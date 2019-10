Lectii sanatoase si prietenoase despre produse locale "cinstite".

Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri din Oradea vor sa demonstreze lumii intregi ca viata adevarata se traieste la tara, nu in mijlocul oraselor. In urma cu 4 ani, George si Larisa au lasat in urma joburi bine platite si s-au retras intr-un sat fara apa si fara semnal la telefonul mobil.

- Un festival inedit va avea loc in Parcul Expozitiei pe 5 octombrie: "Fabricat in Iasi". Veti putea cumpara produse locale si ii veti putea cunoaste cu aceasta ocazie pe producatori. In acelasi timp va veti putea bucura de muzica si jocuri si veti putea participa la concursuri si tombole. Anuntul oficial:…

- Cea mai mare sarbatoare din zona comunei Runcu, judetul Dambovita, se numeste „Ravasitul Oilor”. Si anul acesta, la fel ca in anii, trecuti, se organizeaza un targ cu produse locale, totul punctat de mu...

- Ziarul Unirea SAMBATA, 21 septembrie: „Ziua Recoltei”, in municipiul Aiud. Invitație adresata cetațenilor aflați in cautarea unor produse autentice, locale Roadele toamnei ii așteapta pe aiudeni la evenimentul „Ziua Recoltei” Așa cum sta bine unor gospodari adevarați, luna septembrie o dedicam toamnei…

- Gama de produse traditionale din carne s-a imbogatit de curand cu doua preparate fabricate la Ramnicu Sarat, in judetul Buzau. Au primit atestat de produs traditional salamul si carnatii crud-uscati „Casa Ramniceana“, preparate ce au la baza retete vechi de un secol.

- O noua ediție a evenimentului „Camine in Mișcare/Moving Fireplaces” va așteapta in patru sate vestice ale județului Timiș, situate la granița cu Serbia. Veți putea asculta povești despre migrație din Banat, dar și pe cei de la Fanfare Ciocarlia, Asphalt Theatre ori Gramofone.

- Ideea inedita de catering cu produse locale apartine unei tinere din Cluj, dornica sa ofere clientilor hrana de calitate, sanatoasa si sa contribuie, in acelasi timp, la dezvoltarea economiei locale.

- In data de 16 iulie 2019, un cetațean din Micești, a gasit o plasa de cumparaturi pe banca din stația de autobuz de langa supermarket-ul Kaufland. In plasa se afla o sticla de vin, un set Rexona Man, ciocolata, și o anumita suma de bani. Cetațeanul a anunțat un echipaj al Polției Locale Alba Iulia […]…