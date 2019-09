Stiri pe aceeasi tema

- Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) a incheiat ancheta asupra candidatului Poloniei la functia de comisar european printr-o cerere de rambursare a cheltuielilor, fara a recomanda insa o sanctiune individuala, informeaza vineri AFP. Candidatul polonez la un post in viitorul executiv european,…

- Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) a incheiat ancheta asupra candidatului Poloniei la functia de comisar european printr-o cerere de rambursare a cheltuielilor, fara a recomanda insa o sanctiune individuala, informeaza vineri AFP.

- Fostul europarlamentar polonez Janusz Wojciechowski, propus de guvernul de la Varsovia sa fie comisar in viitoarea Comisie Europeana, este investigat de Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) pentru...

- Fostul europarlamentar polonez Janusz Wojciechowski, propus de guvernul de la Varsovia sa fie comisar in viitoarea Comisie Europeana, este investigat de Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) pentru cheltuieli pentru deplasari efectuate in perioada cand acesta a fost eurodeputat, a confirmat…

- Fostul europarlamentar polonez Janusz Wojciechowski, propus de guvernul de la Varsovia sa fie comisar in viitoarea Comisie Europeana, este investigat de Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) pentru cheltuieli pentru deplasari efectuate in perioada cand acesta a fost eurodeputat, a confirmat…

- Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) a deschis 66 de investigații in ultimii 4 ani privind posibile fraude in care e implicata țara noastra, Romania fiind de departe pe primul lor in UE din acest punct de vedere, se arata in Raportul anual al OLAF, pe anul 2018, publicat in aceste zile.

- Cele mai importante nereguli au fost constatate la fondurile regionale și cele din agricultura, însa doar 36% dintre cazuri s-au încheiat cu anchetarea celor responsabili. Raportul întocmit de Oficiul European de Lupta Antifrauda a fost realizat în perioada 2014-2018,…

- In urma votului din 26 mai 2019, Parlamentul European și-a schimbat componența, urmand ca țara noastra sa fie reprezentata de 32 de europarlamentari. Ce este de menționat inca de la inceput este faptul ca in Romania s-au inregistrat creșteri importante in ceea ce privește prezența la vot, mobilizarea…