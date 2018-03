Lectie de la YouTube: Cum sa vinzi abonamente la un serviciu platit

Stiri pe aceeasi tema

- Luand urma Spotify si Apple care detin servicii muzicale importante cu plata, Youtube va utiliza un serviciu platit, prin care utilizatorul va scapa de reclamele dintre videoclipuri, marind numarul reclamelor in serviciul gratuit pentru a-i determina pe utilizatori sa plateasca, potrivit Bloomberg.…

- Facebook tinteste sa concureze Twitch, Mixer si YouTube, permitand dezvoltatorilor de jocuri sa integreze optiunea pentru live stream in cadrul retelei de socializare. Incercand obtina un avantaj in fata competitiei, Facebook a eliminat nevoia pentru hardware sau aplicatii de captura specializate. Pentru…

- Ajuns la 37 de ani, Vasile Maftei este un exemplu de urmat pentru orice tanar fotbalist. Desi este legitimat in Liga a IV-a, la Academia Rapid, fundasul a ramas un profesionist desavarsit. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie.

- Dupa Facebook, Google este urmatorul lider de piata care interzice reclamele pentru criptomonede si pentru alte „produse financiare cu caracter speculativ” in cadrul platformelor de advertising, potrivit Wall Street Journal. Google a anuntat ca noile politici vor intra in vigoare in luna…

- Prin vestiarele Clubului Minaur se vorbeste tot mai intens ca familia Baban, una cu implicatii serioase in handbalul baimarean, in ultimii ani, isi face bagajele, pentru o excursie mai prelungita. Ioan Baban, director tehnic al echipei feminine, si fiul acestuia, Cristian Baban, team manager la echipa…

- Avansurile tehnologice ajung la tot mai multi oameni de pe planeta, care are acum o populatie de aproape 7,6 miliarde de persoane. Pentru multi dintre locuitorii Pamantului, primul si singurul dispozitiv cu care au accesat internetul este telefonul mobil. Numarul utilizatorilor unici de telefoane…

- Dupa dolar, cea mai mare afacere a lumii, americanii au creat businessul perfect: capitalism la incasari, profit si munca, socialism si democratie la utilizare. Adica sa muncesti gratis pentru o companie, chiar sa-ti faca cea mai mare placere, iar compania sa te foloseasca, cu acceptul tau, ca sa…

- La Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia s-au desfașurat, miercuri, activitați educative de comemorare a martiriului eroilor Ardealului Horea, Cloșca și Crișan. Elevii claselor gimnaziale ale Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, sub indrumarea profesoarelor Daniela Mateica, Marinela Țuculete, Lucia…

- Un angajat al Poștei din Arad e bun de plata. 30.000 de euro trebuie sa scoata din buzunar aradeanul companiei din cauza unui jaf. Ilie Lupșa, angajat al Poștei din Arad a fost victima unui jaf, in timpul serviciului, in anul 2014. Mașina Poștei, care transporta 38 de saci cu bani, reprezentand pensiile…

- Noi toti avem capacitatea de a desena. Nu toti suntem sau vom fi Rembrandt, insa capacitatea de a reda in mod clar si convingator elemente din jurul nostru este la indemana noastra! Felul in care redam aceste elemente si legaturile dintre ele, prin asocieri amuzante, care forteaza imaginatia…

- Coby Persin, un tanar de 23 de ani este considerat o vedeta a Youtube-ului. Persin este foarte cunoscut pentru glumele și experimentele sociale pe care le face, incercand sa scoata in evidența o alta latura a societații.

- Un tanar din Cluj a ramas orfan in urma cu o luna si jumatate, insa drama lui nu s-a sfarsit aici. Ioan Zah a „mostenit” un credit pe care mama sa il luase de la o banca inainte sa moara si risca sa-si piarda apartamentul si sa ramana in strada. Cazul sau a fost prezentat pe retelele de socializare,…

- UPC Romania, parte a grupului Liberty Global, si-a majorat anul trecut veniturile cu 6,5%, la 734 milioane lei, si a ajuns la pragul de 2,4 milioane abonamente (RGU), inregistrand cresteri pe toate segmentele de business, determinate in principal de extinderea ariei de acoperire a serviciilor si…

- Al doilea om din Poliția Locala a Sectorului 3, personajul care, luni seara, a provocat un spectaculos accident rutier pe o artera din Capitala, a fost suspendat din funcție pana la definitivarea cercetarilor declanșate de polițiștii rutieri. Aceasta este prima masura pe care primarul a luat-o impotriva…

- La inceput de an, Liviu Teodorescu are cu ce sa se mandreasca. In 2017, a doborat multe recorduri: a intrat in top 5 cele mai vizualizate videoclipuri muzicale de pe Youtube, cu ,,Fanele”, conform datelor Google, și cu ,,Obsesie”, conform MediaForest, a fost printre primii trei cei mai difuzați artiști…

- Recompensele pe care Google le-a platit anul trecut dezvoltatorilor si cercetatorilor din domeniul securitatii care au descoperit si raportat diverse brese de securitate s-au ridicat la 2,9 milioane de dolari. Google desfasoara in prezent mai multe programe de tip „bug ...

- YouTube nu a descoperit nicio proba privind o posibila interferenta a Rusiei in referendumul asupra Brexitului in 2016, a declarat joi un director executiv al companiei, vorbind intr-o reuniune a unei comisii parlamentare britanice care ancheteaza cu privire la 'stirile false' ('fake news'), relateaza…

- Platforma online YouTube, detinuta de Google, va semnala utilizatorilor sai daca reclamele difuzate provin din surse media finantate de un stat, in incercarea de a raspunde criticilor care i se aduc privind gestionarea continuturilor video,...

- Imagini incredibile surprinse de o camera de supraveghere amplasata la intrarea în sediul Direcției de Drumuri și Poduri Cluj. Directorul de investitii a lovit cu palma peste cap o angajata si acum este cercetat pentru infractiunea de lovire.

- Presedintele CNCD ii da replica lui Cristian Tudor Popescu dupa ce jurnalistul a anuntat ca va contesta in instanta sanctiunea primita dupa declaratiile referitoare la coafura premierului Viorica Dancila. "Ii recomand sa citeasca legea si sa vada care e definitia hartuirii, dincolo de DEX", a declarat…

- Administratorul special al RADET, Razvan Nitu, a demisionat, marti, dupa ce luni seara doi muncitori au murit in urma unei interventii."Mi am dat demisia de onoare, pentru ca sunt un om de onoare. Eu ocupam functia de administator special, care este echivalentul functiei de director general, pentru…

- Conferința este consacrata analizarii practicilor curente în materie de management aeroportuar, cu accent pe aspecte ce țin de strategii și inovații în atingerea excelenței operaționale. “Operațiunile aeroportuare, fiind din ce în ce mai complexe, necesita excelența…

- Compania de transport Uber nu ar trebui interzisa, dar trebuie sa respecte pe deplin standardele de munca si de siguranta, a declarat, joi, premierul britanic Theresa May, in cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, in Elvetia. La 20 decembrie 2017, Curtea de Justitie a Uniunii Europene…

- Unirea Moldovei cu Tara Romaneasca a fost cuprinsa astazi intr-o altfel de lectie de istorie, tinuta astazi, la Muzeul Militar National "Regele Ferdinand I", Filiala Constanta. Copiii au venit intr-un numar mare pentru a afla file din trecutul tarii. I-au ascultat cu atentie pe cei care le-au vorbit…

- Directorul sportiv al Federatiei Române de Fotbal, Adrian Mutu, a declarat, miercuri, ca batalia finala din Grupa a 4-a a Ligii C din Liga Natiunilor se va da între reprezentativa României si cea a Serbiei.

- Google adauga tastaturii Gboard pentru Android si iOS o functie care va fi cu siguranta apreciata de cei obisnuiti sa-si „coloreze” discutiile folosind gif-uri animate. Pus intr-o locatie usor vizibila, noul buton selfie GIF permite crearea si trimiterea rapida de GIF-uri animate, folosind camera frontala…

- Gigantul american Amazon va deschide luni primul magazin al viitorului, Amazon Go, care vine fara cozi și fara personal. Acesta se afla in Seattle, orașul de baștina al Amazon, unde grupul are peste 40.000 de angajați. Conceptul Amazon Go era deja in test inca de la sfarșitul anului 2016. Cum funcționeaza…

- Decalajul dintre cei foarte bogați și restul lumii s-a marit anul trecut deoarece o mare parte din averea mondiala este deținuta de un numar foarte mic de oameni, se arata intr-un studiu realizat de Oxfam, citat de BBC News. Aproximativ 82% din banii generați anul trecut au ajuns la 1% din populația…

- Facebook a anunțat ca investigheaza propaganda serviciilor secrete ruse in cadrul campaniei pentru referendumul pentru Brexit, derulat in Marea Britanie in vara anului 2016, scrie Reuters . Mai mulți parlamentari britanici s-au plans ca Facebook face foarte puține in vederea cercetarii dovezilor care…

- Unul din principalele atuuri ale platformei Android este flexibilitatea oferita in ce priveste personalizarea interfetei, mai toti producatorii de telefoane cu Android alegand sa personalizeze designul de referinta oferit de Google. Inevitabil, o parte dintre utilizatori nu sunt multumiti de schimbarile…

- Un tramvai al SC Rat Craiova SRL a iesit de pe sine, in aceasta dupa-amiaza, in timp ce circula din directia uzinei Ford catre Bulevardul Decebal, pe strada Henry Ford. Directorul societatii de transport, Marcel Tanasescu, a confirmat pentru Gazeta ...

- Platforma video YouTube, filiala a Google, va inaspri regulile de acces si controalele asupra canalelor sale pentru a-i linisti pe clientii sai publicitari dupa o serie de derapaje constatate in continutul lor online, relateaza AFP. "Nu se poate nega ca 2017 a fost un an dificil cu mai…

- Florin Sandu, director general al SC Modern Calor SA Botosani, societate cu capital integral de stat, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie pentru savarsirea a doua infractiuni de abuz in serviciu cu obtinere de foloase pentru sine sau pentru altul. Potrivit unui comunicat…

- Germania a adoptat unele dintre cele mai drastice reglementari, obligand platforme online precum Facebook, Twitter si YouTube sa filtreze cu seriozitate continutul postat de utilizatori, in caz contrar riscand amenzi de pana la 50 de milioane de euro, informeaza The Wall Street Journal.

- Jeff Bezos a devenit cel mai bogat om din istorie, iar averea fondatorului Amazon a trecut de 105 miliarde de dolari, potrivit calculelor Bloomberg . Nicio alta persoana nu a avut vreodata o avere așa de mare. Bezos l-a depașit pe Bill Gates, cofondator al Microsoft, care a deținut acest titlu vreme…

- In timp ce Intel (simbol INTC) se grabeste sa creeze patch-uri pentru eliminarea bresei din securitatea chip-urilor, s-a scurs informatia ca directorul executiv Brian Krzanich a vandut o mare parte din actiunile sale, inainte ca informatia despre vulnerabilitate sa fie facuta publica, relateaza Deutsche…

- In urma mai multor zvonuri aparute, Apple ar putea lansa un serviciu de subscripție video in anul 2018, astfel va contracara influența Netflix, potrivit playtech.ro. Analiștii de la Citi considera ca producatorii iPhone-ului ar putea cumpara compania de streaming in loc sa-i creeze un rival. …

- Vietnamul a decis sa utilizeze 10.000 de membri ai divizei cibernetice din cadrul fortelor militare pentru a lupta impotriva a ceea ce guvernul considera ca fiind o amenintare in crestere din partea „perspectivelor eronate” promovate pe internet, potrivit Bloomberg. Force 47 a lucrat intens…

- Sa tot fi funcționar public cu un așa caștig. Consilierii locali de la sectorul 4 au aprobat in ultima ședința de anul trecut salariile de baza la nivelul sectorului 4 pentru anul 2018. Iar sumele aprobate sunt frumușele. Un director ajunge sa caștige 15.200 de lei lunar. Astfel, conform grilei de salarizare…

- Businessurile Facebook si Twitter ar putea fi distruse de public daca nu gestioneaza temerile oamenilor legate de modul în care functioneaza aceste retele, reiese dintr-un comentariu al unui academician de top, publicat de Daily Mail. Doctorul Damian Tambini, angajat al London School…

- Google actualizat aplicatia YouTube pentru iOS, iar acum video-urile vor putea fi vizionate pe verticala, in modul ecran complet, fara a intampina problemele de pana acum. Este o actualizare care, desi binevenita, parca ar fi trebuit sa existe de foarte mult timp, cel putin daca intrebi utilizatorii…