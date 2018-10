Lecturi de weekend: Cercul ortodox bucovinean Autor: Stelian ȚURLEA Intreaga Biserica romaneasca si-a adus contributia la lupta de emancipare a natiunii romane si la indeplinirea unui ideal vechi de multe veacuri - unirea tuturor romanilor intr-un singur stat. Oamenii Bisericii au actionat prin cuvant si fapta, prin predica si pastorala, prin indemn si actiune directa, prin lupta si implicare la realizarea Unirii din 1918. Inclusiv in Bucovina. La 15/28 noiembrie 1918, in Sala Sinodala a Palatului Mitropolitan din Cernauți, s-au desfașurat lucrarile Congresului General al Bucovinei, care a hotarat „Unirea necondiționata și pentru vecie a… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

