Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 5 – 14 noiembrie 2018, echipe formate din elevi si absolventi ai Liceului Teoretic de Informatica „Grigore Moisil" Iasi, au participat la Tabara Internationala de la MIPT — Moscow Institute of Physics and Technology, destinata pregatirii pentru concursuri internationale de programare. Participantii…

- Evenimentul va avea loc in catedrala din Iasi, in ziua care marcheaza si Ziua Mondiala a Misiunilor, iar cei doi sunt Anton Barlescu si Adrian Talaz. Pr. Eduard Soare, vicerector al linstitutului Teologic Romano-Catolic din Iasi, va sustine atat liturghia, cat si ritualul de inmanare a mandatului. Alaturi…

- Poimaine, 6 octombrie, incepand cu ora 17, in Gradina Palas va avea loc un eveniment destinat tinerilor, in special elevilor. Asociatia ROR organizeaza evenimentul „Impact - despre Bully-ing in pasi de dans". Participantii sunt: elevii Colegiului National „Emil Racovita", coordonati de doamna profesor…

- Maratonul International al Iasului – 28 octombrie 2018 Serviciul Voluntar de Ambulanta organizeaza duminica, 28 octombrie, intre orele 09:00 si 15:00, Maratonul International al Iasului. Astfel, iesenii dar si oaspetii din alte judete sunt invitati sa ia parte la un proiect de utilitate publica ce isi…

- Maratonul International al Iasului – 28 octombrie 2018 Serviciul Voluntar de Ambulanta organizeaza duminica, 28 octombrie, intre orele 09:00 si 15:00, Maratonul International al Iasului. Astfel, iesenii dar si oaspetii din alte judete sunt invitati sa ia parte la un proiect de utilitate publica ce isi…

- Serviciul Voluntar de Ambulanța invita ieșenii sa alerge pentru o cauza nobila de utilitate publica. In data de 28 octombrie 2018, duminica, intre orele 09:00 și 15:00, va așteptam sa luați parte la Maratonul Internațional al Iașului 2018, eveniment sportiv organizat de catre Serviciul Voluntar de Ambulanța,…

- Informatii socante ies la iveala in cazul politistului care a murit in accident rutier pe centura orasului Iasi. Desi era de serviciu, omul s-a urcat baut la volan si a pornit in misiune!

- Crescatorii de porci din judet stau de cateva saptamani pe baricade: pesta porcina pare ca se apropie de Iasi. In nu mai putin de 10 judete din tara s-au ucis sute de mii de porcii in ferme si gospodarii, in urma focarelor de pesta confirmate. Chiar daca cele in jur de 700 de focare au fost depistate…