Lecturi de weekend: O evadare în Vest Autor: Stelian ȚURLEA Sa-l mai prezint pe Tudor Calin Zarojanu? Am facut-o in urma cu aproape un an, dupa ce, la Targul de carte Gaudeamus, a lansat o cartice fermecatoare – Cartea ceaiurilor – pe care am prezentat-o la aceasta rubrica, un fel de rememorare a inceputului anilor 70 ai secolului trecut, care i-au marcat formarea, o carte plina de nostalgie dupa o tinerețe in care toate erau altfel: adolescenții liceeni care iși faceau un program comun inventasera sau preluasera de la alții moda ceaiurilor, reuniuni in care dansau (nu intr-un stil anume, de fapt era mai mult o smuceala care semana… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Editura ieseana „Gama" participa la Targul de carte Guadeamus 2018 in perioada 14-18 noiembrie cu o campanie inedita care are ca scop promovarea atat a lecturii, cat si a jocului - se propune alegerea unei zile in care sa se renunte a dispozitivele electronice, sau „Ziua in care avem timp". Aceasta…

- Autor: Stelian ȚURLEA Robert T. Kiyosaki, un american de origine japoneza, nascut și crescut in Hawaii, a ajuns faimos dupa ce a publicat ”Tata bogat, tata sarac”, cartea numarul 1 despre finanțele personale din toate timpurile. Era și prima carte din istorie despre finanțele personale. Cartea a contestat…

- La Sala Palatului, in cadrul targului RIUF – The Romanian International University Fair, mii de liceeni tentati sa urmeze studiile superioare peste hotare s-au inghesuit sa afle informatii despre cele peste 7000 de programe de studiu (licenta, masterat, doctorat) puse la dispozitie de universitatile…

- Marea Britanie se afla in topul preferintelor studentilor romani, sustin specialistii, precizand ca universistatile straine ofera tinerilor diverse oportunitati, printre care: burse, studii fara taxa sau activitati extrascolare. Studentii spun ca sistemul educational romanesc are multe minusuri,…

- Autor: Stelian ȚURLEA Scriam in urma cu aproape opt ani, dupa prima ediție a acestui roman, un text pe care il pot reproduce in intregime: Fiecare dintre noi are o obsesie, un gand ascuns, o dorinta, marturisita ori nu, concretizate in intrebari pe care nu ti le soptesti decat in initimitate sau in…

- Cine spune ca la Deva viata nu poate fi palpitanta? Un joc de aventura te face sa treci prin momente tulburatoare si te provoaca sa iti folosesti calitatile in incercarea de a evada. Doi tineri din Deva au vrut sa ofere amatorilor de senzatii tari un spatiu inedit: au conceput o „camera de evadare”.…

- Autor: Stelian ȚURLEA De la inceput trebuie sa spunem ca este vorba de o ficțiune sf, pe care de-abia mai e nevoie s-o prezentam iubitorilor genului, pentru ca aceștia au citit inaintea apariției romanului pe hartie postarile online despre care autorul susține ca ar fi cumulat peste 1,9 milioane de…

- Autor: Stelian ȚURLEA Autorul Jay Hosking are la sfarșitul romanului sau o pagina intitulata ”Material esențial pentru ascultat”. Sunt vreo douasprezece trimiteri la piese muzicale de lungimi diferite, care s-ar potrivi lecturii. Faceți un experiment: ascultați de pe Youtube macar prima piesa, William…