Lectii de antreprenoriat de la liderii de afaceri globale care s-au retras in 2017

- Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a facut astazi, o declarație de presa, pe care o redam, in continuare, in integralitatea sa:"Astazi, in cadrul ședinței de Guvern, Premierul Mihai Tudose mi-a cerut sa fac o informare referitoare la stadiul și situația…

- Programul Start-up Nation se afla in stadiul normal al derularii lui si cred cu tarie ca rezultatele pe care le va aduce intr-un interval de timp atat de concentrat in economia nationala vor fi unice in Europa, a declarat, miercuri, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan…

- Banca Transilvania a aprobat cele mai multe credite-punte antreprenorilor care s-au calificat la ajutoarele nerambursabile de la stat de maximum 200.000 de lei prin parogramul Start Up Nation 2017, potrivit informatiilor oficiale comunicate, miercuri, de ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si…

- Romania reprezinta un exemplu in regiune in ceea ce priveste cooperarea cu companiile americane pentru dezvoltarea capacitatilor strategice, incluzand sectorul de aparare, cyber security, energie si IT, a declarat Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, dupa intalnirea…

- Schimburile bilaterale dintre SUA si Romania vor depasi pana la finalul anului un maxim istoric de 3 miliarde dolari, spune Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, potrivit news.ro

- La data de 15 decembrie 2017, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer si ambasadorul Romaniei la Washington, George Cristian Maior, au avut o intalnire cu secretarul american al comertului, Wilbur Ross, conform Agerpres.Citește și: Prins in „flagrant”! Florin…

- Programul Start-Up Nation are, in acest an, o finantare de 1,71 miliarde lei, care asigura, in temeiul legii, suportul activitatii a 10.000 de noi firme infiintate dupa 31 ianuarie 2017. O noua sesiune a programului ar urma sa aiba loc anul viitor.In cadrul programului au fost efectuate…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ilan Laufer, considera ca ambasadorul Canadei in Romania, Kevin Hamilton, și-a depașit atribuțiile, "a dezinformat" și a instigat la "o ruptura in societatea romaneasca" atunci cand a afirmat ca este ingrijorat de pachetul legilor justiției…

- In Romania, unul din patru locuri de munca se afla in legatura directa cu exportul, a declarat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ilan Laufer, intr-un comunicat, remis luni AGERPRES. ''În România, unul din 4 locuri de munca se afla în legatura…

- Participarea meșterilor și artizanilor la targ este gratuita, prin schema de minimis, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat asigurand: • cheltuielile de transport pentru reprezentanții beneficiarilor și pentru produsele acestora, in valoare de cel mult 2000 lei pentru…

- Aradeanul Ioan Marin Crisan presedintele Filialei Judetene Arad a Confederatiei Patronatul Roman a participat in cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat la o intalnire de lucru privind cooperarea Romano-Coreana, cu accente pe: cadrul legal, cooperare in domeniul IT si…

- Legea prevenirii, initiata de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, a fost adoptata astazi in Parlamentul Romaniei, urmand a fi trimisa spre promulgare Presedintelui Romaniei. A fost eliminata lista contraventiilor pentru care nu se vor mai aplica amenzi, ci numai avertismente,…

- Proiectul reglementeaza unele instrumente care trebuie sa asigure prevenirea savarșirii de contravenții."In acest sens, autoritațile/instituțiile publice cu atribuții de control, constatare și sancționare a contravențiilor au stabilite ca atribuții informarea, instruirea și indrumarea publicului,…

- Deputatul PNL Dumitru Oprea ii solicita ministrului pentru Mediul de Afaceri, comert si antreprenoriat, Ilan Laufer, sa prezinte date concrete privind implementarea programelor de antreprenoriat in invatamantul preuniversitart si universitar, proiect inclus in programul de guvernare 2017-2020, al coalitiei…

- Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și Gheorghe Racaru, director general al companiei aeriene Blue Air au avut o discuție referitoare la deschiderea unor legaturi aeriene directe Tbilisi-București și Cairo-București.Necesitatea acestor rute este esențiala…

- Statul va derula și in anul 2018 programul Start-up Nation, prin care ar urma sa acorde ajutoarele financiare de maximum 200.000 de lei unor firme mici și mijlocii, pentru investiții, dar vor fi facute o serie de modificari, a declarat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ilan…

- IMM-urile pot obtine in conditii avantajoase credite de investitii in lei, de pana la 300.000 de CHF in echivalent, prin Programul Romano-Elvetian pentru IMM-uri, derulat in parteneriat cu CEC Bank, a anuntat, joi, secretarul de stat in Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA),…

- OTP Consulting, in parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), lanseaza trei proiecte finanțate din fonduri europene, cu o valoare totala de 10,7 milioane euro, care se adreseaza unui numar de peste 1.500 de antreprenori și cu care se pot dezvolta 183 de afaceri. Primul…

- Cea de-a treia zi a Targului de Turism al Romaniei, editia de toamna, a atras la standul judetului Maramures artisti si reprezentanti ai Guvernului Romaniei, care au promovat prin viu grai acest spatiu incarcat de culturalitate, spiritualitate si traditie, care atrage an de an numerosi turisti. Daniel…

- Autoritațile din Romania și Egipt au stabilit un plan concret de acțiuni care sa determine creșterea schimburilor comerciale bilaterale, in vederea atingerii pe termen scurt a nivelului de un miliard de dolari, menținand in acest fel Egiptul ca unul dintre cei mai importanți parteneri comerciali…

- Intrepriderile mici și mijlocii trebuie sa suporte din taxele și impozitele lor inca o cheltuiala bugetara, pentru a fi „dezvoltate și stimulate”. Un numar de 97 de posturi vacante vor fi scoase la concurs pentru a se asigura personalul necesar in vederea implementarii și monitorizarii programului…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat pierde 78,5 milioane de lei la cea de-a doua rectificare bugetara a anului 2017, insa ministrul Ilan Laufer da asigurari ca are disponibile toate sumele necesare pentru platile pe anul in curs catre beneficiarii din programul Startup Nation…

- AFAFCI (Asociația Femeilor de Afaceri și Conducatoare de Intreprinderi) Brașov, membra CAFA (Coaliția Asociațiilor Femeilor de Afaceri) Romania, se pregatește de aniversarea a 20 de ani de activitate. Evenimentul festiv se va desfașura in data de 10 noiembrie 2017, incepand cu ora 18.30, la Restaurantul…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, a declarat luni, la Constanta, ca aproape 20 de mii de companii au aplicat in cadrul programului Start-Up Nation, foarte multe dintre acestea obtinand punctajul maxim de 100 de puncte. Varsta medie a celor care au aplicat…

- Toate acordurile pentru Programul StartUp-Nation vor fi semnate pana la jumatatea lunii viitoare, a anuntat, luni, Directorul Directiei de Antreprenoriat si Programe pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii din Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Adrian Panait.

- Vicentiu Dorin Gavril Stir a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, printr-o decizie a prim-ministrului Mihai Tudose publicata joi in Monitorul Oficial. Anterior, Vicentiu Dorin Gavril Stir era secretar de stat la Ministerul Consultarii…

- CEC Bank flexibilizeaza conditiile de finantare a IMM-urilor in cadrul Programului Romano-Elvetian, prin semnarea unui act aditional la Conventia de colaborare incheiata cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA). In baza documentului, clientii vor beneficia de conditii…

- De la ce premise ar trebui sa porneasca mediul de business in planificarea bugetelor pentru 2018 cand estimeaza costurile cu taxele? Cum vor fi afectate companiile de un eventual transfer al contributiilor sau de plata defalcata a TVA? Care va fi impactul local al schimbarilor fiscale internationale?…

- Peste 70% dintre romanii de peste hotare doresc sa se intoarca in țara in urmatorii cinci ani, a declarat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ilan Laufer. In opinia sa, Romania ar tre...

- Coalitia de guvernare pare ca pregateste o noua schimbare a schimbarii. Dupa ce s-a laudat in campanie ca va elimina cu totul impozitul pe dividende, acum seful PSD spune ca se mai gandeste. Liderii PSD si ALDE s-au intalnit luni pentru a stabili decizii importante pentru buzunarul romanilor,…

- Firmele nu vor mai fi sanctionate de autoritati la primul control, daca neregulile nu sunt grave, ci vor avea la dispozitie 90 de zile pentru a se conforma, odata cu intrarea in vigoare a Legii preventiei, a declarat, marti, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer.…

- Pentru beneficiarii programului Start Up Nation, vor fi ridicate toate clauzele suspensive din contractele de finanțare. Anuntul a fost facut luni de ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, care a emis un ordin in acest sens. ”Programul merge in conformitate cu procedura…

- Oameni de afaceri și oficialitați din Romania au participat in perioada 11-15 octombrie la cea de-a 32-a ediție a Trade Expo Indonezia 2017 (TEI 2017) care a avut loc la Jakarta, informeaza luni Ambasada Republicii Indonezia la București. Foto: (c) Ambasada Republicii Indonezia la București…

- La sediul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) a avut loc, la mijlocul lunii septembrie a.c., un examen de promovare diplomatica și pentru ocuparea unor posturi de atașați comerciali pentru ambasadele românești. Au fost scoase la concurs 42 de astfel de poziții, …

- Patronatul IMM-urilor Galati a premiat, saptamana trecuta, cele mai performante firme din Galati, in cadrul aceluiasi eveniment fiind lansata si Carta Alba a IMM-urilor pentru Regiunea Sud-Est. Invitat la eveniment, in calitate de antreprenor, dar si de fost secretar de stat in cadrul Ministerului pentru…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, a declarat, luni, la Targu Mures, ca circa 10.500 de planuri de afaceri, din cele 20.000 depuse in cadrul programului Start Up Nation, vor intra in finantare, transmite corespondentul MEDIAFAX. Ilan Laufer a declarat,…

- ndemnizatiile (brute) pentru functiile de demnitate publica alese, in plata la 30 septembrie 2017, sunt urmatoarele: Presedintele Camerei Deputatilor - 16.675 lei Vicepresedinti – 15.515 lei Secretari si chestori – 15.225 lei Liderii grupurilor parlamentare – 14.500 lei Presedintii comisiilor permanente…

