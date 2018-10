Lecturi de weekend: Scăunele roșii Autor: Stelian ȚURLEA „O extraordinara redare a efectelor prelungite ale unei traume. Dexteritatea Ednei O’Brien sa treaca, ca in viața, de la romance la horror, de la viața la sat la iad, de la crime de razboi la un vis al unei nopți de vara e extraordinara. Și, in același timp, trateaza cele mai complexe drame morale imaginabile.” (Washington Post) Dupa asemenea afirmații nu poți decat sa deschzi cu interes acest roman excelent tradus. Intr-o noapte de iarna, un strain carismatic și jovial ajunge intr-un satuc din Irlanda, se recoamnda ca „tamaduitor holistic” și terapeut sexual, un vraci,… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Stelian ȚURLEA De la inceput simt nevoia sa va captez: acest cel mai recent roman al scriitorului britanic Julian Barnes este unul dintre cele mai bune scrise de el, impecabil; și impecabil tradus de Radu Paraschivescu. „Cei mai mulți dintre noi au de spus o singura poveste. Asta nu inseamna…

- Un jurnalist saudit critic la adresa puterii de la Riad a disparut dupa ce a mers marti la consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, informeaza miercuri Washington Post, relateaza AFP. Autor al unor articole de opinie pentru Washington Post, Jamal Khashoggi nu a mai fost vazut de cand a…

- In 2016, Tribunalul Penal International pentru fosta Iugoslavie (TPIY) l-a condamnat pe Radovan Karadzic, supranumit „Macelarul din Balcani”, la 40 de ani de inchisoare, gasit vinovat de genocid, crime de razboi si crime impotriva umanitatii in timpul conflictului din Bosnia (1992-1995).

- Mai mulți miniștri britanici ii vor cere premierului Theresa May sa ofere un plan alternativ la propunerile sale privind Brexit și ar putea demisiona daca șefa Guvernului de la Londra nu accepta o schimbare in acest sens, relateaza cotidianul The Telegraph, citand surse anonime, informeaza Reuters…

- Bitanicii vor sa interzica vanzarea bauturilor energizante catre copii, potrivit unui anunt facut joi, 30 august, de autoritatile de la Londra, care invoca probleme de sanatate publica, transmite Agerpres . SUPER EXCLUSIVITATE/ Primele imagini cu Elena Udrea gravida in 7 luni. Avem fotografiile și…

- Meteorologii europeni avertizeaza ca vremea din Europa risca sa devina „Iadul pe Pamant”, la 50°C, atunci cand se anunța a fi cea mai calda zi a continentului, informeaza mirror.co.uk . Temperaturile ar putea depași 50 de grade Celsius in Spania și Portugalia, un record absolut pentru Europa continentala.…

- Presedintele american Donald Trump, aflat in Europa pentru summit-ul NATO ce are loc zilele acestea la Bruxelles, are programata joi o vizita la Londra unde se va intalni cu regina Elizabeth a II-a si cu primul-ministru britanic Theresa May, informeaza Washington Post.