Autor: Stelian ȚURLEA Alan James Hollinghurst este un romancier englez, nascut in 1954, cu numroase romane și cateva premii prestigioase. Pentru romanul pe care il prezentam astazi a obținut Premiul Man Booker in 2004. Romanul in trei parți se petrece in Marea Britanie, in orașul ficțional Barwick, in trei ani diferiți – 1983, 1986 și 1987. Tanarul gay Nick Guest, fiu al unui mic anticar de provincie, dar brusier strailucit la Oxford, absolvent al colegiului Worcester, iși continua studiile la University College London, la scurta vreme dupa a doua victorie in alegerile generale a lui Margaret…