Lecturi de weekend: Cartea secretelor Autor: Stelian ȚURLEA ”Am scris prima varianta in limba romana, in urma cu sase ani, pe cand locuiam la aproape 40 de kilometri nord-vest de Londra, intr-un oras pe nume Hemel Hempstead, pe care am publicat-o in tara cu titlul O amintire de la Paris. N-am fost multumit de rezultat, asa ca am scris o a doua versiune dupa un an, in Reading, Berkshire, unde ma mutasem intre timp, de data aceea in limba engleza. Am terminat-o in trei luni, insa am pastrat-o in computer inca trei ani. in acea perioada am publicat doua carti de nonfictiune si am continuat sa slefuiesc Cartea oglinzilor, romanul care… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Stelian ȚURLEA Un roman scurt, aparent ușor, tandru, despre iubitorii de carte care se descopera pe ei inșiși. Juliette merge cu același metrou in fiecare zi, in drum spre serviciu. Ii place sa citeasca, dar și mai mult sa-și observe tovarașii de calatorie, sa-și imagineze ce fac in restul zilei…

- Autor: Stelian ȚURLEA ”Se exercita asupra noastra o mare presiune pentru a ne face sa ne subapreciem. Pe de o parte, civilizatia sustine ca fiecare dintre noi are o valoare nemasurata. Pe de alta parte, suntem supusi celor doua pregatiri: pentru viata, respectiv pentru moarte. Prin urmare, ne apreciem…

- Autor: Stelian ȚURLEA Sa-l mai prezint pe Tudor Calin Zarojanu? Am facut-o in urma cu aproape un an, dupa ce, la Targul de carte Gaudeamus, a lansat o cartice fermecatoare – Cartea ceaiurilor – pe care am prezentat-o la aceasta rubrica, un fel de rememorare a inceputului anilor 70 ai secolului trecut,…

- Autor: Stelian ȚURLEA In urma cu mai bine de noua ani, tanarul ciritic ieșean Bogdan Crețu publica in rubrica deținuta in ”Ziarul de duminica”, un articol foarte interesant despre scriitorul ieșean Corneliu Ștefacnache. De numele lui Corneliu Ștefanache, menționa criticul, se leaga macar o ctitorie…

- Autor: Stelian ȚURLEA Ioan Buduca are de multa vreme o pasiune: antroposofia. Mai mult, cum remarca jurnalistul și poetul Adrian Parvu, Buduca scrie pentru a-si organiza si reorganiza propriile convingeri (sau indoieli), pentru a demola si a recladi in forme din ce in ce mai subtile constructii antroposofice…

- Autor: Stelian ȚURLEA De la inceput simt nevoia sa va captez: acest cel mai recent roman al scriitorului britanic Julian Barnes este unul dintre cele mai bune scrise de el, impecabil; și impecabil tradus de Radu Paraschivescu. „Cei mai mulți dintre noi au de spus o singura poveste. Asta nu inseamna…

- Autor: Stelian ȚURLEA Scriam in urma cu aproape opt ani, dupa prima ediție a acestui roman, un text pe care il pot reproduce in intregime: Fiecare dintre noi are o obsesie, un gand ascuns, o dorinta, marturisita ori nu, concretizate in intrebari pe care nu ti le soptesti decat in initimitate sau in…

- Autor: Stelian ȚURLEA Cand s-a lansat cartea de fața, la Targul Bookfest, de la inceputul verii, am fost surprins sa aflu ca printre cei care o vor prezenta și susține se va afla ziaristul Victor Ciutacu. In fapt, el n-a mai aparut, dar știrea mi-a ridicat intrebari și m-a facut curios. Aveam sa aflu…