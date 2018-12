Autor: Stelian ȚURLEA ”Vreți sa ințelegeți istoria zbuciumata, la rascruce de drumuri și imperii, a neamului nostru? Ei bine, nimic mai simplu: geografia istorica a bauturii noastre naționale sta marturie in acest sens. Iata un mic ghid compilat pentru dumneavoastra din scrierile specialiștilor in domeniu. Ca in atatea alte domenii, pe teritoriul nostru s-a purtat timp de secole și o lupta apriga de cucerire alcoolica. Astfel, calugarii cistercieni, se pare, sunt cei care introduc in parțile noastre, prin secolul al XIV-lea și in principal in orașele sasești din Transilvania, alcoolul distilat…