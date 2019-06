Lectii de leadership invatate din Game of Thrones. Ce personaj reprezinta liderul perfect?

Brexit-ul a taiat jumatate din productia de masini in Marea Britanie si a redus locurile de munca in industrie

Productia de masini in Marea Britanie aproape s-a injumatatit din cauza Brexit-ului. In aprilie, constructorii auto au asamblat sub 71.000 de masini, cu 45% mai putine decat in aprilie… [citeste mai departe]