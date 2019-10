Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, intr-o ceremonie publica, legea privind infiintarea Muzeului National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului din Romania. "(...) cea mai importanta lectie pe care acest muzeu o va transmite, din generatie in generatie, este aceea de a nu uita", a spus…

- Dusan Uhrin jr., antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre diferențele de mentalitate dintre Romania și Cehia și a dezvaluit ce facea in tinerețe pentru a se intreține. „In Cehia este cu totul alta mentalitate decat cea din Romania. Noi nu avem grija de copii așa. Baiatul meu lucreaza de la 16 ani. Merge…

- "Suntem in situatia in care, la 30 septembrie, avem 81.049 de decizii emise, deci asa cum am spus mai demult, nu o sa ajungem la cele 100.000, din care putin peste 76.000 deja oamenii au primit diferentele de bani acasa. Restul persoanelor, in luna octombrie vor primi diferentele de bani, deoarece…

- Senatorul PNL - Florin Cîțu se arata revoltat de faptul ca în România nu ia nimeni atitudine fața de eșecul Rovanei Plumb, vazând ca instituțiile statului tac mâlc.

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan susține vineri, pe Facebook, ca președintele Klaus Iohannis este „extrem de elegant”, dupa ce a declarat ca, in ciuda faptului ca in ultima perioada romanii au invatat sa protesteze, guvernantii nu au invatat sa se poarte frumos. Rareș Bogdan avertizeaza ca…

- Purtatorul de cuvant al institutiei, Codrut Popoiu, a declarat ca procurorii s-au prezentat, joi, la Spitalul Elias, pentru a-l audia pe Mario Iorgulescu, insa starea sa de sanatate nu a permis. Mai mult, Popoiu a afirmat ca procurorii au fost informati doar „pe cale verbala” ca Mario Iorgulescu a parasit…

- Cele mai importante nereguli au fost constatate la fondurile regionale și cele din agricultura, însa doar 36% dintre cazuri s-au încheiat cu anchetarea celor responsabili. Raportul întocmit de Oficiul European de Lupta Antifrauda a fost realizat în perioada 2014-2018,…

- Potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistica, o familie din Romania a avut in primul trimestru un venit mediu lunar de 4.542 de lei, din care a cheltuit 3.834 de lei. Peste 40% din bani ni se duc pe mancare și bautura, 20 de lei pe intreținerea locuinței, 7 lei lunar ii alocam…