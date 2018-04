Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1,5 milioane de vizualizari pe YouTube a strans noua piesa lansata de Delia la doar cateva zile de la lansare, chiar și așa, noua piesa nu a scapat de comentariile rautacioase cu care artista deja s-a obișnuit (iți aduci aminte de piesa “Da, mama” și de miile de reacții). Acum, internauții spun…

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti spune, in urma acuzatiilor facute de Asociatia Pro Infrastructura cu privire la starea pistelor de pe Aeroportul International Henri Coanda, ca in ultimii ani s-a derulat un program de reparatii curente la pista 08R, pana in prezent inlocuindu-se aproape 80…

- Se aude pe internet, la radio și pe la tv ca Delia are o piesa nou-nouța, ceea ce e perfect adevarat! Melodia, care nu e departe sa devina hitul primaverii 2018, se numește "Du-te-ma", a fost compusa integral de catre artista și produsa de Alex Cotoi, care a creat majoritatea hiturilor Carla’s Dreams,…

- Versurile si videoclipul sunt extrem de originale. Mai exact, nonconformista cantareata a filmat intr-o cada cu 30 de kilograme de cartofi prajiti. Asadar, daca va este foame, s-ar putea sa vi se faca...

- Dupa ce am ascultat cover-ul asta avem o mare dilema: Seredinschi canta cumva piesa mai bine decat Smiley? You be the judge of that! Venit intr-o dimineața de primavara la Virgin Tonic, Seredinschi ne-a cantat pentru prima data un cover dupa piesa “O alta EA” a lui Smiley. Fostul concurent de la Vocea…

- Nonconformista, cameleonica, mereu surprinzatoare, Delia revine cu un nou single care se numeste „Du-te-ma“. Piesa a fost compusa integral de artista si produsa de Alex Cotoi, care a produs majoritatea hiturilor Carla’s Dreams, dar si single-ul anterior al Deliei, „Fata lu’ tata“.

- PNL ii solicita ministrului Tudorel Toader sa publice de urgenta raportul GRECO pe Legile Justitiei, a anuntat, miercuri, senatorul liberal Alina Gorghiu. La randul sau, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat miercuri ca guvernul este cel care autorizeaza publicarea raportului GRECO si nu ministerul…

- Dupa ce a ieșit la iveala faptul ca intreprinderea Cambridge Analytica a avut acces la datele private ale utilizatorilor și le-ar fi folosit pentru a incerca sa influențeze rezultatele unor alegeri extrem de importante pentru mersul lumii, cum ar fi referendumul pentru Brexit sau alegerile prezidențiale…

- Speak revine cu o piesa noua “Faptele tale”, insoțita de un lyrics video. Piesa trateaza problemele unei relații in care increderea a disparut, bazandu-se pe fapte “letale”. Este o piesa cu un mesaj simplu, dar puternic, care vorbește despre curajul de a ne urma instinctul și de a lua deciziile cele…

- Lavinia Goste, una dintre cele mai iubite interprete de muzica populara a generatiei sale laseaza melodia: ”M-a gasit dragostea in viața”. Piesa, realizata de interpreta impreuna cu soțul sau, maestrul dirijor Marius Zorila, se anunța hitul petrecerilor din aceasta vara. ”Inca o parte importanta din…

- Intr-un interviu, Karym a dezvaluit ca si maine ar face un featuring cu Delia pentru ca „ar fi cea mai mare provocare pentru mine. Pentru ca e WOW! E cel mai tare artist din Romania", spune tanarul artist. Artistul a vorbit si de momentul greu din cariera lui, atunci cand a vrut sa renunțe la muzica…

- Muzica latino a luat in ultimul an o amploare total neasteptata, iar artistii care canta reggaeton au din ce in ce mai mult succes. Unii dintre ei sunt si baietii din trupa CNCO care au devenit cunoscut in lumea intreaga odata cu participarea si castigarea concursului de talente "LA BANDA".

- Aflat in plin razboi cu Liviu Dragnea, ex-premierul Victor Ponta – acuzat, de fostul primar Marian Vanghelie, ca a negociat arestarea și condamnarea unor grei ai PSD – face conferința pe Facebook, cu scopul de a ”inchide definitiv minciunile și mizeriile lui Dragnea”. EVZ va ofera live text-ul acestei…

- Crin Antonescu a comentat in exclusivitate pentru Stirile B1TV acuzatia lansata marti de catre Liviu Dragnea ca in 2013 a fost numita Laura Codruta Kovesi la DNA, Tiberiu Nitu la Parchetul General si Alina Bica la DIICOT dupa o hartiuta primita de Victor Ponta de la SRI. Fostul lider liberal a sustinut…

- Ionuț Lupescu a emis un comunicat de presa in care i-a raspuns lui Razvan Burleanu la ultimele acuzații lansate de șeful FRF. "Kaiserul" il acuza de informații mincinoase pe Burleanu, dupa ce acesta a scris pe blogul sau, in 4 episoade, ca Lupescu a scos 300.000 de euro din Federație pentru a-i oferi…

- The Motans revine cu o noua piesa care se numește “Drama Queen”, o noua surpriza pentru fanii artistului. Piesa a fost compusa și produsa de The Motans (Denis Robeș) și Alex Cotoi, cu care a mai colaborat și pentru “Friend Zone”, “Weekend”, “Nota de plata”, “August”.

- Laura Codruța Kovesi raspunde acuzațiilor din raportul lui Tudorel Toader, in ședința de marți a CSM . In aceeași ședința, ministrul Justiției a reluat, in fața magistraților, prezentarea raportului privind activitatea DNA. Kovesi a raspuns punct cu punct, așa cum a promis dupa prezentarea raportului,…

- Atacul lansat de omul de afaceri Elan Schwartzenberg la adresa actualei conduceri a Realitatea TV are mai multe mize, atat una personala, cat si una mult mai serioasa, care implica politicieni, oameni din serviciile secrete si oameni de afacer ce vor sa scape basma curata in fata Justitiei, este de…

- Contactat telefonic de Adevarul, intrucat nu se afla in tara, primarul din Ramnicu Valcea a declarat: „Nu s-a luat nici o decizie”, referindu-se la desfiintarea Coralei Academice „Euphonia”. In plus, acesta sustine ca filarmonica, in subordinea careia se afla corul in discutie, a primit acelasi buget…

- Procurorul sef al DNA transmite ca va raspunde acuzatiilor Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kövesi, transmite, printr-un comunicat de presa, ca va urma procedura legala si se va prezenta, oricând este nevoie, sa raspunda punct cu punct tuturor acuzatiilor…

- PRESA MINCINOASA Aparitia in presa locala a unor articole prin care se „preciza” ca centrala termica de pe Bulevardul Epureanu a fost achizitionata de la Primaria Barlad cu 40 000 de lei si apoi revanduta Primariei cu suma de 300 000 de lei, a fost catalogata de primarul Dumitru Boros drept o mare minciuna.…

- Dupa “Freeze”, melodia de succes pe care Alina Eremia a avut-o alaturi de Monoir, artista colaboreaza cu Mark Stam, cantaret si compozitor de peste Prut, pentru o versiune inedita a piesei „Doar noi”.

- In saptamana dragostei, Vali Boghean lanseaza o piesa și un videoclip despre iubire. Videoclipul piesei „Noi” este o poveste de dragoste, condimentata cu arta și momente de tandrețe din cuplu protagonist. Muzica și textul aparține artistului Vali Boghean. Urmariți mai jos noul videoclip lansat astazi.…

- Gigi Hadid a fost acuzata in ultima perioada de fanii sai case drogheaza, iar asta a dus la un corp atat de bine definit. Deși nu sunt siguri ce consuma Gigi, fanii o critica și susțin ca e mult prea slaba pentru industria modelling-ului. Satula de critici, Gigi Hadid a decis sa le raspunda fanilor...…

- Ilinca Bacila, castigatoarea Selectiei Nationale Eurovision 2017 si jurata Eurovision Romania 2018, lanseaza cel de-al treilea single si videoclip din cariera, “Nu acum”. Muzica este compusa de Catalin Tamazlicaru, iar versurile sunt scrise de catre Irina Rimes. Videoclipul, in regia lui Dan Petcan,…

- Trupa timisoreana The Different Class a lansat single-ul „Heat“, piesa care va fi inclusa in urmatorul E.P. al formatiei alcatuite din Cris Paul (voce/chitara), Seian Scorobete (bas) și Julia Kocis (tobe). Single-ul a fost difuzat in premiera in emisiunea „Imi place sa LogOut cu Bogdan Șerban”, pe Radio…

- Dupa ce a fost acuzat de catre primarul Kereskenyi Gabor pentru investiția facuta la piața agro-alimentara din Cartierul Carpați I, fostul viceprimar Radu Roca ii raspunde edilului printr-o postare pe Facebook. Redam in continuare poziția fostului viceprimar Radu Roca: „Replica la acuzațiile aduse…

- Razboiul dintre Cornel Gales si fii Ilenei Ciuculete a ajuns in instanta, la aproape un an de la disparitia cantaretei! Un martor secret divulga informatii halucinante despre idila secreta a lui Cornel Gales din timpul casatoriei cu Ieana Ciuculete!

- Tema de cercetare a lucrarii de doctorat a Elenei Costea a fost cultura hip-hop, despre a vorbit alaturi de DJ DOX. Cei doi au discutat despre cele patru ramuri ale hip-hop-ului, adica DJ-ing, MC-ing, graffitti și breakdance, respectiv despre impactul lor social. Cei doi invitați au subliniat…

- Are cele mai multe nominalizari la Oscar, insa aceasta pelicula se afla sub tirul unor acuzatii de plagiat, cu o luna inainte de ceremonia premiilor Academiei Americane de Film Pelicula mexicanului Guillermo del Toro, „The Shape of Water”, despre iubirea dintre o femeie surdo-muta si un om amfibie,…

- Lady Gaga a postat pe Twitter un extras dintr-un nou videoclip pentru versiunea speciala pentru pian a cântecului ei "Joanne", relateaza joi agentia de stiri UPI. <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Sneak…

- Artiștii Global Records Latin de origine columbiana, Micke Moreno și Kryan, lanseaza single-ul și videoclipul „Juego”. Piesa a fost produsa de Alex Cotoi, cel care a creat hiturile unor artiști celebri ca Delia, Carla’s Dreams, Antonia sau Andra, dar și Pitbull sau Faydee. Versurile piesei au fost scrise…

- Delia reuseste sa cucereasca topurile muzicale cu fiecare single pe care il lanseaza. “Weekend”, colaborarea dintre The Motans si Delia, este cea mai difuzata piesa a anului 2017, conform topului oficial Media Forest, cu peste 5600 de play-uri la radio. Mai mult decat atat, single-ul a fost ascultat…

- In cadrul stagiuni 2017/2018 va avea loc un nou eveniment „Concert-lectie” la Sfantu Gheoghe luni, 22 ianuarie 2018. Concertul are ca tema relatia lui Bela Bartok cu muzica traditionala populara. Arta lui Bartok si contributia lui stiintifica in istoria muzicii nu este important numai pentru cultura…

- Desi anul acesta Selectia Nationala a fost prezentata cu fast, cinci orase din tara gazduind galele, printre concurenti s-au strecurat si oameni care se vede clar ca nu au nicio treaba cu muzica, scrie stirilekanald.ro. Trist este ca acest asa zis solist a reusit pentru a doua oara sa ajunga in Selectia…

- Cantareata Lana Del Rey, in varsta de 32 de ani, o artista cunoscuta – la fel ca trupa Radiohead – pentru muzica ei melancolica, i-a asigurat pe fanii ei ca nu s-a inspirat din piesa “Creep”, lansata in 1992. Controversele vizeaza cantecul “Get Free”, o piesa…

- Cântareata americana Lana Del Rey a anuntat ca grupul rock Radiohead a demarat un proces prin care solicita sa fie recunoscut ca autor al unuia dintre cântecele sale, din cauza unor asemanari pe care le-ar avea cu unul dintre cele mai cunoscute single-uri din repertoriul grupului britanic,…

- Alexandru Arsinel da replica celor care spun ca a beneficiat preferential de un transplant de rinichi, facut de doctorul Mihai Lucan, si sustine ca nu a contat faptul ca este persoana publica, ci starea in care se afla atunci cand medicul a decis sa ii faca transplanul.