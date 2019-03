Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat ca se analizeaza o masura prin care s-ar legaliza utilizarea canabisului in Romania, in scop medicinal, in conditiile in care aceasta este o practica la nivel european.

- Legalizarea canabisului in scopuri medicale este o practica utilizata in multe tari europene, in special pentru pacientii care sufera de cancer in faze terminale, aceasta tema fiind analizata la Ministerul Sanatatii, a declarat, miercuri, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Potrivit ministrului,…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor, a anunțat ca va modifica controversata OUG 114, astfel incat ”taxa pe lacomie” va deveni ”stimulent de harnicie” și bancile vor putea sa finanteze economia reala. „Am promis ca, pana la final de luna martie, se face o modificare a acestei ordonante. Partea de…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti seara, la TVR 1, ca OUG 114 va fi modificata, iar „taxa pe lacomie” se schimba in „stimulent pentru harnicie”, prin care bancile sa finanteze economia reala. Teodorovici a mai declarat ca in aprilie Guvernul ar putea aproba amnistia fiscala.

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, a anuntat ca administratia centrala din Romania urmeaza sa fie restructurata in acest an, iar evaluarea situatiei actuale va fi finalizata, in primul trimestru al acestui an. Eugen Teodorovici a subliniat, sambata, intr-o interventie telefonica la Antena…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, vineri, ca nu crede ca investitorii straini se vor retrage din România, dupa adoptarea ordonantei de urgenta privind masurile fiscale.