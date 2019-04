Lecturi de weekend: Orb în zăpadă Autor: Stelian ȚURLEA Acest roman bine tradus m-a facut sa ma gandesc, mult mai mult decat in cazul altor romane scrise de islandezi și traduse in romanește, la cateva caracteristici ale uimitoarei insule din nordul Atlanticului: are puțin peste 100.000 de kmp și puțin peste 300.000 de locuitori (cat un cartier bucureștean!), dar o apetența pentru cultura uluitoare. De pilda, are peste trei sute de romancieri care scriu carți polițiste, iar acestea se vand, se citesc și se traduc peste tot in lume. Islandezii chiar citesc. Eroul romanului de fața, un tanar polițist ajuns la prima sa slujba in… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

