dar și Pitbull sau Faydee. Versurile piesei au fost scrise…

- Antonia a vorbit despre relatia pe care o are cu Delia, dar si cum o rasfata partenerul ei de viata, Alex Velea. Celebra artista a dezvaluit si cum depaseste momentele in care este obosita. Totodata, cantareata a mai precizat ca este impresionata de modul in care alege sa se imbrace Rihanna. A

- Delia, considerata una dintre cele mai de succes cantarețe din Romania, nu s-a dat jos din pat pentru mai puțin de 15.000 de euro pentru un concert.Și Alexandra Stan se numara printre vedetele care și-au marit conturile in banca de pe urma spectacolelor susținute. Artista percepe tot 15.000…

- Nu au sarbatori, nu au weekend-uri libere, dar cel puțin sunt mulțumiți din punct de vedere financiar. Artiștilor de la noi le-au intrat bani frumoși in conturi de pe urma concertelor susținute anul trecut. Artișii de la noi cauta sa-și imbunatațeasca show-urile pe zi ce trece, astfel incat sa fie cat…

- In 2008 o anumita piesa se auzea la toate radiourile; unii o adorau, altii o detestau, fiind ceva aparte pe piata romaneasca. La scurt timp "Hot" a Innei a devenit hit nu numai in Romania, ci si in afara tarii. Zece ani mai tarziu, la radio se aud nume precum Antonia, Carla’s Dreams,…