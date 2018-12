Lecturi de weekend: Casa Regală a României și Marea Unire Autor: Stelian ȚURLEA In preajma sarbatoririi Marii Uniri, Editura Integral a mai scos pe piața alte doua volumașe din seria Colecția Regala prezentata de Dan-Silviu Boerescu, XX și XXI. Casa Regala a Romaniei și Marea Unire. Rolul Familiei Regale și al celor doi Suverani – niciunul nascut in Romania, dar care se identificasera afectiv cu țara de adopție –, Regele Ferdinand și Regina Maria, a fost unul decisiv, alaturandu-se contribuției elitelor politice din toate regiunile locuite de romani și sacrificiului extraordinar facut de bravii ostași ai armatei. Insa, dincolo de ceremoniile festive… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

