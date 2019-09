Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Stelian ȚURLEA Editura Tritonic publica de ani buni romane polițiste, traduceri sau carți semnate de autori romani; are și o colecție, indeosebi pentru aceștia din urma, intitulata „Mystery & thriller”. Editorul Bogdan Hrib este intr-o cautare neobosita de a face iubit acest gen literar, imagineaza…

- Un barbat din Timișoara a fost vazut ultima data in urma cu cateva zile. A plecat de acasa și nu s-a mai intors. Colegul lui de apartament a anunțat autoritațile. The post E de negasit. Un barbat dat disparut de un coleg la Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Autor: Stelian ȚURLEA In ultimii trei ani, Editura Tritonic a publicat trei antologii „noir” adica antologii cu povestiri polițiste sau aproape polițiste - „Noir de București” (2017) și „GastroNoir” (2018), ambele realizate de Bogdan Hrib. Cu cartea alcatuita acum de Daniel Timariu tema iese din București…

- Accident de munca, luni dimineata, la Timisoara. Doi muncitori care lucrau pe un stalp de curent s-au electrocutat. Unul a ramas inconstient, agatat la inaltime, iar cel de-al doilea s-a prabusit la pamant. Cei doi munceau cu niste cabluri, cand primul dintre ei a fost curentat violent. Si-a pierdut…

- Stocul total de retail modern din Romania, care include atat parcuri de retail, cat si centre comerciale, a ajuns la aproximativ 3,7 milioane de metri patrati in prima jumatate a anului 2019, iar pana la sfarsitul anului urmeaza sa fie livrati aproximativ 130.600 metri patrati, se mentioneaza in…